Dhanu Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति के कारण आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ने की आशंका है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं. विवादित मामलों में सजग रहें; आज आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपके साथ कोई गड़बड़ कर सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. स्टाफ की लापरवाही के कारण कस्टमर की शिकायत आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा. इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा. ध्यान रखें, सफलता के लिए कोई भी गलत रास्ता या जल्दबाजी न अपनाएं, अन्यथा आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है. स्टाफ को ट्रेनिंग देने पर विचार करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों (Colleagues) के ईर्ष्यालु व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे. इन बातों से प्रभावित हुए बिना केवल अपने काम पर ध्यान दें. आज आप शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी और थकान महसूस कर सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा. जितनी आपने मेहनत की थी, उस स्तर की सफलता न मिलने से चेहरे पर उदासी छा सकती है. निराश होने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें और दोबारा प्रयास करें.

लव और फैमिली (Love & Family)

चन्द्रमा-शनि के विष दोष के कारण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. पार्टनर की किसी छोटी बात पर आप ओवररिएक्ट कर सकते हैं, जिससे माहौल बिगड़ेगा. बाद में आपको पछतावा होगा, इसलिए बोलने से पहले सोचें. आपकी आक्रामक भाषा आपके साथी को गहरे रूप से नाराज कर सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. मानसिक तनाव और भागदौड़ की वजह से आप थकावट महसूस करेंगे. घर के बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत का विशेष ख्याल रखें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. विष दोष के प्रभाव को कैसे कम करें?

आज शांत रहने का प्रयास करें और भगवान शिव की आराधना करें. गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें.

2. वर्कप्लेस पर राजनीति से कैसे बचें?

अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें और केवल अपने टारगेट पर फोकस रखें. प्रतिक्रिया (Reaction) देने के बजाय मौन रहना आज बेहतर है.

3. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?

4थे भाव का चन्द्रमा और विष दोष संपत्ति या बड़े निवेश के लिए आज शुभ नहीं है. महत्वपूर्ण निर्णय टाल देना ही बेहतर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.