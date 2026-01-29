हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 30 January 2026: मेष राशि नौकरी में सतर्क रहें, बिजनेस में पार्टनर से सलाह लें

Mesh Rashifal 30 January 2026: मेष राशि नौकरी में सतर्क रहें, बिजनेस में पार्टनर से सलाह लें

Aries Horoscope 30 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Rashifal 30 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से छोटी बहन या परिवार के करीबी सदस्य की गतिविधियों पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा. आपका सामाजिक और पारिवारिक संपर्क मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):
आज सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. हल्की फुल्की थकान महसूस हो सकती है, लेकिन दिनचर्या में संतुलन और पर्याप्त पानी पीने से एनर्जी बनी रहेगी. चेहरे पर मुस्कान और सकारात्मकता बनी रहेगी.

बिजनेस (Business):
पार्टनरशिप बिजनेस में आज समझदारी और तालमेल से काम करना फायदेमंद रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और आय-व्यय में संतुलन बना रहेगा. मार्केटिंग और बिक्री संबंधी व्यवसाय में तेजी आएगी और मुनाफा अच्छा रहेगा. बिजनेस में निर्णय लेने से पहले अपने पार्टनर से सलाह जरूर लें.

जॉब/करियर (Job & Career):
सरकारी नौकरी में कार्यस्थल पर सतर्क रहें. लापरवाही किसी शिकायत का कारण बन सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए गजकेसरी योग लाभदायक रहेगा. प्रयास जारी रखें, सफलता मिलने के संकेत हैं. ऑफिस में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखें.

फाइनेंस (Finance):
आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. पार्टनरशिप या निवेश संबंधी फैसले सोच-समझकर लें. धार्मिक कार्यों या भाई-बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताने में कुछ राशि खर्च हो सकती है, लेकिन यह लाभदायक और शुभ रहेगा.

लव और फैमिली (Love & Family):
लव लाइफ में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी. परिवार में भाई-बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध रहेंगे. न्यू जनरेशन को घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने भविष्य पर भी ध्यान देना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स (Shiksha & Students):
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए दिन अनुकूल है. मेहनत का फल मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा या अभ्यास में ध्यान लगाकर काम करें, नकारात्मक सोच से दूर रहें.

लक्की कलर – व्हाइट
लक्की नंबर – 9
अनलक्की नंबर – 7

उपाय (Upay):

  • सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धूप-अगरबत्ती जलाएं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.
  • छोटी बहन या परिवार के किसी सदस्य के साथ समय बिताएं, रिश्ते मजबूत होंगे.
  • सफेद वस्त्र पहनने से मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलेगी.

FAQs:
1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हां, सोच-समझकर और पार्टनर की सलाह लेकर निवेश करें, लाभ मिलेगा.

2. क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
हां, हल्की थकान के अलावा स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

3. आज विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा?
ध्यान और मेहनत से सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने पाकिस्तान को बताया खतरनाक, अमेरिकियों से बोले- वहां जाना है तो....
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget