14 अप्रैल 2026 को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. शतभिषा नक्षत्र शाम 16:06:51 तक रहेगा, फिर पूर्वभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा.
Kal Ka Rashifal 14 April 2026: द्वादशी तिथि और शुक्ल योग में इन 4 राशियों को मिलेगी सफलता, पढ़ें कल का भाग्यफल
Kal Ka Rashifal: 14 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि को सरकारी लाभ व वृश्चिक को करियर में सफलता मिलेगी. कुंभ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जबकि मेष व वृषभ निवेश व वाणी में सावधानी बरतें. पढ़ें कल का राशिफल.
- मेष राशि: बड़ी जिम्मेदारियां, पारिवारिक सहयोग से समस्याएं हल होंगी।
- वृषभ राशि: नौकरी में उतार-चढ़ाव, निवेश के फैसले कल पर टालें।
- मिथुन राशि: कला कौशल में निखार, सरकारी टेंडर मिलने की संभावना।
- कर्क राशि: मिश्रित फलदायी दिन, बिजनेस में लापरवाही से बचें।
Kal Ka Rashifal: 14 अप्रैल 2026, मंगलवार के पंचांग की गणना के अनुसार कल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 24:15:26 तक रहेगी, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो शाम 16:06:51 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, फिर पूर्वभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी होगा. विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल दोपहर 15:38:37 तक शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जबकि करणों में दोपहर 12:49:32 तक कौलव और उसके बाद रात्रि तक तैतिल करण रहेगा. यह दिन मंगलवारीय ऊर्जा और शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से युक्त रहेगा.
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मेष राशि (Aries)
आज का दिन कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर आने वाला है. परिवार के साथ समय बिताने से पुरानी समस्याएं हल होंगी. नया मकान शुरू करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है, अतः क्रोध पर नियंत्रण रखें.
- Career: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.
- Finance: संपत्ति के लिए बड़े निवेश या लोन के योग हैं.
- Love: पारिवारिक तालमेल से मानसिक शांति मिलेगी.
- Health: बेवजह के क्रोध से बचें, बीपी बढ़ सकता है.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
वृषभ राशि (Taurus)
नौकरी में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. अपने बॉस की बातों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा बड़ी भूल हो सकती है. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी. निवेश के फैसलों को कल पर न टालें. दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना नुकसानदेह हो सकता है.
- Career: ऑफिस में बॉस के साथ तालमेल बिठाकर चलें.
- Finance: निवेश के लिए समय अनुकूल है, देरी न करें.
- Love: जीवनसाथी के साथ सुख-शांति बनी रहेगी.
- Health: मन में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
आज कला और रचनात्मक कौशल में निखार आएगा. बिजनेस के लिए कोई सरकारी टेंडर मिलने की प्रबल संभावना है. बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे. प्रॉपर्टी लोन के आवेदन को मंजूरी मिल सकती है. पार्टनरशिप में नई डील करने से अभी बचें.
- Career: सरकारी कार्यों और टेंडर में सफलता मिलेगी.
- Finance: लोन मिलने से आर्थिक राह आसान होगी.
- Love: पार्टनर के साथ रचनात्मक कार्यों में जुड़ाव बढ़ेगा.
- Health: मानसिक रूप से ताजगी महसूस करेंगे.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. काम के प्रति लापरवाही बिजनेस में भारी नुकसान करा सकती है. आत्मविश्वास को मजबूत रखें. भाइयों के साथ सलाह-मशवरा करके ही पारिवारिक बिजनेस के निर्णय लें. ससुराल पक्ष से धन लाभ के संकेत हैं.
- Career: बिजनेस में लापरवाही से बचें, आत्मविश्वास बढ़ाएं.
- Finance: ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिल सकता है.
- Love: परिवार में भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा.
- Health: शारीरिक थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है.
- शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. संतान के भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाएंगे. जीवनसाथी से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है, इसे तूल न दें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
- Career: अधिकारियों का साथ मिलेगा, काम की सराहना होगी.
- Finance: भविष्य के लिए निवेश की प्लानिंग सफल रहेगी.
- Love: छोटी बातों पर जीवनसाथी से विवाद से बचें.
