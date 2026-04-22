Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुकाल से बचें, शुभ कार्यों के लिए विशेष मुहूर्त देखें।

Kal Ka Rashifal: 23 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ होने वाला है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ज्योतिष गणना के अनुसार, कल ग्रहों की स्थिति से गजकेसरी, सर्वार्थ सिद्धि और धृति योग जैसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग सुख-संपदा के द्वार खोलेगा.

कल दोपहर 03:13 के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक शांति बढ़ेगी. हालांकि, सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्यों से बचना चाहिए. यदि आप कल कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक का समय सबसे श्रेष्ठ है. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. जरूरी काम दोपहर से पहले पूरा कर लें, क्योंकि दूसरे भाग में विरोधियों से चुनौती मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप गृह निर्माण पर धन खर्च कर सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में काम के प्रति गंभीरता जरूरी है, वरना काम अटक सकता है.

कार्यक्षेत्र में काम के प्रति गंभीरता जरूरी है, वरना काम अटक सकता है. Finance: बिजनेस में अच्छी कमाई होगी, निवेश के लिए दिन ठीक है.

बिजनेस में अच्छी कमाई होगी, निवेश के लिए दिन ठीक है. Love: पारिवारिक मुद्दों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.

पारिवारिक मुद्दों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. Health: शत्रुओं के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, सचेत रहें.

शत्रुओं के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, सचेत रहें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कामकाज में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा.

Career: कामकाज में उलझन और तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं.

कामकाज में उलझन और तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. Finance: नए निवेश से आज बचना ही आपके लिए समझदारी होगी.

नए निवेश से आज बचना ही आपके लिए समझदारी होगी. Love: करीबियों से नाराजगी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें.

करीबियों से नाराजगी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें. Health: सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है.

सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी. नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जाने का अच्छा योग है. अति उत्साह में निर्णय लेने से बचें.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा.

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. Finance: खर्च बना रहेगा लेकिन अटका हुआ धन मिलने से राहत होगी.

खर्च बना रहेगा लेकिन अटका हुआ धन मिलने से राहत होगी. Love: दांपत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम का माहौल रहेगा.

दांपत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम का माहौल रहेगा. Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ताजगी महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ताजगी महसूस करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

उन्नति के कई सुनहरे मौके मिलेंगे. शिक्षा और तकनीक से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. भाइयों के साथ चल रहे पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और कारोबार में तेजी आएगी.

Career: चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र के छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी.

चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र के छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी. Finance: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, कमाई अच्छी होगी.

व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, कमाई अच्छी होगी. Love: परिवार के साथ मनोरंजक पल बिताएंगे.

परिवार के साथ मनोरंजक पल बिताएंगे. Health: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, अटके काम पूरे होंगे.

शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, अटके काम पूरे होंगे. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. कुछ विपरीत स्थितियां मानसिक चिंता बढ़ा सकती हैं. दिन के दूसरे भाग में उत्साह बढ़ेगा और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा मौका मिल सकता है.

Career: नई कार्ययोजना को अभी सार्वजनिक न करें.

नई कार्ययोजना को अभी सार्वजनिक न करें. Finance: कमाई के नए स्रोत खुलेंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे.

कमाई के नए स्रोत खुलेंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे. Love: परिवार और आसपास के लोगों का समर्थन जरूरी होगा.

परिवार और आसपास के लोगों का समर्थन जरूरी होगा. Health: मानसिक अशांति रह सकती है, शांत रहने का प्रयास करें.

मानसिक अशांति रह सकती है, शांत रहने का प्रयास करें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. बुद्धि और कौशल से आप विरोधियों को पछाड़ देंगे. मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, वरना धोखा मिल सकता है.

Career: मित्रों और सहकर्मियों की मदद से काम समय पर पूरा होगा.

मित्रों और सहकर्मियों की मदद से काम समय पर पूरा होगा. Finance: आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, किसी चाहत पर खर्च होगा.

आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, किसी चाहत पर खर्च होगा. Love: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, क्रोध पर काबू रखें.

पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, क्रोध पर काबू रखें. Health: गुस्से के कारण स्वास्थ्य और काम पर असर पड़ सकता है.

