Kal Ka Rashifal, 23 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी और दशमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 04:40 तक नवमी तिथि रहेगी और इसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र रहेगा और इसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल मध्य रात्रि 12:53 के बाद कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल मंगलवार को आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और वरियान योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल मंगलवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 04:40 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी, इसके बाद दशमी तिथि.

दोपहर 04:40 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी, इसके बाद दशमी तिथि. नक्षत्र: सुबह 11:54 तक हस्त, इसके बाद पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

सुबह 11:54 तक हस्त, इसके बाद पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).

दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको पुराने कर्ज और वित्तीय देनदारियों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. शुभ ग्रहों का साथ मिलने से आपके मुख्य व्यवसाय में कुछ बिल्कुल नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, जिससे बिजनेस में बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगेगी.

बिजनेस: सोशल और पब्लिक लेवल पर कल बिजनेसमैन के मान-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके बिजनेस और ब्रांड वैल्यू पर भी दिखेगा. कॉर्पोरेट मीटिंग्स (Corporate Meetings) को लेकर कल आपकी कोई छोटी-मोटी यात्रा (ट्रैवलिंग) की प्लानिंग अचानक बन सकती है.

करियर: वर्कस्पेस पर कल काम में आपका मन पूरी तरह लगा रहेगा, जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी (कार्यक्षमता) आपको करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले नौकरीपेशा लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा और इनकम के नए सोर्स भी खुलेंगे. ऑफिस का माहौल बहुत कूल रहेगा.

यूथ व सलाह: एंप्लॉयड पर्सन के मन में यदि करियर या प्रोजेक्ट को लेकर कोई डाउट है, तो उसे सीनियर या टॉप मैनेजमेंट से खुलकर बात करके क्लियर करें; बात को अंदर ही रखकर मानसिक घुटन पैदा न होने दें. छात्र ओवरकॉन्फिडेंस से बचें और टाइम टेबल के अनुसार नियमित पढ़ाई करें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल जातकों को कोई बड़ा संतान सुख या उससे जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. वरियान योग बनने से कल वर्कप्लेस पर आपके स्मार्ट वर्क को देखते हुए मैनेजमेंट की तरफ से आपको टीम लीडरशिप का बड़ा ऑफर (Team Leadership Offer) दिया जा सकता है, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: जिन व्यापारियों का कोई व्यावसायिक मामला यदि लंबे समय से कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, तो कल उसमें बड़ी राहत मिल सकती है. बिजनेस में अनावश्यक खर्चों के नॉर्मल होने से आपकी कुल इनकम में बढ़ोतरी होगी, जिससे इकोनॉमिक लेवल पर आपके हालात काफी मजबूत और बेहतर बनेंगे.

तकनीक: व्यापार में बेहतर मॉडर्न तकनीक और स्किल्ड मैनपावर (Skilled Manpower) के चलते आपके मुख्य प्रोजेक्ट्स की गति में आ रही पुरानी बाधा कल हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. ऑफिस में आपके इनोवेटिव सुझावों को लागू किया जाएगा, जिससे कंपनी को वैश्विक संकट के समय बड़ी राहत मिलेगी.

करियर व लव: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में अपना कठिन परिश्रम जारी रखें, जल्द ही प्रमोशन के द्वार खुल सकते हैं. हालांकि, मार्केटिंग से जुड़े लोगों की ऊर्जा कल व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो सकती है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू करें. लव लाइफ में पार्टनर के साथ इमोशनल लगाव बढ़ेगा. छात्र एकाग्रता बनाए रखें.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर में कोई पुरानी पारिवारिक समस्या अचानक आपके सामने खड़ी हो सकती है, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा. ग्रह गोचर विपरीत होने की वजह से कल छोटे और बड़े व्यापारियों को मार्केट में मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत को डाउन कर सकता है.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल अपने बिजनेस मॉडल में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने वरिष्ठों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेनी चाहिए; उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं. मार्केट में किसी पुरानी बात या पेंडिंग ऑर्डर को लेकर क्लाइंट का मूड आपकी किसी गलती से खराब हो सकता है.

करियर: वर्कप्लेस पर कल अपने इगो को साइड में रखकर सीनियर्स के साथ मजबूत तालमेल बनाकर चलें; उनकी गाइडलाइंस को गंभीरता से न लेना कल आपको किसी बड़ी कॉर्पोरेट मुसीबत में डाल सकता है. करियर में एक्टिव कामकाजी महिलाओं पर कल ऑफिस और घर दोनों ही जगह से अचानक कार्यभार (वर्कलोड) बहुत बढ़ सकता है.

