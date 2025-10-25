हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (25 October 2025): प्रेम संबंधों में अनुकूल समय, आय और व्यवसाय में बढ़ोतरी, पढ़ें सिंह राशि

Aaj Ka Singh Rashifal (25 October 2025): प्रेम संबंधों में अनुकूल समय, आय और व्यवसाय में बढ़ोतरी, पढ़ें सिंह राशि

Today Leo Horoscope 25 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Oct 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 25 October 2025 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. किसी नई योजना की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. घरेलू वातावरण सुखद रहेगा. किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे. हालांकि गले या आंखों से जुड़ी कोई हल्की समस्या परेशान कर सकती है. जल का सेवन अधिक करें और धूप में जाने से पहले सिर को ढकें. नियमित योग और प्राणायाम लाभ देंगे.

व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर बन रहे हैं. पुराने निवेश से धन की प्राप्ति संभव है. नए ग्राहकों या साझेदारों से जुड़ाव होगा. लेकिन किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें अवश्य पढ़ें.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा होगी. उच्च अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे. प्रमोशन या प्रोत्साहन मिलने के योग बन रहे हैं. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय शुभ है.

लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. विवाहित जीवन में समझदारी और संवाद बढ़ेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी.

युवा और छात्र राशिफल:
युवाओं के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता के संकेत हैं. आत्मविश्वास के साथ अपनी मेहनत जारी रखें. विद्यार्थी किसी सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे.

भाग्यांक: 1
शुभ रंग: सुनहरा और लाल
उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1: क्या आज किसी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए?
A1: हाँ, सूर्य की कृपा से आज नया कार्य या निवेश शुभ रहेगा.

Q2: क्या आज प्रेम प्रस्ताव रखना सही रहेगा?
A2: हाँ, आज का दिन प्रेम अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल है, सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 03:12 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
'संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत-पाकिस्तान', CIA के Ex अफसर का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
विश्व
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत ही क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
शुभमन गिल-रोहित शर्मा ने बनाया हैरतअंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिडनी में तीसरा वनडे शुरू होने से पहले रचा इतिहास
ओटीटी
Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
जनरल नॉलेज
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
कैसे काम करती है सोलर जियो इंजीनियरिंग, इससे सूरज की रोशनी रोकना कितना खतरनाक?
हेल्थ
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
क्या आप भी बिना जांच के लेते हैं विटामिन D सप्लीमेंट्स? हो सकता है नुकसान
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget