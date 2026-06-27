Kal Ka Rashifal, 28 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा कल पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे. चूंकि कल रविवार का दिन है, इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यह वीकेंड रिलैक्स करने और अगले हफ्ते की रणनीतियां बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल रविवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ शुभ योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद आसानी से हल हो जाएंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल रविवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि (पूरे दिन रहेगी).

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि (पूरे दिन रहेगी). नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा).

ज्येष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन रहेगा). चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा कल पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ससुराल पक्ष की तरफ से कोई थोड़ा परेशान करने वाला समाचार मिल सकता है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से कल बिजनेस में धोखा होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है; किसी भी बिल्कुल नए या अपरिचित व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास न करें.

बिजनेस: घरेलू कार्यों की व्यवस्था के चलते कल आपको अपनी कोई जरूरी व्यावसायिक यात्रा (कमर्शियल टूर) अचानक स्थगित करनी पड़ सकती है. अपने दिमाग को फालतू के तनावों से दूर रखकर व्यापार में नए अवसरों को तलाशने के बारे में विचार करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी.

करियर: कल आप कार्यस्थल या घर पर किसी बात को लेकर अचानक क्रोध और भारी मानसिक तनाव की स्थिति में रह सकते हैं; रिलैक्स रहकर अपने काम निपटाएं. वर्कप्लेस से जुड़ी कुछ तकनीकी समस्याओं में उलझने की आशंका है; सावधान रहें, करियर के मोर्चे पर कोई अप्रिय खबर आ सकती है.

यूथ: पड़ोसियों के साथ कल किसी भी तरह के वाद-विवाद में न पड़ें, वरना पारिवारिक आचार-विचार प्रभावित होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल पढ़ाई में किसी जटिल टॉपिक को लेकर पशोपेश या असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल जीवनसाथी के साथ हल्की नोक-झोंक या अनबन होने की आशंका है, स्वभाव में नरमी रखें. कल का संडे आपके लिए बेहद उन्नतिदायक रहेगा; पेंडिंग काम निपटाने के लिए गजब की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होगी.

बिजनेस: कल दिन की शुरुआत में ही आप सभी जरूरी ऑफिशियल ईमेल्स और संदेशों का तुरंत जवाब दें. दोपहर से पहले अपनी महत्वपूर्ण बैठकें (मीटिंग्स) रखें, बातचीत बेहद सकारात्मक रहेगी. दोपहर के बाद न्यू कस्टमर्स से संपर्क साधें और शाम को मार्केट के नए रुझानों को समझने का प्रयास करें. बड़े भाई का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

करियर: शुभ योग बनने से कल आपको मार्केट से बहुत अच्छे लाभ होने की संभावना बनी हुई है; धन की आमद के मजबूत आसार हैं. बाजार में अटके हुए पुराने प्रोजेक्ट्स कल फिर से गति पकड़ेंगे. वर्कस्पेस पर कल आपको किसी भी प्रकार की अनावश्यक या फालतू गतिविधियों से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

यूथ: जो लोग सिंगल हैं और विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक हैं, कल उन्हें अपनी पसंद का कोई बहुत अच्छा मैच मिल सकता है और पारिवारिक बातचीत शुरू हो सकती है. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल काम के दबाव के कारण थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. दोपहर तक स्थितियां करियर के मामले में थोड़ी कमजोर रह सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद पासा पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ने लगेगा, जिससे राहत मिलेगी.

बिजनेस: शुभ योग बनने से न्यू बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स (New Startups Profit) को कल मार्केट से जबरदस्त और बंपर मुनाफा होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. बाजार में कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बहुत बेहतर रहेंगी और आप अच्छा रेवेन्यू जेनरेट करेंगे.

करियर: यदि आप कल कोई सरकारी काम या टैक्स से जुड़ा काम करने जा रहे हैं, तो संडे को उसके बारे में पूरी उचित और कानूनी जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है. आपकी किस्मत आपके पेंडिंग पड़े हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराने में पूरी तरह सक्षम रहेगी.

यूथ व लव: कार्यस्थल पर कल आपको कुछ गुप्त विरोधियों और शत्रुओं की चालों से पूरी तरह अलर्ट रहना होगा, दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. इस संडे पार्टनर के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है, जिससे मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ेगा. बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहस से बचें.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल छात्रों की पढ़ाई और बौद्धिक कौशल में गजब का निखार आएगा. संडे का अधिकतर समय परिवार के साथ मनोरंजन, मूवी देखने और ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping & Entertainment) जैसी मजेदार गतिविधियों में ही खुशनुमा तरीके से व्यतीत होगा.

