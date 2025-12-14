Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 15 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

दिन अनुकूल रहेगा. संतान से जुड़े मामलों में सुख मिलेगा और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं. पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिल सकती है. कामकाज आसानी से पूरे होंगे. कॉमर्स के छात्रों को नई जानकारी मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. पारिवारिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बन सकता है. रुके काम आगे बढ़ेंगे, हालांकि योजनाओं में सहयोग की जरूरत पड़ेगी. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भागदौड़ संभव है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

दिन व्यस्त रहेगा लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. लक्ष्य को लेकर पूरा फोकस रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर खानपान में लापरवाही न करें. भाई से महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

दिन शुभ रहेगा. दूर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए काम की शुरुआत में सफलता मिलेगी. पढ़ाई या काम के कारण घर से दूर रहने वालों को परिवार से मिलने का अवसर मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: चावल का दान करें.

सिंह राशि (Leo)

दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा. मीडिया और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्पादक है. आपकी मेहनत आलोचकों को चुप करा देगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नारंगी

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

दिन अनुकूल रहेगा. पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर सम्मान मिलेगा. शिक्षा और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं. लंबे समय से चल रही योजनाओं में सुधार करेंगे. बिजनेस से जुड़ी नई जानकारी मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें.

दिन खुशियों भरा रहेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. संयम से काम लेने पर रुकी योजनाएं सफल होंगी. मानसिक तनाव में कमी आएगी. नौकरी और प्रेम जीवन दोनों में अच्छे संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिन शानदार रहेगा. व्यापार में लाभ और नए काम की शुरुआत के योग हैं. धार्मिक यात्रा संभव है. प्रशासनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा. रिश्तों में मजबूती आएगी.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: मरून

उपाय: शिवजी को बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

दिन सकारात्मक रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें निभाने में सफल रहेंगे. भावुकता पर नियंत्रण जरूरी है. शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि (Capricorn)

दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी. रिश्तों में सुधार के प्रयास सफल होंगे. नए संबंध की शुरुआत संभव है. संतान के करियर को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन संवाद से समाधान निकलेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: काला

उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

दिन उत्तम रहेगा. पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकलेगा. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यवसाय में प्रगति के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: नीले फूल मंदिर में अर्पित करें.

मीन राशि (Pisces)

दिन सामान्य रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. रुके काम पूरे होंगे. बातचीत से लाभ मिलेगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सराहना मिलेगी. आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.