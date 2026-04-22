हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 23 April 2026: गुरुवार को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का महामिलन, इन 2 राशियों का होगा भाग्योदय

Kal Ka Rashifal 23 April 2026: गुरुवार को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का महामिलन, इन 2 राशियों का होगा भाग्योदय

Kal Ka Rashifal: 23 अप्रैल 2026 को गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से तुला और वृश्चिक की किस्मत चमकेगी. राहुकाल सुबह 10:30-12:00 तक है. शुभ कार्यों हेतु लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 8:15-10:15 तक रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Apr 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राहुकाल से बचें, शुभ कार्यों के लिए विशेष मुहूर्त देखें।

Kal Ka Rashifal: 23 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ होने वाला है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ज्योतिष गणना के अनुसार, कल ग्रहों की स्थिति से गजकेसरी, सर्वार्थ सिद्धि और धृति योग जैसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग सुख-संपदा के द्वार खोलेगा.

कल दोपहर 03:13 के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक शांति बढ़ेगी. हालांकि, सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्यों से बचना चाहिए. यदि आप कल कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक का समय सबसे श्रेष्ठ है. आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

नौतपा 2026 कब से शुरू? 25 मई से पड़ेगी भीषण गर्मी, जानें 9 दिनों में क्या करें और क्या नहीं?

मेष राशि (Aries)

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. जरूरी काम दोपहर से पहले पूरा कर लें, क्योंकि दूसरे भाग में विरोधियों से चुनौती मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप गृह निर्माण पर धन खर्च कर सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में काम के प्रति गंभीरता जरूरी है, वरना काम अटक सकता है.
  • Finance: बिजनेस में अच्छी कमाई होगी, निवेश के लिए दिन ठीक है.
  • Love: पारिवारिक मुद्दों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.
  • Health: शत्रुओं के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, सचेत रहें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कामकाज में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा.

  • Career: कामकाज में उलझन और तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं.
  • Finance: नए निवेश से आज बचना ही आपके लिए समझदारी होगी.
  • Love: करीबियों से नाराजगी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें.
  • Health: सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी. नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जाने का अच्छा योग है. अति उत्साह में निर्णय लेने से बचें.

  • Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा.
  • Finance: खर्च बना रहेगा लेकिन अटका हुआ धन मिलने से राहत होगी.
  • Love: दांपत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम का माहौल रहेगा.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ताजगी महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

उन्नति के कई सुनहरे मौके मिलेंगे. शिक्षा और तकनीक से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. भाइयों के साथ चल रहे पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और कारोबार में तेजी आएगी.

  • Career: चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र के छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी.
  • Finance: व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, कमाई अच्छी होगी.
  • Love: परिवार के साथ मनोरंजक पल बिताएंगे.
  • Health: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, अटके काम पूरे होंगे.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. कुछ विपरीत स्थितियां मानसिक चिंता बढ़ा सकती हैं. दिन के दूसरे भाग में उत्साह बढ़ेगा और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा मौका मिल सकता है.

  • Career: नई कार्ययोजना को अभी सार्वजनिक न करें.
  • Finance: कमाई के नए स्रोत खुलेंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे.
  • Love: परिवार और आसपास के लोगों का समर्थन जरूरी होगा.
  • Health: मानसिक अशांति रह सकती है, शांत रहने का प्रयास करें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. बुद्धि और कौशल से आप विरोधियों को पछाड़ देंगे. मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, वरना धोखा मिल सकता है.

  • Career: मित्रों और सहकर्मियों की मदद से काम समय पर पूरा होगा.
  • Finance: आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, किसी चाहत पर खर्च होगा.
  • Love: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, क्रोध पर काबू रखें.
  • Health: गुस्से के कारण स्वास्थ्य और काम पर असर पड़ सकता है.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

सफलता और समृद्धि का दिन है. आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी और अधिकारी नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. कोई पुरानी अटकी हुई बिजनेस डील आज फाइनल होने की प्रबल संभावना है.

  • Career: ऑफिस में नई जिम्मेदारी और मान-सम्मान मिलेगा.
  • Finance: आय में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा.
  • Love: निजी रिश्तों में सुधार होगा, दोस्ती प्यार में बदल सकती है.
  • Health: मानसिक प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव करेंगे.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कामकाज में बड़ी सफलता का दिन है. होटल और किराना व्यवसाय से जुड़े लोगों को छप्परफाड़ लाभ होगा. पुराने निवेश से मिला रिटर्न आपके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा.

