Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज बनाएंगे पैसे से पैसा! जानें 11 दिसंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज बनाएंगे पैसे से पैसा! जानें 11 दिसंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 11 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Dec 2025 06:17 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 2 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज आपके ज्ञान, दृष्टि और मानसिक विस्तार को अत्यधिक सक्रिय करेगा. कोई बड़ा विचार, योजना या अवसर अचानक आपके सामने आ सकता है. काम में आपकी समझ और दूरदर्शिता टीम को दिशा देगी. परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक वार्ता होगी. छात्रों को आज कठिन विषयों को तोड़कर समझने में अद्भुत सफलता मिल सकती है.

Career: किसी नई राह या प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत.
Love: साथी आपकी ईमानदारी और गर्मजोशी की सराहना करेगा.
Education: उच्च अध्ययन में तेज प्रगति.
Health: कमर और पीठ में हल्की जकड़न.
Finance: यात्रा, सीख या किसी योजना पर धन खर्च.
उपाय: सूर्य को जल अर्पण करते समय जय आदित्य मंत्र बोलें.
Lucky Color: नारंगी
Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज आपकी गहराई, रणनीति और भीतर की शक्ति को उजागर करेगा. किसी जटिल मामले में आप ऐसी सूझबूझ दिखाएंगे जो लंबे समय तक लाभ देगी. काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी और लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे. कोई पुराना भावनात्मक या आर्थिक मुद्दा आज सुलझ सकता है. छात्रों के लिए ध्यान और विश्लेषण क्षमता चरम पर रहेगी.

Career: किसी रिस्की या कठिन कार्य को आसानी से संभाल लेंगे.
Love: रिश्तों में सच्चाई और भरोसे का क्षण आएगा.
Education: कठिन अध्यायों में breakthrough जैसा अनुभव.
Health: पेट में भारीपन या पानी की कमी.
Finance: कर्ज, टैक्स या EMI से जुड़े कार्य में सुधार.
उपाय: चावल और दूध किसी जरूरतमंद को दें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 1

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आपके रिश्तों, साझेदारी, और संवाद को अत्यंत सक्रिय करेगा. किसी बड़े व्यक्ति या साथी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जो भविष्य बदल दे. काम में साझेदारी या टीमवर्क से बड़ा लाभ मिलेगा. पुराने संबंधों में पनपा तनाव अब शांत होने का अवसर दे सकता है. छात्रों को किसी गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा जिससे तैयारी मजबूत होगी.

Career: टीम में आपकी नेतृत्व और संतुलन क्षमता की प्रशंसा होगी.
Love: रिश्तों में स्पष्टता, सम्मान और नई ऊर्जा आएगी.
Education: किसी कठिन सवाल का समाधान अचानक मिलेगा.
Health: कंधे और गर्दन में तनाव.
Finance: भागीदारी या पुराने निवेश में सकारात्मक संकेत.
उपाय: पीले कपड़े में मिश्री बांधकर अपने पास रखें.
Lucky Color: हल्का ग्रे
Lucky Number: 6

मीन (Pisces) राशिफल, 11 दिसंबर 2025

सिंह चंद्रमा आज कामकाज, दिनचर्या और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी लाएगा. कोई अधूरा कार्य आप उत्कृष्ट तरीके से पूरा करेंगे. घर या ऑफिस में व्यवस्था स्थापित करना आपका ध्यान खींचेगा. अचानक कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप अच्छे तरीके से संभालेंगे. छात्रों को छोटे-छोटे टॉपिक पर फोकस कर फायदा मिलेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता और अनुशासन सबको प्रभावित करेंगे.
Love: साथी को भावनात्मक स्थिरता देने की आवश्यकता.
Education: छोटी गलतियों को सुधारकर बड़ा लाभ मिलेगा.
Health: एसिडिटी या पेट की गर्मी बढ़ सकती है.
Finance: खर्च सामान्य पर संतुलित रहेंगे.
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल चढ़ाएं.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 11 Dec 2025 06:17 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget