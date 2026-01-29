हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Rashifal 30 January 2026: कन्या राशि काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन छुपा लाभ चौंकाएगा

Kanya Rashifal 30 January 2026: कन्या राशि काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन छुपा लाभ चौंकाएगा

Virgo Horoscope 30 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 05:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashifal 30 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा दशम भाव में होने से आज आपका फोकस कर्म, करियर और जिम्मेदारियों पर रहेगा. काम के प्रति आपका समर्पण ही आपकी पहचान बनाएगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत सामान्य और संतुलित रहेगी. हालांकि काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. हल्का व्यायाम या योग मानसिक शांति देगा.

बिजनेस (Business Rashifal):
व्यापारिक गतिविधियां स्थिर रहेंगी. आय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन काम नियमित चलता रहेगा. गजकेसरी योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है. धैर्य और सूझबूझ से काम लें.

जॉब व करियर (Job & Career Rashifal):
नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे निजी कामों के लिए समय कम मिलेगा. फिर भी आप कठिन परिस्थितियों से लड़ने की आदत डालेंगे, जो भविष्य में सफलता दिलाएगी. ऑफिस में आपकी मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच की सराहना होगी.

फाइनेंस (Finance Rashifal):
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. बड़े लाभ की संभावना कम है, लेकिन खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे. बचत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal):
घर-परिवार में प्रेम और सामंजस्य रहेगा. संतान से सुख मिलेगा. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. जीवनसाथी के साथ मधुर समय बितेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट्स (Education & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

भाग्यशाली रंग व अंक:
लक्की कलर – पिंक
लक्की नंबर – 4
अनलक्की नंबर – 1

उपाय (Upay):

  • गणेश जी की पूजा करें.
  • हरे मूंग का दान करें.
  • बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों का झुकाव अध्यात्म की ओर रहेगा?
हाँ, चन्द्रमा नवम भाव में होने से आध्यात्मिक सोच मजबूत होगी.

Q2. बिजनेस में समस्या कब दूर होगी?
पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों के कारण स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

Q3. स्टूडेंट्स को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
आलस्य छोड़कर निरंतर मेहनत पर, तभी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Jan 2026 05:06 PM (IST)
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget