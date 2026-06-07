Aaj ka Kanya Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी साख मजबूत करने और नई योजनाएं धरातल पर उतारने का है. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से आपके मजबूत 'पब्लिक रिलेशन' (जनसंपर्क) आज आपके लिए बिजनेस रिलेटेड कई नए और बड़े सोर्स आसानी से ला सकते हैं, जिससे धन लाभ होगा. बिजनेसमैन अब पुराने ढर्रे पर ही बिजनेस न करें, बल्कि इस बात पर भी गंभीरता से विचार करें कि इन कार्यों से कैसे बड़ी तरक्की की जा सकती है; विचार करने के बाद एक ठोस योजना भी बनाएं. धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी मानसिक स्थिति को बेहतर करने का काम करेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए रविवार का दिन कड़े परिश्रम और व्यवहार में बड़े सुधार करने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करें, क्योंकि आपका यह प्रामाणिक परिश्रम ही आपको करियर में बड़ी सफलता दिलाएगा.

सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से वर्कस्पेस पर अचानक बहुत ज्यादा बदलाव करने या बार-बार 'जॉब चेंजेस' (नौकरी बदलने) का मन बन सकता है, जिससे भटकाव संभव है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि जल्दबाजी में निर्णय न लें. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, वे यदि फील्ड वर्क के दौरान किसी गलत आदत या लत का शिकार हो गए हैं, तो उसे तुरंत छोड़ दें, अन्यथा करियर और शरीर दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. छठा चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज अपनी पुरानी की गई कड़ी मेहनत के बिल्कुल अनुरूप परीक्षा में शानदार सफलता हासिल होगी, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और आनंद घोलने वाला रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय मिलेगी और सामाजिक स्तर पर आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ पिछले कुछ समय से हो रहा कोई भी पुराना वैचारिक मनमुटाव या गलतफहमी आज घर के बड़ों के सहयोग से पूरी तरह दूर हो जाएगी, और आपका पूरा दिन बेहद आनंददायक व खुशनुमा बीतेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. कर्जों से मुक्ति मिलने और जीवनसाथी से कड़वाहट दूर होने से मानसिक रूप से आप बेहद संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे. मार्केटिंग के जातक अपनी गलत आदतों को सुधारने पर पूरा ध्यान दें, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष से रक्षा के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें. आज रविवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, पानी और सफेद चंदन अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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