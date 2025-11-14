हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: 14 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि रहेंगे दुविधा, में जानें क्या करें, क्या न करें

Aaj Ka Rashifal: 14 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि रहेंगे दुविधा, में जानें क्या करें, क्या न करें

Aaj Ka Rashifal: 14 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Nov 2025 06:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 14 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आज आपकी दृष्टि और विचार दोनों साफ हैं. यात्रा, शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति के योग हैं. कोई गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति आपको नई प्रेरणा देगा.

Career/Business: विदेश व्यापार या पब्लिक पॉलिसी में उन्नति. निर्णय आत्मविश्वास से लें.
Love Life: रिश्तों में सच्चाई और गहराई आएगी, पुराना मतभेद खत्म हो सकता है.
Education: उच्च शिक्षा, दर्शन, या मैनेजमेंट के छात्रों के लिए लाभकारी समय.
Health: थकान के बावजूद मानसिक स्पष्टता रहेगी.
Finance: नया स्त्रोत खुलेगा, सोना या दीर्घ निवेश से लाभ.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3 

उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपका अनुशासन आज आपकी पहचान बनेगा. ऑफिस या प्रोजेक्ट में जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, वह आने वाले हफ्तों की दिशा तय करेगी.
Career/Business: कॉर्पोरेट, प्रशासन या बैंकिंग में सम्मान. किसी वरिष्ठ की सिफारिश से प्रमोशन.
Love Life: गंभीरता बढ़ेगी, साथी की अपेक्षाओं को समझें.
Education: लॉ, अकाउंट या इंजीनियरिंग छात्रों को सफलता मिलेगी.
Health: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें.
Finance: बकाया रकम लौट सकती है, नई प्रॉपर्टी डील लाभदायक.
Lucky Color: Grey Lucky Number: 8 

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपके अंदर का इनोवेटर आज जाग्रत है. नए विचार और तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यस्थल में पहचान मिलेगी. शेयर बाजार में लॉंग टर्म निवेश से लाभ हासिल कर सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने के 60 परसेंट चांस हैं. क्रोध न करें, संतान की सेहत पर ध्यान दें.
Career/Business: टीम प्रोजेक्ट या सोशल इनोवेशन में सफलता. डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप या साइंस में अवसर.
Love Life: संवाद से रिश्ते में ताजगी आएगी, नए रिश्तों की शुरुआत संभव.
Education: विज्ञान और रिसर्च छात्रों के लिए पुरस्कार या पहचान का योग.
Health: मस्तिष्क को आराम दें, योग-श्वसन लाभकारी.
Finance: अचानक आय या क्रिप्टो/टेक इन्वेस्टमेंट से लाभ.
Lucky Color: Blue Lucky Number: 5 

उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें, शनिदेव का स्मरण करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज चरम पर है. जो कार्य मन से करेंगे, उसमें दिव्य सहायता मिलेगी. कला, संगीत और आध्यात्मिकता से जुड़ा दिन रहेगा.
Career/Business: रचनात्मक क्षेत्र, शिक्षा या काउंसलिंग में सराहना.
Love Life: प्रेम में आत्मीयता बढ़ेगी, भावनात्मक गहराई रिश्ते को स्थिर बनाएगी.
Education: कला, साहित्य और दर्शन के छात्रों के लिए श्रेष्ठ समय.
Health: जल और नींद का संतुलन रखें, ध्यान लाभ देगा.
Finance: खर्च अधिक पर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित.
Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9 

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, तुलसी को जल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 06:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
पंजाब
Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
राजस्थान
Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
पंजाब
Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
राजस्थान
Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget