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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनौतपा 2026 कब से शुरू? 25 मई से पड़ेगी भीषण गर्मी, जानें 9 दिनों में क्या करें और क्या नहीं?

नौतपा 2026 कब से शुरू? 25 मई से पड़ेगी भीषण गर्मी, जानें 9 दिनों में क्या करें और क्या नहीं?

Nautapa 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इस अवधि को नौतपा कहा जाता है. इसका मतलब नौ दिनों की प्रचंड गर्मी. जानिए इस साल कब शुरू हो रहा है नौतपा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Apr 2026 08:07 AM (IST)
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  • मांगलिक कार्य और गर्म भोजन से बचें.

Nautapa 2026: ज्येष्ठ के महीने में जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो इस अवधि को नौतप कहा जाता है. नाम से ही साफ पता चल रहा है कि, इसके पीछे का मतलब 'नौ दिनों की प्रचंड गर्मी', इस दौरान गर्मी का स्तर बढ़ने के साथ लू भी चलती है.

इस खास अवधि में सूर्य देव की पूजा का खास महत्व है. आइए जानते हैं नौतप के इन नौ दिनों के दौरान बरती जाने वाली खास सावधानियों और प्रथाओं के बारे में. 

इस साल नौतप की शुरुआत कब?

साल 2026 में नौतप 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा. नौतप के दौरान करीब 9 से 10 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे मानसून के आगमन के लिए शुभ माना जाता है. इस अवधारणा का वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया गया है.

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ते चरण) में, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र (आद्रा) में प्रवेश करता है, यदि उस पल से लेकर अगले दस नक्षत्रों तक तीव्र गर्मी बनी रहती है, तो यह प्रचुर मानसून का संकेत होता है.

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नौतप के दौरान इन अभ्यासों का करें पालन

सनातन धर्म में नौतप का समय सूर्य देव को खुश करने के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है, जिससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है. इसलिए, इस दौरान सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करने के बाद सूर्य देव अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सूर्य देव को समर्पित मंत्रों का जाप करना चाहिए. 

इसके अलावा इस दौरान प्याऊ स्थापित करना, जल, शरबत, सत्तू, मिट्टी के बर्तन, छाते, सूती कपड़े, हाथ के पंखे और मौसमी फलों जैसी चीजों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है. 

नौतापा से जुड़े खास नियम

नौतपा के दौरान विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक समारोहों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घरेलू शांति और सद्भाव खत्म होता है.

इस दौरान जितना हो सके हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए.

शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए, नौतपा के दौरान पक्षियों और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है.

यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति पानी या भोजन मांगने आपके घर आता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए.

नौतपा के दौरान पूर्वजों के सम्मान में जलदान और तर्पण करने के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है. इन सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है. 

नौतपा के दौरान दही, छाछ, लस्सी, बेल शरबत, नारियल पानी और तरबूज जैसी ठंडी चीजों का जितना हो सके उतना सेवन करना चाहिए.

इस दौरान गर्म, मसालेदार, तले हुए और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए. 

जब तक जरूरी न हो, चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर 12.00 बजे से शाम 4.00  बजे के बीच.

इसके अलावा नौतपा के दौरान अधिक यात्रा करने से बचें, जब तक कि यह जरूरी न हो.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 22 Apr 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

नौतपा में कैसा भोजन करना चाहिए?

इस दौरान दही, छाछ, लस्सी, बेल शरबत, नारियल पानी और तरबूज जैसी ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए. गर्म, मसालेदार, तले हुए और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए.

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