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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष, मकर सहित इन 4 राशियों को बुधादित्य व रूचक योग से मिलेगा छप्परफाड़ धन लाभ और बड़ा प्रमोशन. वहीं वृष व कुंभ राशि रहें सावधान, पढ़ें 28 मई 2026 का भाग्यफल व शुभ मुहूर्त.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 May 2026 01:57 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 28 May 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. कल गुरुवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खुलने वाले हैं.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद खास है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग और वरियान योग का अद्भुत प्रभाव रहेगा. इसके साथ ही, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो कल आपको राजयोग के समान फल देने वाले रूचक योग का महालाभ मिलने जा रहा है!

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, और कल किस दिशा में यात्रा करना आपके लिए सबसे शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए सुखद और शानदार रहेगा. आपके लिए रूचक योग का साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं है, जो आपके अटके कामों को गति देगा.

  • करियर: प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी पदोन्नति मिलने के मजबूत योग हैं.
  • फाइनेंस: व्यापार में जबरदस्त आर्थिक उन्नति होगी. प्रॉपर्टी में निवेश के लिए कल का दिन सबसे उत्तम है.
  • फैमिली: घर में मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी. पत्नी और बच्चों के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स आपसे बेहद खुश रहेंगे.

  • करियर: Office या फील्ड में कल आपको किसी विशेष प्रोजेक्ट या कार्य के लिए चुना जा सकता.
  • सावधान: व्यर्थ के वाद-विवाद से पूरी तरह दूर रहें. पत्नी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, वाणी पर संयम रखें.
  • हेल्थ: स्वास्थ्य के मामले में कल थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, अपना ख्याल रखें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल आपको थोड़ा संभलकर काम करना होगा. ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि आप व्यर्थ के कार्यों में उलझे रह सकते हैं, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान हो सकता है.

  • बिजनेस: व्यापार में पार्टनरशिप करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें. फिलहाल कार्यक्षेत्र में बदलाव न करें.
  • सावधान: कल किसी भी बात पर गुस्सा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा. विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. हालांकि, रूचक योग का प्रभाव आपको आंतरिक मजबूती देगा, लेकिन फिर भी शत्रुओं से सावधान रहना होगा.

  • करियर: प्रशासनिक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद बढ़ने की आशंका है, कार्यस्थल पर संयम से काम लें.
  • सावधान: कल राहुकाल के समय यात्रा करने से बचें. पत्नी की सेहत को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

बुधादित्य योग के प्रभाव से कल का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है. बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

  • बिजनेस: यदि आप व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो कल का दिन अच्छा है. प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अनुकूल है.
  • फैमिली: माता-पिता और भाई किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. घर में किसी नए मेहमान के आने से खुशियां बढ़ेंगी.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल किसी नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी और दोस्त मिलेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा.

  • फाइनेंस: आर्थिक स्थिति में बड़ा इजाफा होगा. किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने से आप राहत की सांस लेंगे.
  • फैमिली: परिवार में भाई और भतीजे से आर्थिक मदद मिल सकती है. पत्नी और बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में रहेंगे और आपको रूचक योग का महालाभ मिलेगा. हालांकि, स्वभाव में थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, जिस पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

  • करियर: काम के सिलसिले में कल आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद होगी.
  • सावधान: मौसम के बदलाव के कारण सेहत में गिरावट आ सकती है. प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कल कुछ अड़चनें आ सकती हैं.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने बॉस और सीनियर अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत रखने होंगे.

  • बिजनेस: यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो अभी अपनी गुप्त योजनाओं को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ शेयर न करें.
  • सावधान: कोर्ट-कचहरी के मामलों और बाहरी विवादों से कल खुद को दूर रखें. वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सफलता निश्चित है. कल आप नया वाहन खरीद सकते हैं.

  • फाइनेंस: लंबे समय से रुका हुआ धन कल वापस मिल सकता है, जिससे बिजनेस में लिक्विडिटी बढ़ेगी.
  • Social: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. किसी प्रसिद्ध और रसूखदार व्यक्ति से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को कल रूचक योग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे बिगड़े काम बनेंगे. हालांकि, दिन का कुछ हिस्सा व्यर्थ की भागदौड़ में भी उलझा रह सकता है.

  • सावधान: विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार होने से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, खासकर राहुकाल के दौरान.
  • फैमिली: परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा पुराना विवाद कल सामने आ सकता है, सूझबूझ से काम लें.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा परेशानियों से भरा रह सकता है. व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने से कल बचें, नुकसान की आशंका है.

  • सावधान: कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसने की नौबत आ सकती है. बाहरी लोगों के साथ वाद-विवाद से पूरी तरह दूर रहें.
  • फैमिली: घरेलू मोर्चे पर तनाव रह सकता है, विशेषकर पत्नी से वैचारिक मतभेद बढ़ने की संभावना है. वाणी पर संयम रखें.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल आप अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. नौकरीपेशा वर्ग को कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

  • बिजनेस: व्यापार-व्यवसाय में किसी नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत करने की योजना कल सफल हो सकती है.
  • सावधान: यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की रक्षा स्वयं करें, चोरी या नुकसान का डर है. ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026
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