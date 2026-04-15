Aaj ka Dhanu Rashifal 15 April 2026: आज धनु राशि के लिए दिन सीधा नहीं है. चन्द्रमा का 4वें भाव में होना घर-परिवार, मानसिक शांति और निजी मामलों में अस्थिरता दिखा रहा है. अगर आप चीज़ों को हल्के में लेते हैं, तो छोटी दिक्कतें जल्दी बड़ी बन जाएंगी. आज का दिन रिएक्ट करने का नहीं, कंट्रोल रखने का है.

धनु राशि बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

बिजनेस में आज रुकावटें देखने को मिल सकती हैं. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को लॉजिस्टिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हड़ताल या तकनीकी कारणों से माल ट्रांजिट में फंस सकता है.

मार्केटिंग कैंपेन से उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे निराशा हो सकती है. कॉम्पिटिटर आपकी रणनीति को समझकर पहले ही काउंटर प्लान बना सकते हैं.

डॉक्यूमेंटेशन में छोटी-सी गलती भी कस्टम जांच का कारण बन सकती है, इसलिए हर कागज दो बार चेक करें.

सीधी बात आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान देगा.

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धनु राशि पार्टनरशिप और नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले सकता है.

आपको अपनी प्रोग्रेस और काम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा ईमेल या डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, वरना बाद में साबित करना मुश्किल होगा.

क्लाइंट बार-बार फीडबैक मांग सकते हैं, जिससे काम का प्रेशर बढ़ेगा और दिन थकाऊ रहेगा. पेमेंट अटकने के भी संकेत हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ा सकती है.

धनु राशि शिक्षा और करियर राशिफल:

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चेतावनी वाला है. कोच या मेंटर की सलाह को नजरअंदाज करना आपकी परफॉर्मेंस गिरा सकता है.

वार्म-अप और बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया, तो चोट या फिटनेस इश्यू आ सकता है.

सीधा नियम आज ईगो साइड में रखो, जो सिखाया जा रहा है वही फॉलो करो.

धनु राशि परिवार और सामाजिक जीवन राशिफल:

घर में किसी महिला की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा.

विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से किसी अप्रिय खबर या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है.

अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आते-आते रुक सकता है.

अगर आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किसी रैली या जनसभा में विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

सेहत के मामले में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. खान-पान में गड़बड़ी के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, इन्फेक्शन या फूड प्वाइजनिंग हो सकती है.

मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए डाइट और रूटीन को बिल्कुल नजरअंदाज न करें.

आज का निष्कर्ष:

आज का दिन सतर्कता और धैर्य का है. काम धीमे होंगे, लेकिन अगर आपने कंट्रोल रखा तो नुकसान से बच सकते हैं. जल्दबाजी और ओवरकॉन्फिडेंस आज सबसे बड़ी गलती होगी.

लकी फैक्टर:

लकी कलर: येलो

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

उपाय:

आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

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