Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 11 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास, ऊर्जा और आकर्षण बढ़ेगा. आपकी बातों का असर लोगों पर साफ दिखेगा. काम में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है. परिवार में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी. छात्रों के लिए आज रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ने का दिन है.

Career: नए अवसर या किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत.

Love: साथी आपके स्वभाव से प्रभावित रहेगा.

Education: नए विचारों से पढ़ाई आसान लगेगी.

Health: हल्की थकान के बावजूद उत्साह रहेगा.

Finance: लाभ की संभावना बढ़ेगी.

उपाय: सूर्य को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आपको भीतर से शांत और सोच-विचार में डूबा हुआ बनाएगा. बीते दिनों की भागदौड़ से राहत मिलेगी. किसी पुराने विषय पर आप नया निर्णय ले सकते हैं. काम में पर्दे के पीछे योजना बनाना फायदेमंद रहेगा. छात्रों के लिए एकांत में पढ़ाई उपयोगी रहेगी.

Career: रणनीति और प्लानिंग मजबूत होगी.

Love: साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत.

Education: गहरी पढ़ाई में प्रगति.

Health: नींद कम या सिर भारी.

Finance: बचत में सुधार की संभावना.

उपाय: भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 5

तुला (Libra) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज आपके सामाजिक दायरे और मित्रों से जुड़ी गतिविधियों को सक्रिय करेगा. किसी महत्वपूर्ण संपर्क से लाभ की संभावना है. टीमवर्क में आपकी भूमिका मजबूत होगी. छात्रों के लिए समूह अध्ययन अच्छा परिणाम देगा.

Career: किसी व्यक्ति से अचानक लाभकारी संपर्क बनेगा.

Love: साथी के साथ कोई प्लान बन सकता है.

Education: प्रोजेक्ट में सफलता.

Health: पैरों में हल्का दर्द.

Finance: रुका धन वापस मिलने का संकेत.

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प चढ़ाएं.

Lucky Color: हल्का गुलाबी

Lucky Number: 9

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आपके करियर और सम्मान को सक्रिय करेगा. किसी बड़े निर्णय या अवसर का संकेत मिल सकता है. वरिष्ठ आपको नई जिम्मेदारी दे सकते हैं. परिवार में आपकी बात मजबूत प्रभाव छोड़ेगी. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में फायदा मिलेगा.

Career: पद या काम में प्रगति का संकेत.

Love: साथी आपके समय की कद्र करेगा.

Education: लक्ष्य स्पष्ट होंगे.

Health: ब्लड प्रेशर में हल्का उतार-चढ़ाव.

Finance: आय स्थिर रहेगी पर बड़ा खर्च टालें.

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.