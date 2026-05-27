Aaj ka Kark Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक सफलता और सुरक्षात्मक कदम उठाने का है. आज आपकी कुंडली में सर्वार्थसिद्धि योग बनने से बिजनेस में आपकी कड़ी मेहनत के बल पर कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, जिससे व्यापार का विस्तार होगा. बिजनेसमैन के लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि बदलते समय के साथ अपने बिजनेस में डिजिटल सिक्योरिटी (डिजिटल सुरक्षा) पर पूरा फोकस करें.

वेबसाइट हैकिंग रिस्क, फेक सोशल मीडिया पेजेज और ऑनलाइन स्कैम्स (धोखाधड़ी) जैसी समस्याओं से बचने के लिए आज ही अपने बिजनेस का सिक्योरिटी ऑडिट करवाएं और डेटा प्रोटेक्शन (डेटा सुरक्षा) को मजबूत करें. यदि आपका बाजार में कोई पुराना लीगल डिस्प्यूट (कानूनी विवाद) चल रहा था, तो आज उसमें कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस (सकारात्मक प्रगति) देखने को मिलेगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में सच्चाई की जीत होगी; आज ही अपने लॉयर (वकील) से मिलकर आगे की स्ट्रैटेजी (रणनीति) डिस्कस करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन ईमानदारी का बड़ा इनाम और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर पूरी तरह अलर्ट (सतर्क) रहकर कार्य करने के कारण आज आप ऑफिस की किसी बहुत बड़ी परेशानी या गलती से आसानी से बाहर निकल जाएंगे.

आज दफ्तर में आपके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को बहुत सराहा जाएगा, साथ ही आपकी ईमानदारी से काम करने का मीठा फल आज सबको दिखेगा; ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन (स्थिति) आ सकती है जहां आपकी सच्चाई और निष्ठा ही कंपनी के काम आएगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज ऑफिशियल कार्य के सिलसिले में किसी टूर (व्यावसायिक यात्रा) पर जाना पड़ सकता है. यात्रा के दौरान अपने सामान और धन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा लापरवाही के कारण धन हानि होने की आशंका बनी हुई है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने का रहेगा. तीसरा चंद्रमा आपके भीतर नए प्रयोगों को करने का साहस जगाएगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, स्टूडेंट्स के लिए आज उनकी पढ़ाई और करियर से जुड़ी कोई खास 'एजुकेशन ट्रिप' (शैक्षणिक यात्रा) होने के मजबूत योग बन रहे हैं. यह ट्रिप आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही शानदार साबित होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का है. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने रिश्तेदारों और करीबियों से हर मोड़ पर बड़ी मदद मिलेगी, जिससे आपके पारिवारिक काम आसान होंगे. आज अपने बिजी और व्यस्त समय में से कुछ टाइम (समय) निकालकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स (परिवार और मित्रों) के साथ स्पेंड (व्यतीत) करें, इससे आपसी रिश्तों में प्रेम और मजबूती आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे. हालांकि, ऑफिशियल टूर और भागदौड़ के कारण शाम को शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. यात्रा के दौरान बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज रखें.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने और डिजिटल या कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालकर दीपक जलाएं और उसमें एक छोटा टुकड़ा सूखा नारियल (गोला) डाल दें.

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