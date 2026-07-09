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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 10 July 2026: शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण योग का महासंयोग, मेष, वृष और तुला सहित इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, चमकेगा करियर!

Kal Ka Rashifal 10 July 2026: शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण योग का महासंयोग, मेष, वृष और तुला सहित इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, चमकेगा करियर!

Kal Ka Rashifal, 10 July 2026: कल का राशिफल, शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण व बुधादित्य योग से मेष, वृष और तुला की चमकेगी किस्मत. नए निवेश में मीन राशि वाले कस्टम्स रेगुलेशंस का रखें ध्यान, पढ़ें भाग्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Jul 2026 01:49 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 10 July 2026: ज्योतिष विशेषज्ञ डा. अनीष व्यास के अनुसार, कल शुक्रवार का दिन करियर, पर्सनल फाइनेंस और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिहाज से बेहद सकारात्मक रहने वाला है. कल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर ग्रहों की स्थिति बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग को बल दे रही है.

कल शुक्रवार को मेष, वृष, सिंह और तुला राशि के जातकों को करियर ग्रोथ और बिजनेस में बड़े विस्तार के संकेत मिल रहे हैं. जो युवा लंबे समय से किसी प्रतियोगिता या टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कल का दिन कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है.

आइए, डा. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल शुक्रवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि और आर्थिक लाभ की सौगात लेकर आ सकता है. मार्केट में आपकी ईमानदारी और समय पर काम डिलीवर करने की प्रोफेशनल आदत की हर कोई मिसाल देगा, जिससे कस्टमर का आपके ऊपर अटूट विश्वास बनेगा.

करियर व बिजनेस: कल कोई नई कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान या नया ऑफिस स्पेस बुक करने जा रहे हैं, तो सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे के बीच का समय आपके लिए बहुत शानदार है. बिजनेस पार्टनर के साथ किसी नई विदेशी यात्रा का योग बन रहा है.

यूथ व छात्र: कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को कल अपनी मेहनत का सुखद परिणाम या कोई अच्छी खबर मिलेगी. पारिवारिक रिश्तों में हो रही गलतफहमियां दूर होंगी. घर में भक्ति और शांति का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

कल का दिन आपके करियर की नई दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. बिजनेस के विस्तार के लिए कल आपको ऐसे नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में आपकी ग्रोथ को मल्टी-फोल्ड कर सकते हैं.

करियर व बिजनेस: किसी को उधार दिया हुआ पैसा कल अचानक वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी. वकीलों और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा है; सीनियर के सानिध्य में प्रैक्टिस से सफलता मिलेगी. व्यापार में किसी नए प्रभावशाली व्यक्ति से फायदा मिलने की प्रबल उम्मीद है.

यूथ व परिवार: कल घर में किसी फंक्शन या आयोजन के कारण आपके डेली शेड्यूल में थोड़े बदलाव आ सकते हैं. रिश्तों में हो रही पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी, जिससे पारिवारिक तालमेल बेहतर होगा.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात लेकर आएगा. आपके सोचे हुए सभी पेंडिंग काम कल आसानी से पूरे हो जाएंगे, जिससे आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी.

करियर व बिजनेस: कल आप किसी नए स्टार्टअप या न्यू बिजनेस वेंचर में पैसा लगाने की प्लानिंग कर सकते हैं. विवाहितों के लिए कल का दिन बढ़िया है; जीवनसाथी का पूरा प्रोफेशनल और पर्सनल सपोर्ट मिलेगा. शिक्षा से जुड़ी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी.

यूथ व छात्र: यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कल की गई मेहनत का फल जल्द ही सफलता के रूप में मिलेगा. मनचाहे कोर्स में दाखिला मिल सकता है.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके सोशल नेटवर्क को मजबूत करने और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए शानदार रहेगा. कल आप जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय अपने मुख्य काम और डिजिटल टारगेट्स पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे.

करियर व बिजनेस: व्यापार में कल आपकी मुलाकात इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों से होगी, जिनसे आपको बिजनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण इनसाइट्स (जानकारी) मिलेगी. परिवार के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. स्टूडेंट्स कल किसी एजुकेशनल ट्रिप या स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं.

यूथ: कल आपका घर खुशियों से भरा रहेगा. बच्चों के किसी भी निर्णय में उनका पूरा सपोर्ट करें. सोशल नेटवर्क और डिजिटल प्रेजेंस मजबूत करने पर जोर दें.

शुभ रंग: वायलेट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन आपके करियर के लिए सुनहरा रहने वाला है. कल आपके द्वारा की गई मेहनत का उचित फल आपको मिलेगा, जिससे आपके मन में उत्साह बना रहेगा. घर में नए मेहमान के आने से माहौल बेहद खुशनुमा हो जाएगा.

करियर व बिजनेस: कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वालों को कल कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर मिल सकता है. नए व्यापारिक सिलसिले में की गई कोई भी यात्रा कल बेहद फायदेमंद साबित होगी. यदि आप बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मुनाफा दोगुना होगा.