गुस्से के कारण स्वास्थ्य और काम पर असर पड़ सकता है. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

सफलता और समृद्धि का दिन है. आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और अधिकारी नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. कोई पुरानी अटकी हुई बिजनेस डील आज फाइनल होने की प्रबल संभावना है.

Career: ऑफिस में नई जिम्मेदारी और मान-सम्मान मिलेगा.

ऑफिस में नई जिम्मेदारी और मान-सम्मान मिलेगा. Finance: आय में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

आय में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा. Love: निजी रिश्तों में सुधार होगा, दोस्ती प्यार में बदल सकती है.

निजी रिश्तों में सुधार होगा, दोस्ती प्यार में बदल सकती है. Health: मानसिक प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव करेंगे.

मानसिक प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव करेंगे. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कामकाज में बड़ी सफलता का दिन है. होटल और किराना व्यवसाय से जुड़े लोगों को छप्परफाड़ लाभ होगा. पुराने निवेश से मिला रिटर्न आपके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा.

Career: बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, पदोन्नति के संकेत हैं.

बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, पदोन्नति के संकेत हैं. Finance: पुराने निवेश से शानदार रिटर्न और अच्छी कमाई के योग हैं.

पुराने निवेश से शानदार रिटर्न और अच्छी कमाई के योग हैं. Love: परिवार के साथ छोटी यात्रा का सुखद संयोग बनेगा.

परिवार के साथ छोटी यात्रा का सुखद संयोग बनेगा. Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतें. कमर और बदन दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. नौकरी में टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन किसी पुराने मित्र का सहयोग बड़ी राहत देगा.

Career: टारगेट को लेकर तनाव रहेगा, सहकर्मियों से मदद लें.

टारगेट को लेकर तनाव रहेगा, सहकर्मियों से मदद लें. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खान-पान पर व्यय होगा.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खान-पान पर व्यय होगा. Love: जीवनसाथी के साथ शाम रोमांटिक और यादगार बीतेगी.

जीवनसाथी के साथ शाम रोमांटिक और यादगार बीतेगी. Health: पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, ध्यान रखें.

पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, ध्यान रखें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

उत्साह और जोश से भरा दिन रहेगा. परिवार के सहयोग से आप महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

Career: रुचि के अनुसार काम करने का अवसर मिलेगा.

रुचि के अनुसार काम करने का अवसर मिलेगा. Finance: बिजनेस में अच्छी कमाई होगी, शाम का समय लाभदायक है.

बिजनेस में अच्छी कमाई होगी, शाम का समय लाभदायक है. Love: वैवाहिक चर्चा सफल होगी, घर में खुशियां आएंगी.

वैवाहिक चर्चा सफल होगी, घर में खुशियां आएंगी. Health: जोश और स्फूर्ति के कारण काम की गति तेज रहेगी.

जोश और स्फूर्ति के कारण काम की गति तेज रहेगी. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज निवेश के मामले में बहुत सतर्क रहें, घाटा हो सकता है. जमीन-जायदाद के कागजातों को बिना परखे हस्ताक्षर न करें. कुछ अप्रत्याशित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

कार्यक्षेत्र में लापरवाही से नुकसान हो सकता है. Finance: निवेश टाल दें, धन हानि की आशंका है.

निवेश टाल दें, धन हानि की आशंका है. Love: जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है, शांति बनाए रखें.

जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है, शांति बनाए रखें. Health: तनाव के कारण नींद में कमी महसूस हो सकती है.

तनाव के कारण नींद में कमी महसूस हो सकती है. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

सुखद और ज्ञानवर्धक दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव का लोहा माना जाएगा. ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ मिलेगा. घर में किसी प्रिय अतिथि के आगमन से उत्साह बढ़ेगा.

Career: ज्ञान और अनुभव से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे.

ज्ञान और अनुभव से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे. Finance: आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, घरेलू कार्यों पर खर्च होगा.

आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, घरेलू कार्यों पर खर्च होगा. Love: जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा, परिवार में चर्चा होगी.

जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा, परिवार में चर्चा होगी. Health: धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मन शांत रहेगा.

धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मन शांत रहेगा. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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