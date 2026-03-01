हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: धनु राशि विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग, करियर में सुनहरे अवसर

Dhanu Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत के अनुसार धनु राशि के लिए यह सप्ताह आत्म-विकास, नई दिशा और विस्तार का है. आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे और भविष्य की योजनाओं को ठोस रूप देने की शुरुआत करेंगे. किसी छोटी या लंबी यात्रा की संभावना बन रही है, जो मानसिक ताजगी और नए अवसर दोनों दे सकती है.

करियर और जॉब राशिफल

करियर में नए अवसर खुल सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट, नई भूमिका या जॉब ऑफर से प्रोफेशनल ग्रोथ को गति मिलेगी. यदि आप विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम में हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अपने स्किल्स को अपडेट करने का यह सही समय है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है. विदेशी क्लाइंट या दूर स्थान से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. लंबी अवधि की योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

शिक्षा से जुड़े लोग—चाहे छात्र हों या शिक्षक—इस सप्ताह विशेष सफलता का अनुभव करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा. रिसर्च और उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल समय है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

निजी जीवन में कोई पुराना संबंध फिर से प्रगाढ़ हो सकता है. जीवनसाथी के साथ यात्रा या भविष्य की योजना पर चर्चा लाभकारी रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

भाग्यशाली रंग: बैंगनी
भाग्यशाली अंक: 3

उपाय

गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें. “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह यात्रा के योग हैं?
हाँ, छोटी या लंबी यात्रा की संभावना है.

Q2. करियर में क्या नया अवसर मिलेगा?
नई भूमिका या प्रोजेक्ट से प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ेगी.

Q3. शिक्षा क्षेत्र के लिए सप्ताह कैसा है?
छात्रों और शिक्षकों के लिए अत्यंत फलदायी समय है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 01 Mar 2026 10:25 PM (IST)