सावधान: कल आपको भारी मानसिक प्रेशर के बीच किसी ऑफिशियल ट्रैवलिंग पर जाना पड़ सकता है, जिससे आपका मन काम पर कम और परिवार पर ज्यादा रहेगा. छात्र कल पूरे दिन पढ़ाई में कुछ बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर टेंशन बनी रहेगी.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 9

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आप अपने निर्णयों में बेहद पराक्रमी, साहसी और स्पष्ट नजर आएंगे. वरियान योग बनने से पुश्तैनी बिजनेस और पारिवारिक व्यापार (Family Business) में आपको घर के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग और वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे व्यापार आगे बढ़ेगा.

बिजनेस: देश-विदेश और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस (Import-Export Business) से जुड़े व्यापारियों को कल इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं; इकोनॉमिक लेवल पर आप पूरी तरह सक्षम और मजबूत होंगे. रुके हुए और पेंडिंग पड़े हुए प्रोजेक्ट्स कल समय पर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे.

करियर: मार्केटिंग और टारगेट बेस्ड जॉब्स (Target-Based Jobs) करने वाले एंप्लॉयड पर्सन को कल अपने वीकली टारगेट्स को पूरा करने के लिए मार्केट में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. अकाउंट्स और फाइनेंस से संबंधित जॉब करने वालों के लिए कल का दिन बेहद शुभ है; कार्यभार कम होने से आप किसी पार्ट-टाइम प्रोजेक्ट पर विचार कर सकते हैं.

यूथ: दोपहर के बाद वर्कस्पेस पर थोड़े अप्स-डाउन (उतार-चढ़ाव) की स्थिति बनी रहेगी, सतर्क रहें. धार्मिक कार्यों से जुड़ने पर आप स्वयं में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे; इसलिए दिन का कुछ समय पूजा-पाठ पर जरूर लगाएं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र निरंतरता से आगे बढ़ेंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको फाइनेंस और निवेश के मामलों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. वरियान योग बनने से कल बिजनेस में आपको बेहद शानदार नतीजे मिलेंगे; अपनी कंपनी या ब्रांड का किसी नई जगह पर नया आउटलेट या ब्रांच लॉन्च (New Outlet/Branch Launch) करने की प्लानिंग कल फाइनल हो सकती है.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल इस बात की प्लानिंग करने में जुटे रहेंगे कि मार्केट के नए अवसरों और समय का किस प्रकार से बेस्ट सदुपयोग करना है. मार्केट में फंसा हुआ पुराना माल समय पर सही पार्टी के पास पहुंच जाने से बिजनेसमैन की दैनिक आय में जबरदस्त वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है.

करियर: कल आपको देश की किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी से बड़ा जॉब ऑफर (Big Job Offer) मिल सकता है, जिससे आप अपनी पुरानी नौकरी को स्विच या चेंज करने के बारे में गंभीर विचार कर सकते हैं. ऑफिस में कल आपको अपनी मल्टीटास्किंग क्षमता का प्रदर्शन करना होगा; आपकी यही कार्यकुशलता आपके सुनहरे भविष्य के द्वार खोलेगी.

सावधान: ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने में कल आपको अचानक अनेक अवरोधों और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आएंगे. डेली रूटीन में कुछ हेल्दी चेंजेस करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. कलाकारों और खिलाड़ियों को फ्यूचर में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत, प्रफुल्लित और सकारात्मक रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलने से कल बिजनेस में कुछ बहुत बड़े और बंपर प्रॉफिट आपके हाथ लग सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने कुछ पुराने देनदारों और क्रेडिटर्स का बकाया चुकाकर पूरी तरह फ्री हो पाएंगे.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ बहुत ही पोलाइट और अच्छा व्यवहार रखें; अधिक शॉर्ट-टर्म लाभ का लालच मन में बिल्कुल न लाएं, क्योंकि ग्राहकों का भरोसा ही आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है. कल आप अपनी कोर टीम को पूरी तरह इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने में लगा दें, नई तकनीक ग्राहकों को आकर्षित करेगी.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स और फाइल्स पर बहुत पैनी निगाह बनाए रखनी होगी, अन्यथा छोटी सी लापरवाही से बड़ी गलतियां हो सकती हैं. हालांकि, आप वर्कस्पेस पर अपनी टीम में एकजुटता और बॉन्डिंग बनाए रखने में पूरी तरह कामयाब होंगे, जिससे काम आसान होगा.

