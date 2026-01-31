हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: आज दोपहर 12:13 से 12:56 के बीच चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें आज का राशिफल और शुभ समय

Aaj Ka Rashifal: आज दोपहर 12:13 से 12:56 के बीच चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें आज का राशिफल और शुभ समय

Aaj Ka Rashifal: 31 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 31 Jan 2026 05:29 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 31 January 2026, शनिवार का दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के प्रभाव में मानसिक और व्यवहारिक संतुलन की परीक्षा लेता है. पुनर्वसु नक्षत्र आज सुधार, पुनर्संयोजन और टूटे हुए समीकरणों को दोबारा जोड़ने का संकेत देता है. यह नक्षत्र यह भी बताता है कि बीती गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही आज की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है.

दिन के पहले भाग में विश्कुम्भ योग दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक सक्रिय रहने से उलझन, असंतोष और जल्दबाज़ी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है. इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होंगी.

चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में मिथुन राशि में रहकर शाम 8 बजकर 02 मिनट के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग भावनात्मक और संवेदनशील हो सकता है.

आज सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल रहेगा, जबकि दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त सबसे संतुलित समय रहेगा. इन पंचांगीय प्रभावों का सीधा असर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर दिखाई देगा. जाने आज का राशिफल-

सिंह (Leo) राशिफल. 31 January 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान, निर्णय और जिम्मेदारी से जुड़ा है. चंद्रमा का प्रभाव दिन के पहले भाग में आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा, लेकिन दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होने की प्रवृत्ति भी रह सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र संकेत देता है कि आज आपको किसी पुराने मतभेद या अधूरी जिम्मेदारी को सुधारने का अवसर मिलेगा.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय भीतर असंतुलन रह सकता है. आप यह महसूस कर सकते हैं कि लोग आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं. ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी होगा.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में किसी भी तरह का टकराव, अहंकार से जुड़ा निर्णय या सार्वजनिक बहस नुकसानदेह हो सकती है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने और सही दिशा तय करने में मदद करेगा.

करियर के क्षेत्र में आज नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप संतुलित निर्णय लें. आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दिखावे या प्रतिष्ठा के कारण खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में आज अहंकार छोड़कर संवाद करना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से पीठ या थकान से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. नेतृत्व निभाएं, अहंकार से बचें.
Finance. दिखावटी खर्च से बचें.
Love. संवाद में नरमी रखें.
Health. थकान या पीठ दर्द.
Lucky Color. सुनहरा
Lucky Number. 1

कन्या (Virgo) राशिफल. 31 January 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण, व्यवस्था और जिम्मेदारी से जुड़ा है. पुनर्वसु नक्षत्र आपको किसी अधूरे कार्य या पुराने प्लान को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर देता है. चंद्रमा का प्रभाव आपको मानसिक रूप से सतर्क रखेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय निर्णय लेने में असमंजस रह सकता है. आप हर पहलू को परखना चाहेंगे, जिससे निर्णय टल सकता है.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में दस्तावेज़, लेखा-जोखा या तकनीकी निर्णयों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजनाबद्ध काम और स्पष्ट निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में आज मेहनत अधिक और प्रशंसा कम मिल सकती है, लेकिन यही मेहनत भविष्य में स्थिरता लाएगी. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में आज आलोचना के बजाय समझदारी से बात करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. मेहनत रंग लाएगी.
Finance. संतुलन बना रहेगा.
Love. आलोचना से बचें.
Health. पाचन या तनाव.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

तुला (Libra) राशिफल. 31 January 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन, समझौते और संबंधों से जुड़ा है. पुनर्वसु नक्षत्र आपको किसी पुराने रिश्ते या साझेदारी में सुधार का अवसर देता है. चंद्रमा का प्रभाव संवाद को बढ़ाएगा, लेकिन निर्णय लेने में द्वंद्व भी रहेगा.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है. आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को नजरअंदाज कर सकते हैं.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में कानूनी, साझेदारी या संबंधों से जुड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त स्पष्ट संवाद और समझौते के लिए उपयुक्त है.

करियर में आज सहयोग से काम बनेगा. आर्थिक रूप से खर्च संतुलित रहेगा. रिश्तों में आज स्पष्टता जरूरी है. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी या तनाव संभव है.

Career. सहयोग से सफलता.
Finance. संतुलित स्थिति.
Love. साफ संवाद जरूरी.
Health. नींद की कमी.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल. 31 January 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन गहराई, आत्मनिरीक्षण और रणनीतिक सोच का है. पुनर्वसु नक्षत्र संकेत देता है कि आज आप किसी पुराने भावनात्मक या व्यावसायिक बोझ से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं. चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से संवेदनशील बना सकता है.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय मन में शंका या असंतोष रह सकता है. गुप्त चिंता या अविश्वास उभर सकता है. सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में किसी भी तरह का जोखिम या भावनात्मक निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक संतुलन और स्पष्ट दिशा देगा. करियर में आज रणनीति से आगे बढ़ना जरूरी होगा. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में आज भावनाओं को संयमित रखना जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव या थकान संभव है.

Career. रणनीति से लाभ.
Finance. स्थिरता बनी रहेगी.
Love. भावनात्मक संयम जरूरी.
Health. तनाव या थकान.
Lucky Color. गहरा लाल
Lucky Number. 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 31 Jan 2026 05:29 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