बिजनेस: व्यापार में कल आपको कुछ बहुत बड़े व्यावसायिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने ब्रांड की आगे की लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग प्लान आसानी से तैयार कर पाएंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद कल आपके लिए सुखद रहेगा.

करियर: नौकरी में कल आपकी करुणा, सॉफ्ट स्किल्स और रचनात्मकता (क्रिएटिविटी) बहुत काम आएगी; विशेषकर स्वास्थ्य सेवा, कंसल्टेंसी, टीचिंग और आर्ट्स से जुड़े लोग कल मार्केट में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. हालांकि, वर्कस्पेस पर किसी भी छोटी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए गॉसिप से दूर रहें.

यूथ: शुभ योग बनने से कलीग्स और सहयोगियों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, जो आपको भविष्य में अच्छा मुनाफा दिलाएंगे. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवा कल अपना काम पूरी एकाग्रता और डीप फोकस के साथ करेंगे.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल कुछ पुरानी घरेलू या पारिवारिक समस्याएं अचानक सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा अशांत रहेगा. यदि आपने हाल ही में कोई नई नौकरी जॉइन (New Job Joining Guidelines) की है, तो कल ऑफिस में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी के लिए हामी भरें जिन्हें आप खुद कर सकते हैं; अन्यथा काम न कर पाने के चलते आप उपहास के पात्र बन सकते हैं.

बिजनेस: ग्रह गोचर विपरीत होने से कल व्यापारियों से अनजाने में कोई बड़ा गड़बड़झाला या कोई तकनीकी गलती हो सकती है, जिससे मुख्य कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं. बिजनेसमैन कल बिजनेस में किसी भी प्रकार के भारी जोखिम (रिस्क) और सट्टेबाज़ी वाले सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पूरी तरह बचें. पेंडिंग कामों को पूरा करें.

करियर: ऑफिस में कल बॉस और सीनियर मैनेजमेंट के साथ पहली बार किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर कार्य करने में आपको कुछ शुरुआती परेशानियों और हिचकिचाहट का सामना करना पड़ सकता है. सार्वजनिक रूप से अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए कल कार्यस्थल पर बहुत ही सचेत और सतर्क होकर काम करें; आपकी वाणी बहुत कठोर हो सकती है, नियंत्रण रखें.

यूथ: कल आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं; घर के बड़े और कठोर फैसले भावुकता में आकर बिल्कुल न करें, बल्कि अच्छी तरह सोच-विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें. प्रतियोगी छात्र असफलता से घबराने के बजाय अपनी कमियों को तलाशें.

शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपनी छोटी बहन की संगति और उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए. समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है; इसलिए इस संडे को केवल छुट्टी मनाने के बजाय आपको अपने व्यवसाय के प्रति और अधिक गंभीरता, अनुशासन और कड़ी मेहनत दिखाने की सख्त जरूरत है.

बिजनेस: कल दोपहर के बाद व्यापार के सिलसिले में अचानक कुछ तकनीकी दिक्कतें या वेंडर्स के साथ समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करने पर वे शाम तक आसानी से दूर भी हो जाएंगी. कॉर्पोरेट मीटिंग्स या बिजनेस डील्स के दौरान गलत आदतों और गलत प्रवृत्ति के लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

करियर: कल ऑफिस में कलीग्स के बीच छोटी-मोटी गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन समय रहते उनका सटीक हल भी निकल आएगा. अपनी योग्यता के अनुसार उचित परिणाम हासिल न होने की वजह से नौकरीपेशा लोग कल मानसिक रूप से थोड़े परेशान या विचलित नजर आ सकते हैं, धैर्य रखें.

यूथ व लव: जीवनसाथी और पारिवारिक सदस्यों के साथ कल मनोरंजन और घूमने-फिरने में बेहद सुखद समय व्यतीत होगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके प्रेम संबंधों को कल विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति या ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी. खिलाड़ी ट्रैक पर एक्टिव रहेंगे.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको अपने नैतिक और सामाजिक मूल्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर अपनी बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा सम्मान और पुरस्कार (Corporate Reward & Recognition) मिल सकता है, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा.