यूथ व लव: जो युवा अनमैरिड हैं (Single Youth), कल उनके विवाह हेतु घर में कुछ बहुत अच्छे और बड़े रिश्ते आ सकते हैं; इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ रहेगा. छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा. पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रैवलिंग के मजबूत योग हैं.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 8

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए कानूनी दांव-पेंचों और क्लॉज को बहुत बारीकी से सीखने की जरूरत है. ग्रहों की नकारात्मक स्थिति को देखते हुए कल आलस्य आपको अपने शिकंजे में कसने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको करियर को लेकर पूरी तरह सतर्क और एक्टिव रहना चाहिए.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल अपनी कंपनी के भीतर ऐसे कर्मचारियों या एंप्लॉईज से पूरी तरह दूर रहना होगा जो दूसरों की चुगली करते हैं, वरना वे ऑफिस में किसी बड़े विवाद या कलह का मुख्य कारण बन सकते हैं. बड़े व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खुदरा विक्रेताओं (Retailers) को बिक्री बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे.

गोपनीयता अलर्ट: बिजनेसमैन कल अपनी मुख्य बिजनेस स्ट्रेटेजी और पर्सनल बातें किसी से भी भूलकर शेयर न करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही करीबी या खास मित्र क्यों न हो; डेटा लीक होने की आशंका है.

करियर व लव: वर्कप्लेस पर अपने सीनियर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ मजबूत तालमेल बनाकर चलें; उनकी बातों को गंभीरता से न लेना आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है. वर्कस्पेस पर फालतू की गॉसिप, बहसबाजी और अनर्गल बातों से स्वयं का कीमती समय बर्बाद करने से बचें. मैरिड लाइफ में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने बड़े भाई या परिवार के किसी बुजुर्ग से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कल किसी बड़ी बिजनेस डील में आपको अपने ओपोज़िशन (प्रतिद्वंद्वियों) का अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है, जिससे मार्केट में आपके व्यावसायिक रिश्ते और गुडविल और ज्यादा मजबूत होगी.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल मार्केट की वर्तमान स्थिति और डिमांड को देखते हुए अपनी दुकान या गोदाम में बिल्कुल नया फ्रेश स्टॉक रखें, इससे आपको आने वाले दिनों में बड़ा भारी आर्थिक लाभ होगा. बिजनेस एक्सपेंशन और नए इन्वेस्टमेंट (Business Expansion & Investment) के लिए कल का दिन सर्वोत्तम है; दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे के बीच निवेश करना फलदायी होगा.

करियर: वर्कप्लेस पर नौकरीपेशा लोग कल भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय अपने पुरुषार्थ और कड़ी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें, सभी पेंडिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरे होते नजर आएंगे. ऑफिस में कल किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पॉलिटिक्स (Office Politics) का हिस्सा न बनें; आप जितना क्लीन और न्यूट्रल रहेंगे, आपके प्रोफेशन के लिए उतना ही बेस्ट रहेगा.

यूथ: कल ऑफिस के काम के सिलसिले में अचानक होने वाली कोई ऑफिशियल ट्रैवल आपकी मानसिक चिंता को थोड़ा बढ़ा सकती है, लेकिन धैर्य रखें. यदि जीवनसाथी कोई उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हैं, तो उसके लिए कल का समय बेहद अनुकूल है. छात्र अपनी रैंक बरकरार रखेंगे.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 1

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपकी जॉब प्रोफाइल या वर्किंग डिपार्टमेंट में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है. वर्कस्पेस पर कल आपकी मनचाही जगह या शहर में टारगेटेड ट्रांसफर (Desired Job Transfer) होने के साथ-साथ आपकी रेस्पॉन्सिविलिटी (जिम्मेदारियां) और पद भी बढ़ सकता है, जिससे मन में उत्साह रहेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल छोटी-छोटी घरेलू बातों की चिंता के कारण अपने मुख्य काम पर थोड़ा कम ध्यान दे सकेंगे; साथ ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरों पर निर्भर भी रह सकते हैं. हालांकि, ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने से कल आपको अलग-अलग क्षेत्रों के बड़े लोगों से जुड़ने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग (Professional Networking) का शानदार मौका मिलेगा.

ट्रेवल प्लानिंग: बिजनेसमैन की कल काफी दिनों के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी बड़ी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग अचानक फाइनल हो सकती है. परिवार के सदस्यों द्वारा डिसाइड की गई किसी खूबसूरत जगह पर वीकेंड के बाद घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है.

