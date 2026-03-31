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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology April 2026: अप्रैल में पैदा हुए लोगों के लिए बड़ी चेतावनी,14 और 23 तारीख वाले भूलकर भी न करें ये 2 गलतियां!

Numerology April 2026: अप्रैल में पैदा हुए लोगों के लिए बड़ी चेतावनी,14 और 23 तारीख वाले भूलकर भी न करें ये 2 गलतियां!

April 2026 Numerology: अप्रैल 2026 में मूलांक 5 वालों को बेहद सावधानी बरतने की जरुरत है. खासकर 14 और 23 तारीख को जन्म लेने वाले कुछ खास बातों पर अमल करें नहीं तो एक गलती करियर चौपट कर सकती है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 Mar 2026 01:20 PM (IST)
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April Numerology 2026 Mulank 5: अगर आपका बर्थ डे 5, 14, या 23 तारीख को है, तो आपका मूलांक 5 है. अंक ज्योतिष के अनुसार अप्रैल 2026 का मूलांक 5 वालों के लिए बेहद सावधानी रखने का संकेत दे रहा है. ये माह आपसे परिश्रम कराएगा. ये समय कठिन और समझदारी दिखाने वाला है.  

अप्रैल में 14 और 23 तारीख के जन्में लोग रहें सावधान

करियर

यह महीना आपको मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. कामकाज के मामलों में आपको पहले से ज्यादा फोकस और अनुशासन दिखाना होगा, तभी मनचाहे परिणाम मिल पाएंगे. खासतौर पर व्यापार या प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय बारीकियों पर ध्यान देने का है, छोटी-छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

इस दौरान करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, जो आपके सामने नई और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लेकर आएंगे. ये बदलाव उत्साह के साथ-साथ आपकी क्षमता की भी परीक्षा लेंगे, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा. खासकर जल्दबाजी या आक्रामक तरीके से लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए संयम और समझदारी बनाए रखें.

धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी है. बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निवेश करने या जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले लेने से बचें, क्योंकि इस दौरान जोखिम लेने पर हानि होने की संभावना बनी हुई है. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले उसकी हर छोटी-बड़ी बात की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें, ताकि बाद में पछताना न पड़े.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. पढ़ाई में निरंतरता और सही दिशा में प्रयास करना ही आपको सफलता दिलाएगा, लापरवाही या ध्यान भटकने से नुकसान हो सकता है.

स्वास्थ

स्वास्थ्य के मामले में भी सावधान रहने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है. इस साल कुछ लोगों को एलर्जी या सांस से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते खानपान, दिनचर्या और वातावरण का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा.

मानसिक रूप से भी थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. मन में बेचैनी या तनाव बढ़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग या हल्की-फुल्की सैर को शामिल करें. इससे आपका मन शांत रहेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे. साथ ही, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें. अपनी सीमाओं को समझें और संतुलन बनाकर चलें. यही इस महीने आपकी सफलता की कुंजी साबित होगा.

करें ये उपाय 

  • हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाना, गाय को हरी पालक या चारा खिलाएं.
  • बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनें.
  • नियमित रूप से माँ सरस्वती की पूजा करें और पक्षियों को दाना डालें.
  • अच्छी सोच रखने वालों के बीच रहें.
  • वाद-विवाद करने से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 31 Mar 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Mulank 5 Numerology 2026 Ank Jyotish 2026 April 2026

Frequently Asked Questions

मेरा मूलांक 5 है, तो अप्रैल 2026 में मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अप्रैल 2026 आपके मूलांक 5 वालों के लिए सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. यह महीना आपसे अधिक परिश्रम, धैर्य और समझदारी की मांग करेगा.

अप्रैल 2026 में मेरे करियर के लिए क्या सलाह है?

आपको कामकाज में अधिक फोकस और अनुशासन दिखाने की जरूरत है. व्यापार में छोटी-छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

आर्थिक मामलों में अप्रैल 2026 में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निवेश या जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले लेने से बचें. जोखिम लेने पर हानि होने की संभावना है, इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल 2026 में क्या ध्यान रखना चाहिए?

छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें. एलर्जी या सांस संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए खानपान, दिनचर्या और वातावरण का ध्यान रखें.

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