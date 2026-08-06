Aaj Ka Makar Rashifal 6 August 2026: आज धैर्य ही बनेगा मुश्किल समय से निकलने की ताकत

Aaj Ka Makar Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में संयम और धैर्य रखने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चौथे भाव में होने से मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है. कारोबार में किसी भी व्यक्ति से बेवजह बहस या विवाद करने से बचें. शांत और सौम्य व्यवहार ही आपके लिए लाभदायक रहेगा.

ग्रहों की स्थिति के कारण व्यापार में आर्थिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. कुछ लोगों को अपेक्षा से कम लाभ या हल्का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. हालांकि इसे लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय अस्थायी है. खर्च और निवेश दोनों में संतुलन बनाए रखें और बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत के बावजूद मनचाहे परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी.

ऑफिस में सहकर्मियों की आलोचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय अपनी कार्यशैली में सुधार का अवसर समझें. हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें और अपने प्रोफेशनल संबंधों में संतुलन बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. किसी बड़े निवेश या अनावश्यक खर्च से फिलहाल बचना बेहतर होगा. बजट बनाकर चलेंगे तो आर्थिक दबाव कम महसूस होगा. धैर्य रखने से जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद होने की संभावना है, लेकिन बातचीत और समझदारी से स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव का असर एकाग्रता पर पड़ सकता है. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है. सुबह सूर्य को अर्घ्य देने और नियमित योग-प्राणायाम करने से मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा. ध्यान भटकने से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है, इसलिए नियमित अभ्यास और अनुशासित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ब्राउन(Brown)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

प्रातःकाल भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर व व्यापार में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होंगी.

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