करियर व यूथ: नौकरीपेशा लोगों को कल वर्कप्लेस पर बहुत ही शांति और धैर्य के साथ अपना काम करने की आवश्यकता है, चीजें निश्चित रूप से पूरी तरह सुधर जाएंगी. स्वयं के व्यक्तिगत विकास (Personal Development) के लिए समय निकालें; कोई नया प्रोफेशनल कोर्स या स्किल सीखने पर विचार कर सकते हैं. छात्रों के लिए दिन एंजॉयमेंट से भरा रहेगा.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 1

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपको अपने सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी. वरियान योग बनने से कल आप अपने वर्कस्पेस पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बल पर 'एंप्लॉई ऑफ द मंथ' (Employee of the Month Title) का प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल मार्केट में आ रही पुरानी दिक्कतों और रुकावटों को अपनी सूझबूझ से दूर करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे और बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ में भारी इजाफा करेंगे. व्यापारियों के लिए कल अपने पेंडिंग काम पूरे करना बहुत जरूरी है; वहीं दूसरी ओर अपने प्रोडक्ट्स का डिजिटल प्रचार-प्रसार (मार्केटिंग) करने से बंपर लाभ होगा.

बजट अलर्ट: कल आपकी आय और व्यय (खर्च) दोनों बराबर मात्रा में लगे रहेंगे; इसलिए बिजनेसमैन को खर्च के मामले में थोड़ा संभलकर और बजट बनाकर चलने की सख्त जरूरत है. ग्रहों की चाल कल आपके काम और भागदौड़ में भारी बढ़ोतरी करा सकती है.

करियर व लव: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस में अपनी वाणी में बिल्कुल भी विषाक्तता (कड़वाहट) न रखें, न ही गलत तरीके से किसी कलीग या जूनियर से बात करें; वरना इमेज खराब हो सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ किसी शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग कल अचानक बन सकती है. छात्रों के लिए दिन थोड़ा आलस्य से भरा रहेगा.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल किसी पुराने अनसुलझे कानूनी या वित्तीय मामले में अचानक कुछ नई समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं. ग्रह गोचर अचानक गड़बड़ा जाने से कल बिजनेस में सडन लॉस (अचानक वित्तीय नुकसान) होने की आशंका है, जिससे आपकी मानसिक टेंशन काफी बढ़ जाएगी; इसलिए बहुत सतर्क रहें.

बिजनेस: बिजनेसमैन को कल मार्केट में अत्यधिक वाकपटु और मीठी बातें करने वाले लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से आपको गुमराह कर बड़ा चूना लगा सकते हैं. पार्टी ऑर्गेनाइजर और इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस करने वालों को कल कोई नया ऑर्डर न मिल पाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं; नई गाइडलाइंस का वेट करें.

निवेश अलर्ट: जो लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या मुनाफा बाजार (Stock Market & Share Trading) में निवेश करते हैं, वे कल जल्दबाजी में बड़ा पैसा बिल्कुल न फंसाएं; बहुत सोच-समझकर और एक्सपर्ट्स की राय लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें.

करियर व सावधान: वर्कस्पेस पर कल आपके काम की क्वालिटी पर कोई सीनियर या कलीग अचानक शंका या संदेह व्यक्त कर सकता है, जिससे बहस हो सकती है. आपके नेटवर्क में कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोग आ सकते हैं; ऐसे लोगों को प्रोफेशनली डील करें और अपनी गोपनीयता बनाए रखें. फैमिली में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मेहनत करनी होगी. छात्रों का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहेगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 2

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल आपके बिजनेस में लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से आपको मार्केट में बंपर लाभ होने वाला है. जॉब और करियर में कल गजब का स्थायित्व (स्टेबिलिटी) आएगा और ऑफिस में नई आधुनिक तकनीक व ए.आई. टूल्स सीखने के शानदार अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका करियर ग्राफ काफी ऊपर (Career Graph Growth) जाएगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल अपने बिजनेस की काउंटर सेल और बिक्री को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स से उनका जेन्युइन फीडबैक और सुझाव मांगें, यह रणनीति गेम-चेंजर साबित होगी. यदि आप बिजनेस में बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट (Big Capital Investment) करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 02:00 बजे के बीच का समय सर्वोत्तम और सबसे भाग्यशाली रहेगा. धन संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे.

करियर: मार्केट की कड़ी प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) में कल आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमानी से बढ़त बनाएंगे और कुछ बहुत बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ने में सफल रहेंगे. वर्कस्पेस पर आपके काम की सीनियर्स, बॉस और टॉप मैनेजमेंट भी सराहना करेंगे. ऑफिशियल ट्रैवल कल कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर लेकर आ सकती है.

सलाह: यदि ऑफिस में मैनेजमेंट से जुड़े बड़े काम आपको सौंपे गए हैं, तो टीम की योग्यता के अनुसार काम का सही बंटवारा करें, जिससे सभी लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें. मैरिड लाइफ बहुत बेटर रहेगी; पुरानी बातों को बार-बार न दोहराएं. छात्रों को मेंटर्स से कुछ बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा, जो भविष्य में नया मोड़ लाएगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 1

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