Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 August 2026: रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार, किस्मत भी देगी साथ

Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कुंभ राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. व्यवसाय में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है और आज लिए गए सही फैसले भविष्य में अच्छा लाभ दे सकते हैं.

कारोबार की परिस्थितियां पहले से बेहतर होती नजर आएंगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत मिलेंगे. यदि किसी जटिल व्यावसायिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और टीम के सहयोग से बड़े लक्ष्य आसानी से पूरे हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. ऑफिस के काम को अधिक आसान और प्रभावी बनाने के लिए आप कोई नई ऑनलाइन स्किल या तकनीक सीख सकते हैं, जिससे आपकी कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा. आपकी योजनाओं को सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा.

जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्लेसमेंट या इंटरव्यू से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने प्रयास जारी रखें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. निवेश से भविष्य में अच्छे लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय की वित्तीय योजना बना रहे हैं, तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. हालांकि निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यदि आप किसी खास व्यक्ति के साथ लॉन्ग ड्राइव या छोटी यात्रा पर जाते हैं, तो एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से भी आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से बड़ी रुकावटें नहीं आएंगी. यदि आप किसी प्रतियोगिता या नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही छोटे भाई-बहनों या जरूरतमंद बच्चों की सहायता करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में उन्नति होगी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे.

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