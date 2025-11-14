Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 14 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आज आपकी दृष्टि और विचार दोनों साफ हैं. यात्रा, शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति के योग हैं. कोई गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति आपको नई प्रेरणा देगा.

Career/Business: विदेश व्यापार या पब्लिक पॉलिसी में उन्नति. निर्णय आत्मविश्वास से लें.

Love Life: रिश्तों में सच्चाई और गहराई आएगी, पुराना मतभेद खत्म हो सकता है.

Education: उच्च शिक्षा, दर्शन, या मैनेजमेंट के छात्रों के लिए लाभकारी समय.

Health: थकान के बावजूद मानसिक स्पष्टता रहेगी.

Finance: नया स्त्रोत खुलेगा, सोना या दीर्घ निवेश से लाभ.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपका अनुशासन आज आपकी पहचान बनेगा. ऑफिस या प्रोजेक्ट में जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, वह आने वाले हफ्तों की दिशा तय करेगी.

Career/Business: कॉर्पोरेट, प्रशासन या बैंकिंग में सम्मान. किसी वरिष्ठ की सिफारिश से प्रमोशन.

Love Life: गंभीरता बढ़ेगी, साथी की अपेक्षाओं को समझें.

Education: लॉ, अकाउंट या इंजीनियरिंग छात्रों को सफलता मिलेगी.

Health: हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें.

Finance: बकाया रकम लौट सकती है, नई प्रॉपर्टी डील लाभदायक.

Lucky Color: Grey Lucky Number: 8

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपके अंदर का इनोवेटर आज जाग्रत है. नए विचार और तकनीकी दृष्टिकोण से कार्यस्थल में पहचान मिलेगी. शेयर बाजार में लॉंग टर्म निवेश से लाभ हासिल कर सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने के 60 परसेंट चांस हैं. क्रोध न करें, संतान की सेहत पर ध्यान दें.

Career/Business: टीम प्रोजेक्ट या सोशल इनोवेशन में सफलता. डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप या साइंस में अवसर.

Love Life: संवाद से रिश्ते में ताजगी आएगी, नए रिश्तों की शुरुआत संभव.

Education: विज्ञान और रिसर्च छात्रों के लिए पुरस्कार या पहचान का योग.

Health: मस्तिष्क को आराम दें, योग-श्वसन लाभकारी.

Finance: अचानक आय या क्रिप्टो/टेक इन्वेस्टमेंट से लाभ.

Lucky Color: Blue Lucky Number: 5

उपाय: जल में नीले पुष्प अर्पित करें, शनिदेव का स्मरण करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 14 नवंबर 2025

आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज चरम पर है. जो कार्य मन से करेंगे, उसमें दिव्य सहायता मिलेगी. कला, संगीत और आध्यात्मिकता से जुड़ा दिन रहेगा.

Career/Business: रचनात्मक क्षेत्र, शिक्षा या काउंसलिंग में सराहना.

Love Life: प्रेम में आत्मीयता बढ़ेगी, भावनात्मक गहराई रिश्ते को स्थिर बनाएगी.

Education: कला, साहित्य और दर्शन के छात्रों के लिए श्रेष्ठ समय.

Health: जल और नींद का संतुलन रखें, ध्यान लाभ देगा.

Finance: खर्च अधिक पर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित.

Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, तुलसी को जल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.