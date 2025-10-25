Aaj Ka Singh Rashifal (25 October 2025): प्रेम संबंधों में अनुकूल समय, आय और व्यवसाय में बढ़ोतरी, पढ़ें सिंह राशि
Today Leo Horoscope 25 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. किसी नई योजना की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. घरेलू वातावरण सुखद रहेगा. किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे. हालांकि गले या आंखों से जुड़ी कोई हल्की समस्या परेशान कर सकती है. जल का सेवन अधिक करें और धूप में जाने से पहले सिर को ढकें. नियमित योग और प्राणायाम लाभ देंगे.
व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर बन रहे हैं. पुराने निवेश से धन की प्राप्ति संभव है. नए ग्राहकों या साझेदारों से जुड़ाव होगा. लेकिन किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें अवश्य पढ़ें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी. उच्च अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. प्रमोशन या प्रोत्साहन मिलने के योग बन रहे हैं. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय शुभ है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. विवाहित जीवन में समझदारी और संवाद बढ़ेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी.
युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता के संकेत हैं. आत्मविश्वास के साथ अपनी मेहनत जारी रखें. विद्यार्थी किसी सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे.
भाग्यांक: 1
शुभ रंग: सुनहरा और लाल
उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज किसी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए?
A1: हाँ, सूर्य की कृपा से आज नया कार्य या निवेश शुभ रहेगा.
Q2: क्या आज प्रेम प्रस्ताव रखना सही रहेगा?
A2: हाँ, आज का दिन प्रेम अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल है, सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