  • Career: बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, पदोन्नति के संकेत हैं.
  • Finance: पुराने निवेश से शानदार रिटर्न और अच्छी कमाई के योग हैं.
  • Love: परिवार के साथ छोटी यात्रा का सुखद संयोग बनेगा.
  • Health: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतें. कमर और बदन दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. नौकरी में टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन किसी पुराने मित्र का सहयोग बड़ी राहत देगा.

  • Career: टारगेट को लेकर तनाव रहेगा, सहकर्मियों से मदद लें.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खान-पान पर व्यय होगा.
  • Love: जीवनसाथी के साथ शाम रोमांटिक और यादगार बीतेगी.
  • Health: पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

उत्साह और जोश से भरा दिन रहेगा. परिवार के सहयोग से आप महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करेंगे. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

  • Career: रुचि के अनुसार काम करने का अवसर मिलेगा.
  • Finance: बिजनेस में अच्छी कमाई होगी, शाम का समय लाभदायक है.
  • Love: वैवाहिक चर्चा सफल होगी, घर में खुशियां आएंगी.
  • Health: जोश और स्फूर्ति के कारण काम की गति तेज रहेगी.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज निवेश के मामले में बहुत सतर्क रहें, घाटा हो सकता है. जमीन-जायदाद के कागजातों को बिना परखे हस्ताक्षर न करें. कुछ अप्रत्याशित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में लापरवाही से नुकसान हो सकता है.
  • Finance: निवेश टाल दें, धन हानि की आशंका है.
  • Love: जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है, शांति बनाए रखें.
  • Health: तनाव के कारण नींद में कमी महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

सुखद और ज्ञानवर्धक दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव का लोहा माना जाएगा. ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ मिलेगा. घर में किसी प्रिय अतिथि के आगमन से उत्साह बढ़ेगा.

  • Career: ज्ञान और अनुभव से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे.
  • Finance: आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, घरेलू कार्यों पर खर्च होगा.
  • Love: जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा, परिवार में चर्चा होगी.
  • Health: धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मन शांत रहेगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 22 Apr 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

23 अप्रैल 2026 को दोपहर के बाद चंद्रमा किस राशि में प्रवेश करेंगे?

23 अप्रैल 2026 को दोपहर 03:13 के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक शांति बढ़ेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 23 April 2026: गुरुवार को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का महामिलन, इन 2 राशियों का होगा भाग्योदय
Kal Ka Rashifal 23 April 2026: गुरुवार को गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का महामिलन, इन 2 राशियों का होगा भाग्योदय
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 22 April 2026: मेष राशि सुकर्मा योग से कामों में तेजी और सफलता के संकेत! पढ़ें राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 22 April 2026: मेष राशि सुकर्मा योग से कामों में तेजी और सफलता के संकेत! पढ़ें राशिफल
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: वृषभ राशि के जातक धन और वाणी के मामले में बरतें सावधानी!
Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: वृषभ राशि के जातक धन और वाणी के मामले में बरतें सावधानी!
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा डबल फायदा, धन लाभ के मिलेंगे संकेत!
Aaj ka Mithun Rashifal 22 April 2026: आज मिथुन राशि वालों को मिलेगा डबल फायदा, धन लाभ के मिलेंगे संकेत!
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Taimoor Missile: 0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?
0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?
दिल्ली NCR
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
इंडिया
रन और क्रीक में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर? इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी बड़ी तैयारी, शहबाज और मुनीर नहीं कर पाएंगे मुकाबला
रन और क्रीक में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर? इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी बड़ी तैयारी, शहबाज और मुनीर नहीं कर पाएंगे मुकाबला
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया 16 लाख महीने वाला पेंटहाउस
विक्की-कैटरीना और विराट-अनुष्का के पड़ोसी बने अल्लू अर्जुन, मुंबई में रेंट पर लिया पेंटहाउस
विश्व
Explained: ईरान की लीडरशिप में फूट! IRGC के दखल से संसद परेशान और मुज्तबा का पता नहीं, क्या बिखर जाएगी सत्ता?
ईरान की लीडरशिप में फूट! IRGC के दखल से संसद परेशान और मुज्तबा का पता नहीं, क्या सत्ता बिखरेगी?
एग्रीकल्चर
मुर्गी फार्म खोलने में कितना आता है खर्च, जानिए 100 मुर्गियों पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं आप?
मुर्गी फार्म खोलने में कितना आता है खर्च, जानिए 100 मुर्गियों पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं आप?
हेल्थ
Ashwagandha Leaves Ban: अब दवाओं में इस्तेमाल नहीं होंगी अश्वगंधा की पत्तियां, जानें FSSAI ने इस पर क्यों लगाई रोक?
अब दवाओं में इस्तेमाल नहीं होंगी अश्वगंधा की पत्तियां, जानें FSSAI ने इस पर क्यों लगाई रोक?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget