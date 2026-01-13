हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal: 13 जनवरी को 'शूल योग' का बड़ा साया, मकर और कुंभ राशि वालों के करियर में आएगा तूफान! जानें क्या कहता है आज का नक्षत्र?

Rashifal: 13 जनवरी को 'शूल योग' का बड़ा साया, मकर और कुंभ राशि वालों के करियर में आएगा तूफान! जानें क्या कहता है आज का नक्षत्र?

Aaj Ka Rashifal: 13 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 13 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह समझाने वाला है कि हर लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं होता, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा भी सफलता का हिस्सा होती है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से आपका ध्यान मित्रों, समूह और सामाजिक दायरे पर रहेगा.

विशाखा नक्षत्र आपको अपने लक्ष्य से जोड़े रखता है, लेकिन शूल योग के कारण किसी की बात चुभ सकती है या आप अनजाने में तीखे शब्द बोल सकते हैं. नौकरीपेशा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन सहयोग और सामूहिक निर्णयों का है.

दोपहर बाद 17:21:56 के बाद, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, आपकी सोच अधिक गंभीर और आत्मकेंद्रित हो जाएगी. आप कम बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर भविष्य की दिशा तय करेंगे. यह समय रणनीति बनाने, पिछली गलतियों से सीख लेने और नई योजना गढ़ने का है.

Career: लक्ष्य स्पष्ट होंगे, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: आय स्थिर रहेगी, जोखिम टालें.

Love: दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.

Health: थकान और पैरों में भारीपन.

उपाय: जल्द प्रतिक्रिया से बचें और समय को मित्र बनाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 13 जनवरी 2026

आज का दिन जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़ा रहेगा. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से कार्यक्षेत्र, पद और आपकी सामाजिक छवि पर ध्यान जाएगा.

विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, लेकिन शूल योग के कारण वरिष्ठों से मतभेद या कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन धैर्य और संतुलित व्यवहार की मांग करता है.

17:21:56 के बाद, चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही आपका ध्यान मित्रों, संपर्कों और भविष्य की योजनाओं पर जाएगा. आप यह सोचेंगे कि कौन आपके साथ खड़ा है और किससे दूरी जरूरी है. यह समय सही लोगों को चुनने और सीमाएं तय करने का है.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी, अनुभव भी मिलेगा.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें, बचत पर ध्यान दें.

Love: विचारों का मेल जरूरी है, जिद से बचें.

Health: कमर और घुटनों में हल्की परेशानी.

उपाय: वरिष्ठों का सम्मान करें और सलाह को महत्व दें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल (Aquarius), 13 जनवरी 2026

आज का दिन सोच और दृष्टिकोण को गहराई देगा. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से पढ़ाई, दर्शन और दूर की योजनाओं पर मन जाएगा. विशाखा नक्षत्र आपको अपने उद्देश्य से जोड़े रखता है, लेकिन शूल योग के कारण मानसिक असमंजस रह सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नियम, प्रक्रिया और कागजी काम पर ध्यान देने का है. 17:21:56 के बाद, चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. इसके साथ ही करियर, जिम्मेदारी और निर्णय केंद्र में आ जाएंगे. आप खुद को अधिक सजग और सतर्क पाएंगे. यह समय भावनाओं से नहीं, विवेक से चलने का है.

Career: निर्णय सोच समझकर लें, जल्दबाजी न करें.

Finance: आय सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें.

Love: दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है, धैर्य रखें.

Health: मानसिक तनाव और सिरदर्द.

उपाय: एक समय में एक काम पर ध्यान दें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल (Pisces), 13 जनवरी 2026

आज का दिन भावनात्मक गहराई और विश्वास की परीक्षा लेता है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला राशि में होने से आप रिश्तों, साझेदारी और साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे.

विशाखा नक्षत्र लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन शूल योग के कारण मन में संदेह या भय पैदा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन सहयोग और समझदारी से आगे बढ़ने का है.

शाम 17:21:56 के बाद, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, तो आपकी भावनाएं और गहरी होंगी. आप जीवन, विश्वास और भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचेंगे. यह समय आत्मचिंतन, सीख और आस्था को मजबूत करने का है.

Career: सहयोग से काम आगे बढ़ेगा.

Finance: खर्च और आय में संतुलन बनाए रखें.

Love: भावनाएं गहरी होंगी, साफ बातचीत जरूरी है.

Health: नींद और पाचन से जुड़ी परेशानी.

उपाय: विश्वास रखें लेकिन विवेक न छोड़ें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 13 Jan 2026 06:49 AM (IST)
Embed widget