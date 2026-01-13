Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 13 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि हर निर्णय तुरंत नहीं लिया जाता. चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में तुला राशि में है, जिससे आप सामने वाले की राय, पार्टनर या टीम की भूमिका को गंभीरता से लेंगे. विशाखा नक्षत्र आपको लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत देता है, लेकिन शूल योग के कारण शब्दों और व्यवहार में कटुता आ सकती है. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन negotiation, meeting और role clarity से जुड़ा रहेगा.

दोपहर 15:20:42 के बाद और विशेष रूप से 17:21:56 के बाद, जब चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेगा, आपकी सोच ज्यादा अंदरूनी और रणनीतिक हो जाएगी. आप कम बोलेंगे लेकिन ज्यादा observe करेंगे. यह समय power dynamics और back-end planning के लिए अच्छा है.

अभिजीत मुहूर्त (11:36:52 - 12:19:36) में interview की तैयारी, presentation की रूपरेखा या बॉस से one-to-one बातचीत बहुत फायदेमंद रहेगी. लेकिन राहु काल (14:38:31 - 15:58:40) में बहस, ego clash या शेयर मार्केट में impulsive कदम नुकसान दे सकते हैं.

Career: बातचीत और रणनीति से काम बनेगा.

Finance: पुराने निवेश पर नजर रखें, नया जोखिम न लें.

Love: रिश्ते में संतुलन जरूरी है, शब्द संभालें.

Health: सिरदर्द और बेचैनी संभव.

उपाय: प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 13 जनवरी 2026

आज का दिन जिम्मेदारी और रिश्तों की परीक्षा लेता है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला में होने से आप काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. विशाखा नक्षत्र आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देता, लेकिन शूल योग के कारण भीतर तनाव रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम, HR या client से जुड़ी बातचीत महत्वपूर्ण होगी.

दोपहर बाद, खासकर 17:21:56 के बाद, चंद्रमा वृश्चिक में आते ही आप रिश्तों की गहराई को समझना चाहेंगे. बिजनेस करने वालों के लिए partnership और agreement से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना जरूरी है.

अभिजीत मुहूर्त में terms clear करना, बातचीत सुलझाना या महत्वपूर्ण call लेना फायदेमंद रहेगा. राहु काल में उधार, निवेश या भावनात्मक फैसले टालें.

Career: सहयोग से काम आगे बढ़ेगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें, जोखिम न लें.

Love: भरोसे की बात सामने आएगी.

Health: गले और हार्मोन से जुड़ी sensitivity.

उपाय: शांत संवाद और धैर्य अपनाएं.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 13 जनवरी 2026

आज का दिन आपको discipline और focus की याद दिलाता है. चंद्रमा तुला में होने से दिन की शुरुआत में काम का संतुलन बना रहेगा, लेकिन विशाखा नक्षत्र के कारण targets और deadlines का दबाव महसूस होगा. नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन reporting, system और प्रक्रिया को सही रखने का है.

17:21:56 के बाद चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेगा, जिससे overthinking और मानसिक गहराई बढ़ सकती है. आप छोटी बातों को ज्यादा गंभीरता से ले सकते हैं. इसलिए दिन के दूसरे हिस्से में काम को simplify रखना जरूरी है.

अभिजीत मुहूर्त में काम को व्यवस्थित करना, priority तय करना या interview की तैयारी करना सही रहेगा. राहु काल में बहस, जल्दबाजी या शेयर मार्केट में risk लेने से बचें.

Career: मेहनत दिखेगी, लेकिन परिणाम धीरे आएंगे.

Finance: खर्च जरूरत से जुड़े रहेंगे.

Love: समय की कमी महसूस हो सकती है.

Health: थकान और नींद की कमी.

उपाय: दिनचर्या को सरल रखें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 13 जनवरी 2026

आज का दिन भावनात्मक संतुलन और आत्म-अभिव्यक्ति का है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा तुला में होने से घर, परिवार और रिश्तों पर ध्यान जाएगा. विशाखा नक्षत्र creativity और confidence देता है, जिससे आप अपनी बात बेहतर ढंग से रख सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए presentation, idea sharing या creative input अहम रहेगा.

शाम 17:21:56 के बाद, चंद्रमा वृश्चिक में आने पर भावनाएं गहरी होंगी. आप किसी पुराने मुद्दे या रिश्ते को लेकर भीतर ही भीतर सोच सकते हैं. यह समय खुद को समझने और सीमाएं तय करने का है.

अभिजीत मुहूर्त में अपनी बात रखना, creative काम शुरू करना या interview देना अनुकूल रहेगा. राहु काल में emotional reaction और financial risk से बचें.

Career: creative काम में सराहना मिलेगी.

Finance: आमदनी ठीक रहेगी, खर्च बढ़ सकता है.

Love: भावनाएं गहरी होंगी, संवाद जरूरी है.

Health: पेट और दिल से जुड़ी sensitivity.

उपाय: मन की बात सही तरीके से कहें, दबाएं नहीं.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.