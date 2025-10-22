हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal (22 October 2025): कर्ज से राहत के योग, बिजनेस में सुधार और पारिवारिक जीवन में खुशहाली के संकेत, पढ़ें वृषभ राशिफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal (22 October 2025): कर्ज से राहत के योग, बिजनेस में सुधार और पारिवारिक जीवन में खुशहाली के संकेत, पढ़ें वृषभ राशिफल

Today Taurus Horoscope 22 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Oct 2025 02:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के षष्ठ भाव में होने से पुराने कर्ज या वित्तीय दबावों से राहत मिलने की संभावना है. आज आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन किसी निर्णय से पहले गहराई से विचार अवश्य करें.

बिजनेस राशिफल

आज व्यवसाय में प्रगति और लाभ के संकेत हैं. बिजनेस असेट्स बढ़ सकते हैं और नए अवसर प्राप्त होंगे. किसी बड़ी डील या निवेश से पहले अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श लें. जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला लेने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आज का दिन सामान्य रहेगा. अपने काम में ईमानदारी और धैर्य से आगे बढ़ें. किसी सहकर्मी या नए व्यक्ति से बातचीत मित्रता में बदल सकती है, लेकिन भावनात्मक निर्णयों से बचें.

लव और पारिवारिक राशिफल

जीवनसाथी आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में उलझ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्र अपनी रुचि और समर्पण के साथ अध्ययन में लगे रहेंगे, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज का दिन लाभकारी है.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से राहत भरा दिन रहेगा. बकाया धन की प्राप्ति या कर्ज से मुक्ति संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक निवेश से बचें.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है. खानपान में संतुलन रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें. थकान या अपच की समस्या परेशान कर सकती है.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

उपाय: आज भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज की बजाय आने वाले दो दिनों तक प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा. पहले योजनाओं को मजबूत करें.

Q2. क्या आज पुराने कर्ज से राहत मिलेगी?
हां, ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि आपको वित्तीय मामलों में राहत और संतुलन की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Oct 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
Embed widget