यूथ व सलाह: कल के दिन बाहर का फास्ट फूड खाने से बचें, सेहत का विशेष ख्याल रखें. जीवनसाथी का सहयोग आपको बड़ी मानसिक शांति देगा. कुल मिलाकर दिन एंजॉयमेंट और सफलता का है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन खुशियों की नई सौगात और करियर के नए रास्तों को खोलने वाला है. जीवनसाथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का कोई नया जरिया या पैसिव इनकम सोर्स प्राप्त होगा, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती देगा.

करियर व जॉब: रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को कल किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल या जॉब ऑफर मिल सकता है. छात्रों को कल किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई का अवसर मिलेगा, जिससे माता-पिता गर्व महसूस करेंगे.

यूथ व सेहत: खुद को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए कल योगा या मेडिटेशन जरूर करें. करियर को लेकर मन में चल रही दुविधा कल किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से सॉल्व हो जाएगी.

शुभ रंग: येलो | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

तुला राशि (Libra)

कल का दिन आपके लिए बेहतरीन और सफलताओं से भरा रहने वाला है. जो लोग सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए कल का दिन बेहद शुभ है; लंबे समय से प्रमोशन में आ रही रुकावटें कल दूर हो सकती हैं.

करियर व बिजनेस: व्यापार में आपको भौतिक सुख और धन लाभ दोनों की प्राप्ति होगी. यदि आप किसी नए स्टार्टअप या काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो कल का दिन अच्छा है. घर या फ्लैट से जुड़ी किसी बहुत बड़ी और मुनाफेदार डील के फाइनल होने के योग हैं.

यूथ: घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है, जल्द ही उसका लाभ मिलेगा. परिवार के साथ टूर प्लान कर सकते हैं.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन आपके करियर के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल आप अपने काम को लेकर नए विचारों (न्यू आइडियाज) पर पूरी गंभीरता से काम शुरू कर सकते हैं. थोड़ा धैर्य रखें, दिन के अंत तक सब अच्छा होगा.

करियर व बिजनेस: प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बहुत ही मुनाफेदार डील कल आपके हाथ लग सकती है. कल आप अपनी रूपरेखा और वर्किंग प्लान को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, जो आपके प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में मदद करेगा.

यूथ व परिवार: शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर आपको मानसिक शांति महसूस होगी. घर में किसी सदस्य के साथ प्रॉपर्टी को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. धैर्य ही आपकी सफलता की कुंजी है.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए सकारात्मक और प्रोग्रेसिव रहने वाला है. कल आप अपनी कड़ी मेहनत से परिवार की सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरेंगे. मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन बेहद शानदार है.

करियर व बिजनेस: बिजनेस में कल आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या क्लाइंट मिलने की प्रबल संभावना है. ऑफिस में बॉस और सीनियर मैनेजमेंट आपके काम की जमकर प्रशंसा कर सकते हैं. कल आप लवमेट के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.

सावधान: वाहन चलाते समय कल पूरी तरह अलर्ट रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें. छात्रों को किसी प्रतियोगिता (कंपटीशन) में भाग लेने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन बीते कुछ दिनों की तुलना में काफी बढ़िया और प्रोग्रेसिव रहेगा. कल आपको दूसरों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ या करियर से जुड़ी बातें शेयर करने से पूरी तरह बचना चाहिए; सतर्क रहकर काम करें.

करियर व बिजनेस: व्यापार में आपको धन लाभ होगा, लेकिन अपनी आर्थिक फैसलों को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें. सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा. छात्रों के लिए कल का दिन शुभ है; पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.

यूथ: अपनी पर्सनल बातें शेयर करने से बचें. किसी विशेष मामले में आप अपने मित्र का सहयोग मांग सकते हैं. परिवार के साथ किसी टूर पर जाने का प्लान बन सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन आपके लिए शानदार और उत्साहजनक रहने वाला है. यदि कोई काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है, तो कल उस काम में हाथ लगाने से वह जल्द ही सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा. आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे.

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए कल नए रास्ते खुलेंगे. व्यापार में आज आपको बहुत बढ़िया आर्थिक लाभ होगा. छात्रों को कल प्लानिंग बनाकर तैयारी करने की जरूरत है, करियर में उन्नति के अच्छे रास्ते खुलेंगे.

यूथ: परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खबरें मिल सकती हैं.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. यदि आप बिजनेस या कमर्शियल डील्स के सिलसिले में यात्रा पर जा रहे हैं, तो बहुत ही विनम्र स्वभाव रखें, इससे सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़ेगा.

करियर व बिजनेस: यदि आप बिल्डर या रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, तो कल किसी भी नई प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले बहुत ही सोच-समझकर निर्णय लें. किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले अपना 'वर्क-प्लान' (Work-Plan) जरूर तैयार करें.

सेहत: सेहत के मामले में कल आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं; अपनी डेली लाइफस्टाइल और खान-पान में थोड़े बदलाव करने की सख्त जरूरत है.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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