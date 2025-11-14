हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): इस हफ्ते सतर्क रहें, मानसिक दबाव बढ़ेगा, रिश्तों और करियर में धैर्य जरूरी

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): इस हफ्ते सतर्क रहें, मानसिक दबाव बढ़ेगा, रिश्तों और करियर में धैर्य जरूरी

Cancer weekly tarot horoscope 16 to 22 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों को वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 14 Nov 2025 11:39 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025: इस सप्ताह टैरो कार्ड कहते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. कुछ झंझट, छोटी उलझनें और मानसिक दबाव सामने आ सकते हैं. आपके प्रभाव या निर्णय क्षमता थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है, जिससे कुछ स्थितियों को संभालने में मुश्किल होगी. ऐसे में किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग न करें. यह समय विचारपूर्ण कदम बढ़ाने और सुरक्षित रास्ता अपनाने का है.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय में इस सप्ताह धैर्य की परीक्षा होगी. किसी पुराने मुद्दे या रुके हुए काम को निपटाने में देरी हो सकती है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को संवाद बनाए रखने की जरूरत है. जोखिम वाले निवेश फिलहाल टालें. टकराव से दूर रहें—इंतज़ार ही इस समय सबसे बेहतर रणनीति साबित होगी.

नौकरी राशिफल:

कर्मचारी वर्ग के लिए कार्यस्थल का माहौल थोड़ा दबावपूर्ण रह सकता है. सीनियर्स की अपेक्षाएँ बढ़ेंगी, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. आपके प्रयासों को नोटिस किया जाएगा, लेकिन ठोस परिणामों के लिए अभी थोड़ा समय चाहिए. समय पर काम पूरा करें और किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचें.

लव और फैमिली राशिफल: 

लव लाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है. रिश्तों में पुराने मुद्दों पर चर्चा सतर्कता से करें. दांपत्य जीवन में समझदारी और धैर्य से स्थितियां बेहतर होंगी. परिवार के किसी सदस्य को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए समय निकालना आवश्यक होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं को भ्रम और अस्थिरता से सावधान रहना होगा. जल्द निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई आ सकती है. समय की बर्बादी से बचें.

हेल्थ राशिफल: 

मानसिक तनाव, सिरदर्द और थकान बढ़ सकती है. पूरी नींद लेना और मन को शांत रखना बहुत जरूरी है. पानी और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन बढ़ाएं.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: सफेद

साप्ताहिक उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और श्रीसूक्त का पाठ करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह बड़े निर्णय लेने चाहिए?
A1: नहीं, जल्दबाजी वाले निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं. सोच-समझकर कदम उठाएं.

Q2: क्या बिज़नेस में लाभ मिलेगा?
A2: धीरे-धीरे स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन इस सप्ताह स्थिर रहना बेहतर है.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या दिख रही है?
A3: नहीं, बस तनाव और थकान से बचना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:39 PM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Kark Rasifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
क्रिकेट
घमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल
घमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget