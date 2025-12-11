Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज आपके ज्ञान, दृष्टि और मानसिक विस्तार को अत्यधिक सक्रिय करेगा. कोई बड़ा विचार, योजना या अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है. काम में आपकी समझ और दूरदर्शिता टीम को दिशा देगी. परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक वार्ता होगी. छात्रों को आज कठिन विषयों को तोड़कर समझने में अद्भुत सफलता मिल सकती है.

Career: किसी नई राह या प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत.

Love: साथी आपकी ईमानदारी और गर्मजोशी की सराहना करेगा.

Education: उच्च अध्ययन में तेज प्रगति.

Health: कमर और पीठ में हल्की जकड़न.

Finance: यात्रा, सीख या किसी योजना पर धन खर्च.

उपाय: सूर्य को जल अर्पण करते समय जय आदित्य मंत्र बोलें.

Lucky Color: नारंगी

Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज आपकी गहराई, रणनीति और भीतर की शक्ति को उजागर करेगा. किसी जटिल मामले में आप ऐसी सूझबूझ दिखाएंगे जो लंबे समय तक लाभ देगी. काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी और लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे. कोई पुराना भावनात्मक या आर्थिक मुद्दा आज सुलझ सकता है. छात्रों के लिए ध्यान और विश्लेषण क्षमता चरम पर रहेगी.

Career: किसी रिस्की या कठिन कार्य को आसानी से संभाल लेंगे.

Love: रिश्तों में सच्चाई और भरोसे का क्षण आएगा.

Education: कठिन अध्यायों में breakthrough जैसा अनुभव.

Health: पेट में भारीपन या पानी की कमी.

Finance: कर्ज, टैक्स या EMI से जुड़े कार्य में सुधार.

उपाय: चावल और दूध किसी जरूरतमंद को दें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 1

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आपके रिश्तों, साझेदारी, और संवाद को अत्यंत सक्रिय करेगा. किसी बड़े व्यक्ति या साथी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जो भविष्य बदल दे. काम में साझेदारी या टीमवर्क से बड़ा लाभ मिलेगा. पुराने संबंधों में पनपा तनाव अब शांत होने का अवसर दे सकता है. छात्रों को किसी गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा जिससे तैयारी मजबूत होगी.

Career: टीम में आपकी नेतृत्व और संतुलन क्षमता की प्रशंसा होगी.

Love: रिश्तों में स्पष्टता, सम्मान और नई ऊर्जा आएगी.

Education: किसी कठिन सवाल का समाधान अचानक मिलेगा.

Health: कंधे और गर्दन में तनाव.

Finance: भागीदारी या पुराने निवेश में सकारात्मक संकेत.

उपाय: पीले कपड़े में मिश्री बांधकर अपने पास रखें.

Lucky Color: हल्का ग्रे

Lucky Number: 6

मीन (Pisces) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज कामकाज, दिनचर्या और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी लाएगा. कोई अधूरा कार्य आप उत्कृष्ट तरीके से पूरा करेंगे. घर या ऑफिस में व्यवस्था स्थापित करना आपका ध्यान खींचेगा. अचानक कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप अच्छे तरीके से संभालेंगे. छात्रों को छोटे-छोटे टॉपिक पर फोकस कर फायदा मिलेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता और अनुशासन सबको प्रभावित करेंगे.

Love: साथी को भावनात्मक स्थिरता देने की आवश्यकता.

Education: छोटी गलतियों को सुधारकर बड़ा लाभ मिलेगा.

Health: एसिडिटी या पेट की गर्मी बढ़ सकती है.

Finance: खर्च सामान्य पर संतुलित रहेंगे.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल चढ़ाएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.