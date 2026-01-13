Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 13 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह सिखाने वाला है कि सच्चा नेतृत्व केवल निर्देश देने से नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही शब्दों में बात रखने से बनता है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जिससे आप सहयोग, सामंजस्य और टीम भावना पर अधिक ध्यान देंगे.

विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता देता है, लेकिन शूल योग के कारण जल्द प्रतिक्रिया या कठोर शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं. नौकरीपेशा और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बैठक, चर्चा और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने का है.

दोपहर बाद, विशेष रूप से 17 बजकर 21 मिनट के बाद, चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही आपका स्वभाव अधिक गंभीर और नियंत्रणकारी हो सकता है. आप दिखावे से दूर रहकर स्थिति को भीतर से समझना चाहेंगे. यह समय गोपनीय विषयों, रणनीतिक योजना और भविष्य की तैयारी के लिए उपयुक्त है.

Career: नेतृत्व की भूमिका मजबूत होगी, लेकिन संयम जरूरी है.

Finance: प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

Love: अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, संवाद संतुलित रखें.

Health: पीठ और आंखों में थकान संभव.

उपाय: निर्णय लेने से पहले सलाह अवश्य लें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको व्यवहारिकता और आत्मनियंत्रण की सीख देगा. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से धन, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता देता है, लेकिन शूल योग के कारण छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. नौकरीपेशा और कार्यालय कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह दिन योजनाओं, लेखा-जोखा और व्यवस्था सुधारने का है.

पांच बजकर 21 मिनट के बाद, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, तो आपकी सोच और गहरी हो जाएगी. आप कम बोलेंगे और अधिक निरीक्षण करेंगे. पुराने अनुभवों से सीख लेने का यह समय है. किसी बात को तुरंत कहने के बजाय पहले समझना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

Career: तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे सामने आएंगे.

Finance: आय स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें.

Love: भरोसे और सुरक्षा की भावना महत्वपूर्ण रहेगी.

Health: पाचन और तनाव से जुड़ी समस्या.

उपाय: अनावश्यक चिंता छोड़कर तथ्यों पर ध्यान दें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. आप स्वयं को निर्णयों के केंद्र में पाएंगे. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति सजग बनाता है, लेकिन शूल योग के कारण मन में द्वंद्व और असमंजस रह सकता है. नौकरीपेशा और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन संवाद, छवि और जिम्मेदारी से जुड़ा रहेगा.

शाम पांच बजकर 21 मिनट के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर जाएगा. आप अपने पुराने निर्णयों का मूल्यांकन करेंगे और आगे की दिशा तय करने का प्रयास करेंगे.

Career: पहचान मिलेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, संतुलन आवश्यक है.

Love: रिश्तों में साफ और शांत बातचीत जरूरी है.

Health: मानसिक थकान और बेचैनी.

उपाय: स्वयं के लिए समय निकालें और मन को स्थिर रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए धीरे धीरे शक्ति में आने जैसा है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करेंगे. विशाखा नक्षत्र आपको लक्ष्य से जोड़े रखता है, लेकिन शूल योग के कारण गलत समय पर कही गई बात नुकसान पहुंचा सकती है. नौकरीपेशा और रणनीतिक भूमिका में रहने वालों के लिए यह दिन योजना बनाने और परिस्थितियों को समझने का है.

पांच बजकर 21 मिनट के बाद, जब चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, तो आत्मविश्वास और भावनात्मक तीव्रता दोनों बढ़ेंगी. आप स्वयं को अधिक मजबूत और निर्णायक महसूस करेंगे. यह समय व्यक्तिगत निर्णय, आत्मनियंत्रण और दिशा तय करने का है.

Career: रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.

Finance: धीरे धीरे सुधार के संकेत.

Love: भावनाएं गहरी होंगी, संतुलन बनाए रखें.

Health: तनाव और नींद की कमी.

उपाय: मौन और आत्मचिंतन का अभ्यास करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.