बिजनेस: कल अपने बिजनेस मॉडल में कुछ बड़े मॉडर्न बदलाव करते हुए काम को और बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे; आपकी इच्छाशक्ति बहुत प्रबल रहेगी, जिसके चलते बड़े कमर्शियल लक्ष्य हासिल करना आपके लिए संभव होगा. बैठे रहने के बजाय अधिक मेहनत करें, तभी बंपर लाभ कमा पाएंगे.

करियर: मार्केट के किसी पुराने विवाद या क्लाइंट डिस्प्यूट को अपनी सूझबूझ से सुलझाने से कल आपको बहुत बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा; कस्टमर्स आपकी निष्पक्षता की जमकर तारीफ करेंगे. आपका संबंध प्रबंधन (रिलेशनशिप मैनेजमेंट) उत्कृष्ट रहेगा. काम के बिल्कुल नए तरीके और इनोवेटिव आइडियाज विकसित करने में सफल रहेंगे.

यूथ: परिवार के लोगों के साथ कल का दिन बेहद आनंद और उल्लासपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा; जीवनसाथी के साथ शाम को किसी खूबसूरत डिनर पर जाने की बेहतरीन प्लानिंग फाइनल हो सकती है. प्रतियोगी छात्रों को फ्यूचर में बहुत शानदार परिणाम हासिल होंगे.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 4

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्म-सम्मान, कूटनीतिक कौशल और आत्म-चिंतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. शुभ योग बनने से कल किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग या बिजनेस कॉन्फ्रेंस (Corporate Meeting & Leadership) में आपके उत्तम व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से पूरी इंडस्ट्री में आपका वर्चस्व और दबदबा बना रहेगा.

बिजनेस: व्यापार में कल आप बहुत कड़ी मेहनत कर सकेंगे. अपने सभी सरकारी और टैक्स संबंधी दस्तावेजों को आज ही पूरी तरह मजबूत और दुरुस्त कर लें, क्योंकि डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम कभी भी अचानक निरीक्षण के लिए आ सकती है. करियर की पुरानी समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते कल मेहनत करने पर स्वतः मिल जाएंगे.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की कल ऑफिस में जिम्मेदारियां (रेस्पॉन्सिबिलिटी) और पोजीशन अचानक बहुत बढ़ सकती हैं. वर्कप्लेस पर बॉस और सीनियर्स की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आप अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे. धार्मिक अनुष्ठानों पर धन खर्च होने के योग हैं.

यूथ व लव: प्रेम जीवन (लव लाइफ) के लिहाज से कल का दिन बहुत ही शानदार है; और दाम्पत्य जीवन जीने वाले जोड़ों को भी घर में बेहद खुशनुमा और रोमांटिक माहौल मिलेगा. परिवार के साथ संडे का भरपूर आनंद लें. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के लिए दिन पूरी तरह अनुकूल रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल नए संपर्कों और अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन डील्स करने से बड़ा व्यापारिक नुकसान हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कल सलाह दी जाती है कि वे ऑफिस में हो रही दफ्तर की गंदी राजनीति (Office Politics Alert) और बैक-बाइटिंग से पूरी तरह दूर रहें, केवल अपने काम से काम रखें वरना इमेज खराब हो सकती है.

बिजनेस: बिजनेसमैन यदि कल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की खरीद-फरोख्त (बाय-सेल) से जुड़ी कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, तो उस संदर्भ में अभी और अधिक सोच-विचार और रिसर्च करने की जरूरत है, जल्दबाजी न करें. ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोग कल अपना पूरा डेटा सिक्योर (Data Security & Cloud Backup) करते चलें, अन्यथा सर्वर क्रैश होने से पूरा मैटर उड़ सकता है.

करियर: कल बिजनेस या नौकरी में किसी बड़ी धोखाधड़ी (फ्रॉड) को अपनी सूझबूझ से पकड़ने के कारण मैनेजमेंट में आपकी जमकर सराहना होगी; बॉस आपकी गहराई से कार्य करने की क्षमता को सर्वोच्च महत्व देंगे. हालांकि, काम के सिलसिले में कल आपको मिले-जुले नतीजे ही हासिल होंगे. किसी भी अपरिचित पर ज्यादा भरोसा न करें.

