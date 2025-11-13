हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां मचा रहीं हैं हड़कंप, 2026 में बढ़ेगा एलियंस से संपर्क और AI का खतरा!

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां मचा रहीं हैं हड़कंप, 2026 में बढ़ेगा एलियंस से संपर्क और AI का खतरा!

Baba Vanga Prediction 2026: दुनिया के मशहूर भविष्‍यवक्‍ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इस समय चर्चा में हैं. इन्होंने नए साल 2026 को लेकर कुछ ऐसी भविष्यावाणियां कर रखी हैं, जिनको पढ़ कर आप चौक जाएंगे.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Baba Vanga Prediction 2026: दुनिया के मशहूर भविष्‍यवक्‍ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इस समय चर्चा में हैं. इन्होंने नए साल 2026 को लेकर कुछ ऐसी भविष्यावाणियां कर रखी हैं, जिनको पढ़ कर आप चौक जाएंगे.

बाबा वंगा 2026 भविष्यवाणी

1/5
दुनिया भर के भविष्यता में सबसे प्रसिद्ध बाबा वेंगा ने अपने जीवन में कई तरह की भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें में काफी कुछ सच हुआ है. जैसे कहा जाता है कि 9/11 में हुए हमले, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ का अलग होना और प्राकृतिक परेशानियां जैसे सुनामी आना यह सब उन्होंने पहले ही जान लिया था. इन सब के बाद अब उनके द्वारा की गई 2026 की भविष्यवाणियां चर्चा में है, जिसमें पता चलेगा की नए साल में समाज किसी तरह प्रभावित होगा.
दुनिया भर के भविष्यता में सबसे प्रसिद्ध बाबा वेंगा ने अपने जीवन में कई तरह की भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें में काफी कुछ सच हुआ है. जैसे कहा जाता है कि 9/11 में हुए हमले, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ का अलग होना और प्राकृतिक परेशानियां जैसे सुनामी आना यह सब उन्होंने पहले ही जान लिया था. इन सब के बाद अब उनके द्वारा की गई 2026 की भविष्यवाणियां चर्चा में है, जिसमें पता चलेगा की नए साल में समाज किसी तरह प्रभावित होगा.
2/5
बाबा वेंगा में नए साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. उन्होंने यह संकेत दिया है कि AI इतना एडवांस हो जाएगा कि यह इंसानों के हाथों से निकल जाएगा और नियंत्रण में भी नहीं आएगा.
बाबा वेंगा में नए साल 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. उन्होंने यह संकेत दिया है कि AI इतना एडवांस हो जाएगा कि यह इंसानों के हाथों से निकल जाएगा और नियंत्रण में भी नहीं आएगा.
3/5
इनकी 2026 को लेकर दूसरी भविष्यवाणी यह है कि, नए साल में प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी पर 7% से 8% तक बढ़ जाएंगी. जिसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के संकेत देखने को मिलेंगे, जिससे काफी बर्बादी भी होगी. जिसका सिधा असर इकोसिस्टम पर पड़ेगा.
इनकी 2026 को लेकर दूसरी भविष्यवाणी यह है कि, नए साल में प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी पर 7% से 8% तक बढ़ जाएंगी. जिसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के संकेत देखने को मिलेंगे, जिससे काफी बर्बादी भी होगी. जिसका सिधा असर इकोसिस्टम पर पड़ेगा.
4/5
भविष्यवाणी के अनुसार नए साल में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई देशों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा. जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी. बाबा वेंगा की भविष्याणियों के मुताबिक आने वाले नए साल में सोने के दाम भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं.
भविष्यवाणी के अनुसार नए साल में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई देशों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा. जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी. बाबा वेंगा की भविष्याणियों के मुताबिक आने वाले नए साल में सोने के दाम भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं.
5/5
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 आज तक का ऐसा इतिहास साल होने वाला है, जब वैज्ञानिक पहली बार एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे. यह कदम इंसानियत के इतिहास में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय खोल सकता है.
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 आज तक का ऐसा इतिहास साल होने वाला है, जब वैज्ञानिक पहली बार एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे. यह कदम इंसानियत के इतिहास में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय खोल सकता है.
Published at : 13 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Future Predictions Prediction 2026 Baba Vanga 2026

