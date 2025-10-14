कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (12 से 18 अक्टूबर 2025): वित्तीय लाभ और नए अवसर, पढ़ें टैरो राशिफल

Kark Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह कर्क राशि के लिए निकला कार्ड “The Wheel of Fortune” है, जो भाग्य के परिवर्तन और शुभ अवसरों का संकेत देता है. यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक और पेशेवर रूप से बेहद फलदायी रहने वाला है. भाग्य आपका साथ देगा, और आपकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिलेगा. किसी पुराने अटके हुए कार्य या सरकारी प्रक्रिया के पूरे होने से राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य:

सेहत के लिहाज से सप्ताह संतुलित रहेगा. हालांकि, खानपान में लापरवाही से पेट या पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है. सुबह के समय हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद लेना लाभकारी रहेगा. तनाव को नियंत्रित रखना आवश्यक है.

व्यापार:

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह प्रगति और विस्तार का है. किसी नए निवेश से लाभ मिलेगा. सरकारी या विदेशी कामों में सकारात्मक परिणाम आएंगे. अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भरोसे और स्पष्ट संवाद को प्राथमिकता दें.

नौकरी:

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पदोन्नति, स्थानांतरण या नए अवसर लेकर आ सकता है. सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

लव और परिवार:

प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशहाली और एकता बनी रहेगी. घर में कोई शुभ कार्य या पारिवारिक समारोह आयोजित हो सकता है.

साप्ताहिक उपाय:

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें. सफेद वस्त्र पहनें और जरूरतमंदों को मिठाई या चावल दान करें.

Do: अवसरों को तुरंत पहचानें और निर्णायक कदम उठाएं.

Don’t: आर्थिक मामलों में किसी पर अधिक निर्भर न रहें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 2

लकी डे: सोमवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना लाभदायक रहेगा?

A1: हाँ, विशेषकर लंबे समय के निवेश आपके लिए आर्थिक स्थिरता लाएंगे.

Q2: क्या नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं?

A2: जी हाँ, जो लोग करियर परिवर्तन की सोच रहे हैं, उन्हें मनचाही दिशा में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.

