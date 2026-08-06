Aaj Ka Meen Rashifal 6 August 2026: मेहनत का मिलेगा फल, करियर में खुल सकते हैं नए अवसर

Aaj Ka Meen Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मीन राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन आर्थिक दृष्टि से काफी सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा दूसरे भाव में होने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण व्यापार में फंसा हुआ पैसा या उधार दी गई राशि वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी.

कारोबार में यह समय मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला जरूर है, लेकिन आपकी लगातार कोशिशें रंग लाएंगी. यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर भी धीरे-धीरे काम आगे बढ़ सकता है.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपके काम और समर्पण से अधिकारी प्रभावित होंगे, जिसके चलते नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. जो भी कार्य आज शुरू करेंगे, उसे समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.

विदेश में नौकरी या पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से चली आ रही निराशा दूर होगी और आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. रुका हुआ धन मिलने से वित्तीय संतुलन बेहतर होगा. हालांकि आय के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. निवेश करने से पहले भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में चल रही कुछ परेशानियां समाप्त हो सकती हैं और घर का माहौल पहले से अधिक सुखद रहेगा. अपनों के सहयोग से लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की संभावना है. यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है, तो सुबह 7:00 से 8:00 बजे या शाम 5:00 से 6:00 बजे के बीच का समय शुभ माना गया है.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक संतोष मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान पर ध्यान दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. अपनी तैयारी की गति बढ़ाएं और आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता आपके करीब है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 8

उपाय(Remedy)

भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या पीले फल का दान करें. इससे रुका हुआ धन मिलने के योग मजबूत होंगे, करियर में उन्नति होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

