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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु राशिफल 15 अप्रैल 2026: चन्द्रमा का 4वें भाव होने से घर-परिवार में माहौल अस्थिर रहेगा! पढ़ें भविष्यफल

धनु राशिफल 15 अप्रैल 2026: चन्द्रमा का 4वें भाव होने से घर-परिवार में माहौल अस्थिर रहेगा! पढ़ें भविष्यफल

Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 15 अप्रैल 2026 का दिन घर-परिवार, मानसिक शांति और निजी मामलों में अस्थिरता भरा हो सकता है. जानिए बुधवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Apr 2026 04:20 AM (IST)
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  • छात्रों, खिलाड़ियों के लिए आज कोच की सलाह का पालन करें.

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 April 2026: आज धनु राशि के लिए दिन सीधा नहीं है. चन्द्रमा का 4वें भाव में होना घर-परिवार, मानसिक शांति और निजी मामलों में अस्थिरता दिखा रहा है. अगर आप चीज़ों को हल्के में लेते हैं, तो छोटी दिक्कतें जल्दी बड़ी बन जाएंगी. आज का दिन रिएक्ट करने का नहीं, कंट्रोल रखने का है.

धनु राशि बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

बिजनेस में आज रुकावटें देखने को मिल सकती हैं. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को लॉजिस्टिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हड़ताल या तकनीकी कारणों से माल ट्रांजिट में फंस सकता है.

मार्केटिंग कैंपेन से उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे निराशा हो सकती है. कॉम्पिटिटर आपकी रणनीति को समझकर पहले ही काउंटर प्लान बना सकते हैं.

डॉक्यूमेंटेशन में छोटी-सी गलती भी कस्टम जांच का कारण बन सकती है, इसलिए हर कागज दो बार चेक करें.

सीधी बात आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान देगा.

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धनु राशि पार्टनरशिप और नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले सकता है.

आपको अपनी प्रोग्रेस और काम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा ईमेल या डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, वरना बाद में साबित करना मुश्किल होगा.

क्लाइंट बार-बार फीडबैक मांग सकते हैं, जिससे काम का प्रेशर बढ़ेगा और दिन थकाऊ रहेगा. पेमेंट अटकने के भी संकेत हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा सकती है.

धनु राशि शिक्षा और करियर राशिफल:

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चेतावनी वाला है. कोच या मेंटर की सलाह को नजरअंदाज करना आपकी परफॉर्मेंस गिरा सकता है.

वार्म-अप और बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया, तो चोट या फिटनेस इश्यू आ सकता है.

सीधा नियम आज ईगो साइड में रखो, जो सिखाया जा रहा है वही फॉलो करो.

धनु राशि परिवार और सामाजिक जीवन राशिफल:

घर में किसी महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा.

विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से किसी अप्रिय खबर या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.

अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आते-आते रुक सकता है.

अगर आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किसी रैली या जनसभा में विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

धनु राशि सेहत राशिफल:

सेहत के मामले में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. खान-पान में गड़बड़ी के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, इन्फेक्शन या फूड प्वाइजनिंग हो सकती है.

मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए डाइट और रूटीन को बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

आज का निष्कर्ष:

आज का दिन सतर्कता और धैर्य का है. काम धीमे होंगे, लेकिन अगर आपने कंट्रोल रखा तो नुकसान से बच सकते हैं. जल्दबाजी और ओवरकॉन्फिडेंस आज सबसे बड़ी गलती होगी.

लकी फैक्टर:

लकी कलर: येलो
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 8

उपाय:

आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Apr 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal

Frequently Asked Questions

15 अप्रैल 2026 को धनु राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन धनु राशि के लिए सीधा नहीं है. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से घर-परिवार और निजी मामलों में अस्थिरता रहेगी.

धनु राशि के बिजनेस और फाइनेंस के लिए आज क्या सलाह है?

बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं, खासकर विदेशी व्यापार में लॉजिस्टिक दिक्कतें होंगी. मार्केटिंग कैंपेन से उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा.

धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण मेहनत का क्रेडिट कोई और ले सकता है, इसलिए अपने काम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

विद्यार्थियों और खेल से जुड़े धनु राशि के लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

कोच या मेंटर की सलाह को नजरअंदाज न करें. वार्म-अप और बेसिक्स पर ध्यान दें, नहीं तो चोट लग सकती है. ईगो साइड में रखकर सिखाया जा रहा है वही फॉलो करें.

धनु राशि की सेहत के लिए आज क्या चेतावनी है?

खान-पान में गड़बड़ी से पेट की समस्याएं हो सकती हैं. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए डाइट और रूटीन को नजरअंदाज न करें.

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