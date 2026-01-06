कर्क राशि वालों के लिए 30 दिसंबर 2025 को व्यापार में लाभ होने की संभावना है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़कर उन्हें बड़ा अवसर मिल सकता है.
Kal Ka Rashifal: 7 जनवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.
Kal Ka Rashifal: 7 जनवरी 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.
मेष राशि (Aries)
कल का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करें. व्यापार में नुकसान की आशंका है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे, सतर्क रहना जरूरी है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.
वृषभ राशि (Taurus)
दिन सामान्य रहेगा और अधिकतर कार्य पूरे होंगे. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है. घर में मांगलिक वातावरण रहेगा. व्यवसाय में आर्थिक अस्थिरता रह सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
मिथुन राशि (Gemini)
दिन सुख-शांति और सौभाग्य लेकर आएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि (Cancer)
कल का दिन काफी अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जीवनसाथी से चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़कर बड़ा अवसर मिल सकता है. परिवार में सुखद समाचार मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: चावल का दान करें.
सिंह राशि (Leo)
विवादों से दूरी बनाए रखना जरूरी है. कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है, जिससे तनाव बढ़ेगा. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. पारिवारिक संपत्ति को लेकर मतभेद संभव हैं. व्यापार में नुकसान की आशंका है.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
कन्या राशि (Virgo)
मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. दोस्तों या रिश्तेदारों से विवाद की स्थिति बन सकती है. व्यापार में नुकसान और आर्थिक कमजोरी के संकेत हैं. परिवार में मनमुटाव या दुखद समाचार मिलने की आशंका है.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.
तुला राशि (Libra)
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रह सकती है. लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं. विरोधियों के साथ नरम व्यवहार आपके पक्ष में जा सकता है. दिन संतुलन और समझदारी से निकालना बेहतर रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करीबी लोगों से विरोध और स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है. व्यापार में धोखे की आशंका है. नया काम शुरू न करें और उधार देने से बचें. पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.
धनु राशि (Sagittarius)
दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और व्यापार में हानि के संकेत हैं. नया कार्य शुरू करना अभी उचित नहीं है. पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.
मकर राशि (Capricorn)
दिन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा. किसी करीबी से जुड़ी दुखद खबर मिल सकती है. व्यापार में नुकसान के संकेत हैं. परिवार में विवाद से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: काला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.
कुंभ राशि (Aquarius)
दिन सकारात्मक रहेगा. योजनाएं सफल होंगी और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात व्यवसाय में लाभ दिला सकती है. घर में मांगलिक अवसर बन सकते हैं. यात्रा के योग भी हैं.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.
मीन राशि (Pisces)
दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और नई शुरुआत में रुकावट आएगी. व्यापार में हानि और पारिवारिक विवाद की आशंका है. संयम और धैर्य से काम लें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
