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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Weekly Horoscope 21 to 27 June 2026: इस सप्ताह सिंह, कर्क और धनु राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; तुला व मकर राशि के जातक रहें बेहद सावधान!

Tarot Weekly Horoscope 21 to 27 June 2026: इस सप्ताह सिंह, कर्क और धनु राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; तुला व मकर राशि के जातक रहें बेहद सावधान!

Tarot Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक टैरो रीडिंग 21 से 27 जून 2026 सिंह को करियर में सफलता व कर्क को व्यापार में बंपर लाभ होगा. धनु की बढ़ेगी प्रतिष्ठा, तुला व मकर राशि वाले मानसिक तनाव से सतर्क रह.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Jun 2026 04:15 PM (IST)
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Weekly Tarot Horoscope 21 to 27 June 2026: साप्ताहिक टैरो रीडिंग (21 से 27 जून 2026), जून महीने का यह सप्ताह सिंह, कर्क, धनु और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी उछाल और बंपर आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है. सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह कई राशियों के लिए करियर में सकारात्मक बदलाव, अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और नए व्यापारिक समझौतों से लाभ कमाने का समय है. टैरो कार्ड्स के अनुसार, जहाँ कुछ राशियों के सितारे इस हफ्ते बुलंदियों पर रहेंगे, वहीं कुछ जातकों को अपनी सेहत और रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, इस सप्ताह आपके भाग्य में क्या खास है.

इस सप्ताह का विशेष सुझाव: सिंह, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यापार में निवेश और करियर ग्रोथ के लिए सबसे उत्तम है. तुला और मकर राशि के जातक काम के अत्यधिक बोझ से बचें और मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह आपकी नेतृत्व क्षमता और सटीक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. आप कार्यक्षेत्र की किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास से करेंगे. ऑफिस में अधिकारियों से आपको भरपूर समर्थन मिलेगा. सप्ताह का शुरुआती समय ऊर्जावान रहेगा, लेकिन सप्ताहांत में काम के बढ़ते बोझ से मानसिक तनाव हो सकता है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम जीवन में ईमानदारी बरतें. स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द या नींद की कमी परेशान कर सकती है, पर्याप्त आराम करें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

इस सप्ताह आपको हर कदम शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ाने की सलाह दी जाती है. घरेलू मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से आप कई बड़ी उलझनों से बच जाएंगे. ससुराल पक्ष से आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. सप्ताह के मध्य में किसी सुंदर यात्रा का योग बन रहा है, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी, परंतु पुरानी बातें मन को थोड़ा विचलित कर सकती हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गजब की ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहने वाला है. मन में नए रचनात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी और आप करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक और सामाजिक समारोहों में भाग लेने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. सप्ताह के मध्य में करियर में कोई अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक परिवर्तन आपको चौंका सकता है. लव लाइफ शानदार रहेगी और साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. किसी पुराने संवेदनशील मामले के फिर से उभरने से मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. हालांकि, कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और बिजनेस में बंपर मुनाफा कमाने के कई नए और बेहतरीन मौके हाथ लगेंगे. पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और संवाद बनाए रखें. सेहत के मोर्चे पर पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और भारी लाभदायक सिद्ध होने वाला है. सप्ताह के शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपकी अद्भुत कार्यक्षमता और आत्मविश्वास के आगे विरोधी टिक नहीं पाएंगे. सप्ताह के मध्य में आप किसी बड़े नए प्रोजेक्ट या लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं. लोग आपकी राय को कार्यस्थल पर विशेष महत्व देंगे. प्रेम जीवन में स्पष्टता बनी रहेगी और अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. रक्तचाप (बीपी) के मरीज सेहत का ध्यान रखें.

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo)

यह सप्ताह आपके लिए बेहद सुखद और करियर में अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा. शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में प्रगति के मजबूत संकेत हैं. यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा था, तो इस सप्ताह उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा. आपकी व्यावहारिक सोच से आर्थिक लाभ होगा. इस सप्ताह किसी मांगलिक पारिवारिक समारोह में भाग लेने का योग बन रहा है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा. उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय सर्वश्रेष्ठ है.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना होगा. व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मोर्चों पर काम का दबाव रहने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. हालांकि, कार्यक्षेत्र में आप अपनी रणनीतिक सोच से नई चुनौतियों का सामना करके बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको बड़ा भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं. सप्ताहांत में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, यह सप्ताह आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. किसी पुराने उलझे हुए कानूनी या व्यावसायिक मसले का समाधान हो सकता है, जिससे तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और सहकर्मियों से सराहना मिलेगी. पारिवारिक जीवन में कोई बेहद खास अवसर या उत्सव आ सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. की गई यात्राएं आपके व्यापार के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ज्ञान, अनुभव और कार्य विस्तार का समय है. यदि आप किसी नई व्यावसायिक योजना की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए उत्तम है. परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का शानदार मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग हैं. सेहत अच्छी बनी रहेगी.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

यह सप्ताह आपको करियर के मोर्चे पर कुछ बड़ी और नई जिम्मेदारियां दिलाने वाला रहेगा. इस हफ्ते आपको अपने उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने होंगे, जिसमें आप सफल भी रहेंगे. पारिवारिक मामलों में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी और आपको किसी निकट संबंधी की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है. सप्ताह के मध्य में बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का संयोग बनेगा. सप्ताहांत में आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और खुशियों से भरपूर रहेगा. आप किसी बड़े पारिवारिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में और अधिक गहराई आएगी. प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ यादगार समय व्यतीत करेंगे. कार्यस्थल पर किसी पुराने मित्र या सहयोगी की मदद से आपको बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है. माता-पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें. नौकरी में आपकी मेहनत को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और तरक्की से भरपूर रहेगा. आपकी रुकी हुई योजनाएं दोबारा गति पकड़ेंगी और आप किसी नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर सकते हैं. पारिवारिक सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. किसी पुराने पारिवारिक मतभेद का समाधान मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी. संतान पक्ष से करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यावसायिक कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे; मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 21 Jun 2026 04:15 PM (IST)
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