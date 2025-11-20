Aaj Ka Singh Rashifal (20 November 2025): सिंह राशि निवेश से बचें, घर-परिवार में तनाव व मन में बेचैनी बढ़ सकती है
Today Leo Horoscope 20 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण मानसिक तनाव और पारिवारिक मुद्दों में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मन में असंतोष और बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए आज धैर्य और संयम के साथ दिन बिताना आवश्यक है. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर स्थिति में शांत रहें.
हेल्थ राशिफल
अनियमित दिनचर्या और मानसिक तनाव बढ़ने से थकान और आलस्य हावी हो सकता है. पेट या अपच संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है. पानी अधिक पिएं और हल्का भोजन करें. नींद पूरी करके ही काम शुरू करें, इससे ऊर्जा और ध्यान वापस आएगा. ध्यान और प्राणायाम बेहद लाभकारी रहेंगे.
बिजनेस / करियर
व्यवसाय से जुड़े किसी भी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. उचित समय का इंतजार करना ही बेहतर रहेगा. बिजनेस ट्रैवल भी टल सकता है जिससे योजनाएँ थोड़ी धीमी हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज उम्मीद के विपरीत परिणाम मिल सकते हैं—सैलरी या प्रमोशन के मामले में निराशा हो सकती है. ओवर कॉन्फिडेंस या जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए संतुलित व्यवहार अपनाएँ.
लव और फैमिली
घर में मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है. आज गुस्सा नियंत्रण में रखें, छोटी बात पर प्रतिक्रिया बढ़ सकती है जिससे अनचाहा विवाद उत्पन्न हो सकता है. किसी प्रिय के दूर जाने से भावनात्मक असंतुलन या अकेलापन महसूस हो सकता है. प्रेम और वैवाहिक संबंधों में तकरार बढ़ने की संभावना है, इसलिए शांत और समझदारी से बातचीत करें.
युवा और छात्र
स्पोर्ट्स से जुड़े युवाओं को मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत और दृढ़ता से जीत संभव है. छात्रों को ध्यान भटकने से बचना होगा और पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करना होगा.
धन राशिफल
अचानक खर्च बढ़ सकता है लेकिन निवेश करने से बचें. धन को सुरक्षित रखना और अनावश्यक खरीदारी रोकना आज जरूरी है.
- भाग्यशाली रंग — येलो
- भाग्यशाली अंक — 8
- अनलक्की अंक — 4
- उपाय: आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और घर में चंदन की खुशबू लगाएँ. साथ ही किसी गरीब या जरूरतमंद को पीली दाल का दान करें, इससे पारिवारिक और आर्थिक तनाव में राहत मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज कोई बड़ा निवेश या फंडिंग निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है. सही समय का इंतजार करें.
Q2: क्या ऑफिस में ओवर कॉन्फिडेंस समस्या पैदा कर सकता है?
हाँ, अत्यधिक आत्मविश्वास और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. संतुलित व्यवहार रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
