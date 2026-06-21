Aaj ka Kanya Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

आज व्यापार और आर्थिक मामलों में आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी. अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और टारगेट ऑडियंस की कमी के कारण बिक्री की गति कुछ धीमी रह सकती है.

यदि आप व्यापार विस्तार, नई शाखा खोलने या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा. ग्रहों की स्थिति बड़े निवेश और जोखिम वाले फैसलों के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं मानी जा रही है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अनुबंध या कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी पूरी तरह जांच अवश्य करें. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. समझदारी और धैर्य से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऑफिस पॉलिटिक्स और कुछ सहकर्मियों के व्यवहार के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आपके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय कोई अन्य व्यक्ति लेने का प्रयास कर सकता है, इसलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी और सावधानी के साथ पूरा करें. अनावश्यक विवादों और बहस से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें. नौकरीपेशा लोगों को धैर्य और संयम से कार्य करना होगा. फिलहाल परिस्थितियां भले ही कठिन दिखाई दें, लेकिन समय के साथ हालात आपके पक्ष में होने लगेंगे और आपकी मेहनत का उचित फल भी मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए यह समय निरंतर प्रयास और अनुशासन बनाए रखने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरी और सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी. सफलता तुरंत न मिलने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देने वाले हैं. समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और पढ़ाई के लिए नियमित दिनचर्या बनाएं. पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने के लिए मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना लाभदायक रहेगा. कठिन विषयों को समझने के लिए शिक्षकों और अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद साबित होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. जीवनसाथी को आपकी भावनात्मक उपस्थिति और सहयोग की आवश्यकता महसूस हो सकती है. परिवार से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या गलतफहमियों से बचें. रिश्तों में संवाद बढ़ाने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

काम का दबाव और मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. इसलिए पर्याप्त नींद और आराम लेना बेहद जरूरी रहेगा. योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे मानसिक शांति और एकाग्रता दोनों बढ़ेंगी. खानपान में लापरवाही न करें और संतुलित आहार लें. छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 8

अभाग्यशाली अंक: 1

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

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