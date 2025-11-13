दुनिया भर के भविष्यता में सबसे प्रसिद्ध बाबा वेंगा ने अपने जीवन में कई तरह की भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें में काफी कुछ सच हुआ है. जैसे कहा जाता है कि 9/11 में हुए हमले, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ का अलग होना और प्राकृतिक परेशानियां जैसे सुनामी आना यह सब उन्होंने पहले ही जान लिया था. इन सब के बाद अब उनके द्वारा की गई 2026 की भविष्यवाणियां चर्चा में है, जिसमें पता चलेगा की नए साल में समाज किसी तरह प्रभावित होगा.