सावधान: मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने की वजह से कल नौकरीपेशा लोगों का ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, सेहत का ध्यान रखें. प्रेम जीवन के लिहाज से दिनमान थोड़ा कमजोर है; संयुक्त परिवार के सुख में थोड़ी कमी आ सकती है. प्रतियोगी छात्र अपनी स्टडी में व्यस्त रहेंगे.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपकी कुल इनकम और रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है. कल आप किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय दल या ग्लोबल कमिटी (International Corporate Project) में शामिल हो सकते हैं; बिजनेस में किए गए किसी बड़े नवाचार (इनोवेशन) के लिए आपको प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल सकता है. कोई विशेष परियोजना आपके हाथ लगेगी.

बिजनेस: यदि आप पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में किसी बिल्कुल नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ और फलदायी रहेगा. फैमिली मेंबर्स की मदद से व्यापार की कोई पुरानी बड़ी समस्या आसानी से सुलझ जाएगी. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल संडे के दिन भी काम की व्यस्तता के कारण परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करके समय जरूर निकालना पड़ेगा. कल आपकी खोजने की क्षमता (आरएंडडी स्किल्स) उभरेगी, जिससे आप किसी जटिल कॉर्पोरेट समस्या का सरल समाधान खोज लेंगे.

यूथ: खिलाड़ियों को कल ट्रैक या मैदान पर अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में शानदार सफलता मिलेगी. परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कल थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन जल्द ही उनकी सेहत में बड़ा सुधार भी हो जाएगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल राजनीतिक और सामाजिक मोर्चे पर आपकी बड़ी उन्नति होगी, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों और प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी को देखते हुए कल आपको इंडस्ट्री में बड़ी सराहना मिलेगी; करियर को लेकर की गई पुरानी रणनीतिक प्लानिंग (Successful Career Planning) कल पूरी तरह सफल होगी.

बिजनेस: शुभ योग बनने से कल बिजनेसमैन को फाइनेंस और धन से जुड़े मामलों में कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा. बिज़नेस में प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) को पछाड़कर आप मार्केट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे; कोई बड़ा बल्क ऑर्डर मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से आशातीत सफलता मिलेगी.

करियर: इंटीरियर, एक्सटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर के बिजनेस में कल बहुत ही बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे. जब तक आपका मुख्य प्रोजेक्ट पूरी तरह फाइनल नहीं हो जाता, तब तक शॉर्टकट के प्रलोभनों से पूरी तरह दूर रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. ट्रांसफर या मनचाही पोस्टिंग की संभावना बन सकती है.

यूथ व लव: कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा; जटिल समस्याओं का सरल समाधान ढूंढने की आपकी अद्भुत कला को कंपनी सराहेगी. पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा; प्रेम जीवन के लिहाज से भी दिन बहुत बढ़िया और खुशनुमा बीतने वाला है. युवाओं का पैसा व्यर्थ की चीजों पर बर्बाद हो सकता है, बजट बनाकर चलें.

शुभ रंग: ऑफ वाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपके कुछ जरूरी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अचानक थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लें. शुभ योग बनने के प्रभाव से कल जो लोग जॉब चेंज (Job Switch & Career Growth) करने या बेहतर कंपनी में स्विच करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वे कल कदम आगे बढ़ा सकते हैं; सफलता मिलेगी.

बिजनेस: संडे के दिन ट्रैवलिंग या ऑफिशियल टूर के दौरान कल आपके कुछ बिल्कुल नए कमर्शियल संपर्क और सोर्स बनेंगे, जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे. मार्केट में विरोधी पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमानी से आपका कोई अहित नहीं होगा.

करियर: वर्कप्लेस पर कल किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलें, कलेक्टिव एफर्ट्स में ही आपका सबसे बड़ा फायदा छिपा हुआ है. फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत थोड़ी कमजोर होने की वजह से बीमार पड़ने की नौबत आ सकती है; खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

यूथ व फैमिली: कल जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक लगाव बहुत मजबूत रहेगा; दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम बढ़ेगा और गजब की समझदारी विकसित होगी. संतान की शिक्षा, प्लेसमेंट व करियर से संबंधित कोई बड़ी शुभ सूचना मिलने से पूरे घर में बेहद खुशी और उत्सव का वातावरण रहेगा. युवा खुश रहेंगे.

शुभ रंग: ब्लू | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

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