Aaj ka Dhanu Rashifal 21 February 2026: धनु राशि वाणी पर रखें संयम! छोटी सी बात पर पार्टनर से हो सकता है बड़ा विवाद

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 February 2026: धनु राशि वाणी पर रखें संयम! छोटी सी बात पर पार्टनर से हो सकता है बड़ा विवाद

Sagittarius Horoscope 21 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 03:50 AM (IST)
Dhanu Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति के कारण आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ने की आशंका है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं. विवादित मामलों में सजग रहें; आज आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपके साथ कोई गड़बड़ कर सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. स्टाफ की लापरवाही के कारण कस्टमर की शिकायत आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा. इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा. ध्यान रखें, सफलता के लिए कोई भी गलत रास्ता या जल्दबाजी न अपनाएं, अन्यथा आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है. स्टाफ को ट्रेनिंग देने पर विचार करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों (Colleagues) के ईर्ष्यालु व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे. इन बातों से प्रभावित हुए बिना केवल अपने काम पर ध्यान दें. आज आप शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी और थकान महसूस कर सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा. जितनी आपने मेहनत की थी, उस स्तर की सफलता न मिलने से चेहरे पर उदासी छा सकती है. निराश होने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें और दोबारा प्रयास करें.

लव और फैमिली (Love & Family)

चन्द्रमा-शनि के विष दोष के कारण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. पार्टनर की किसी छोटी बात पर आप ओवररिएक्ट कर सकते हैं, जिससे माहौल बिगड़ेगा. बाद में आपको पछतावा होगा, इसलिए बोलने से पहले सोचें. आपकी आक्रामक भाषा आपके साथी को गहरे रूप से नाराज कर सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. मानसिक तनाव और भागदौड़ की वजह से आप थकावट महसूस करेंगे. घर के बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत का विशेष ख्याल रखें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. विष दोष के प्रभाव को कैसे कम करें?
    आज शांत रहने का प्रयास करें और भगवान शिव की आराधना करें. गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें.

2. वर्कप्लेस पर राजनीति से कैसे बचें?
    अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें और केवल अपने टारगेट पर फोकस रखें. प्रतिक्रिया (Reaction) देने के बजाय मौन रहना आज बेहतर है.

3. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
   4थे भाव का चन्द्रमा और विष दोष संपत्ति या बड़े निवेश के लिए आज शुभ नहीं है. महत्वपूर्ण निर्णय टाल देना ही बेहतर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