- Health: ड्राइविंग के दौरान सतर्क रहें, चोट की आशंका है.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी. राजनीति से जुड़े लोग काम टालने से बचें. बिजनेस विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, कोई सहयोगी विश्वासघात कर सकता है.
- Career: बिजनेस विस्तार होगा, सहयोगियों पर नजर रखें.
- Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
- Love: पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी.
- Health: पेट या मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
आज नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी. भविष्य के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं. वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव संभव है. पेट संबंधी पुरानी समस्या बढ़ सकती है. धन के मामले में किसी अजनबी पर भरोसा न करें, नुकसान हो सकता है.
- Career: कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी.
- Finance: अजनबियों के साथ धन का लेनदेन न करें.
- Love: वैवाहिक संबंधों में आपसी तालमेल की कमी रह सकती है.
- Health: पाचन तंत्र का ख्याल रखें, आहार संयमित रखें.
- शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
दिन चुनौतियों भरा रहेगा, मानसिक तनाव से बचें. माता-पिता के आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में अच्छी सफलता के योग हैं. पुराना कर्ज उतारने के प्रयासों में कामयाबी मिलेगी. पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बड़ों की सलाह लें.
- Career: करियर में उन्नति होगी, मेहनत का फल मिलेगा.
- Finance: कर्ज मुक्ति के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं.
- Love: परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा.
- Health: मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
सांसारिक सुख-भोग के साधनों में वृद्धि होगी. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. कानूनी मामलों में लापरवाही न बरतें. छोटे बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा. दूर रह रहे परिजनों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.
- Career: रचनात्मक कार्यों और वादों को पूरा करने का दिन है.
- Finance: उत्तम संपत्ति और सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा.
- Love: मांगलिक आयोजनों से घर में खुशहाली आएगी.
- Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
आज हर काम सोच-समझकर करें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. व्यवसाय में निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे. विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी. संतान नौकरी में बदलाव का विचार कर सकती है. पुराने मित्र निवेश की योजना ला सकते हैं.
- Career: व्यापार में सुनहरे अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी न करें.
- Finance: मित्र की सलाह से निवेश करना फायदेमंद हो सकता है.
- Love: संतान की करियर संबंधी चिंताओं का समाधान होगा.
- Health: बौद्धिक थकान महसूस हो सकती है, विश्राम करें.
- शुभ रंग: काला/आसमानी | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहतरीन है. नए संपर्कों से लाभ होगा और आय बढ़ेगी. घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च की योजना बनेगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. परिवार में मतभेद की स्थिति में कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें.
- Career: रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, संपर्क बढ़ेंगे.
- Finance: धन प्राप्ति के प्रयासों में सफलता मिलेगी.
- Love: पारिवारिक विवाद को शांति से सुलझाएं.
- Health: मानसिक उत्साह बना रहेगा.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
सकारात्मक परिणामों वाला दिन है. आत्मविश्वास और उत्साह के साथ व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे. विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा. पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा उभर सकती है, इसलिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें. यात्रा की योजना बन सकती है.
- Career: आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय सफल होंगे.
- Finance: आर्थिक लाभ के योग हैं, भ्रमण पर खर्च संभव है.
- Love: रिश्तों में मधुरता और उत्साह बना रहेगा.
- Health: पुरानी बीमारी उभर सकती है, खान-पान में सतर्क रहें.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
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Frequently Asked Questions
14 अप्रैल 2026 को कौन सा पंचांग प्रभावी रहेगा?
बैसाखी का क्या महत्व है?
बैसाखी फसल, आस्था और उत्सव का पर्व है, जिसका अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है.
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से समस्याएँ हल होंगी और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है.
वृषभ राशि वालों को नौकरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
वृषभ राशि वालों को नौकरी में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. बॉस की बातों को नजरअंदाज न करें और दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने से बचें.
मिथुन राशि वालों के लिए करियर और फाइनेंस के क्या संकेत हैं?
मिथुन राशि वालों के कला और रचनात्मक कौशल में निखार आएगा. बिजनेस के लिए सरकारी टेंडर मिलने की संभावना है और प्रॉपर्टी लोन को मंजूरी मिल सकती है.
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