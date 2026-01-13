हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Horoscope 13 Jan 2026: तुला राशि में चंद्रमा और शूल योग का 'खतरनाक' मिलन, इन 4 राशियों के लिए अगले 24 घंटे किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं!

Horoscope 13 Jan 2026: तुला राशि में चंद्रमा और शूल योग का 'खतरनाक' मिलन, इन 4 राशियों के लिए अगले 24 घंटे किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं!

Aaj Ka Rashifal: 13 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Jan 2026 06:15 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 13 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह सिखाने वाला है कि सच्चा नेतृत्व केवल निर्देश देने से नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही शब्दों में बात रखने से बनता है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जिससे आप सहयोग, सामंजस्य और टीम भावना पर अधिक ध्यान देंगे.

विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता देता है, लेकिन शूल योग के कारण जल्द प्रतिक्रिया या कठोर शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं. नौकरीपेशा और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बैठक, चर्चा और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने का है.

दोपहर बाद, विशेष रूप से 17 बजकर 21 मिनट के बाद, चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही आपका स्वभाव अधिक गंभीर और नियंत्रणकारी हो सकता है. आप दिखावे से दूर रहकर स्थिति को भीतर से समझना चाहेंगे. यह समय गोपनीय विषयों, रणनीतिक योजना और भविष्य की तैयारी के लिए उपयुक्त है.

Career: नेतृत्व की भूमिका मजबूत होगी, लेकिन संयम जरूरी है.
Finance: प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.
Love: अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, संवाद संतुलित रखें.
Health: पीठ और आंखों में थकान संभव.
उपाय: निर्णय लेने से पहले सलाह अवश्य लें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको व्यवहारिकता और आत्मनियंत्रण की सीख देगा. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से धन, सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता देता है, लेकिन शूल योग के कारण छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है. नौकरीपेशा और कार्यालय कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह दिन योजनाओं, लेखा-जोखा और व्यवस्था सुधारने का है.

पांच बजकर 21 मिनट के बाद, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, तो आपकी सोच और गहरी हो जाएगी. आप कम बोलेंगे और अधिक निरीक्षण करेंगे. पुराने अनुभवों से सीख लेने का यह समय है. किसी बात को तुरंत कहने के बजाय पहले समझना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

Career: तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे सामने आएंगे.
Finance: आय स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें.
Love: भरोसे और सुरक्षा की भावना महत्वपूर्ण रहेगी.
Health: पाचन और तनाव से जुड़ी समस्या.
उपाय: अनावश्यक चिंता छोड़कर तथ्यों पर ध्यान दें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. आप स्वयं को निर्णयों के केंद्र में पाएंगे. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति सजग बनाता है, लेकिन शूल योग के कारण मन में द्वंद्व और असमंजस रह सकता है. नौकरीपेशा और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन संवाद, छवि और जिम्मेदारी से जुड़ा रहेगा.

शाम पांच बजकर 21 मिनट के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर जाएगा. आप अपने पुराने निर्णयों का मूल्यांकन करेंगे और आगे की दिशा तय करने का प्रयास करेंगे.

Career: पहचान मिलेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, संतुलन आवश्यक है.
Love: रिश्तों में साफ और शांत बातचीत जरूरी है.
Health: मानसिक थकान और बेचैनी.
उपाय: स्वयं के लिए समय निकालें और मन को स्थिर रखें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपके लिए धीरे धीरे शक्ति में आने जैसा है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करेंगे. विशाखा नक्षत्र आपको लक्ष्य से जोड़े रखता है, लेकिन शूल योग के कारण गलत समय पर कही गई बात नुकसान पहुंचा सकती है. नौकरीपेशा और रणनीतिक भूमिका में रहने वालों के लिए यह दिन योजना बनाने और परिस्थितियों को समझने का है.

पांच बजकर 21 मिनट के बाद, जब चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, तो आत्मविश्वास और भावनात्मक तीव्रता दोनों बढ़ेंगी. आप स्वयं को अधिक मजबूत और निर्णायक महसूस करेंगे. यह समय व्यक्तिगत निर्णय, आत्मनियंत्रण और दिशा तय करने का है.

Career: रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.
Finance: धीरे धीरे सुधार के संकेत.
Love: भावनाएं गहरी होंगी, संतुलन बनाए रखें.
Health: तनाव और नींद की कमी.
उपाय: मौन और आत्मचिंतन का अभ्यास करें.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 13 Jan 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi Rashifal
Embed widget