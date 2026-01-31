Aaj Ka Rashifal: 31 January 2026, शनिवार का दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के प्रभाव में मानसिक और व्यवहारिक संतुलन की परीक्षा लेता है. पुनर्वसु नक्षत्र आज सुधार, पुनर्संयोजन और टूटे हुए समीकरणों को दोबारा जोड़ने का संकेत देता है. यह नक्षत्र यह भी बताता है कि बीती गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही आज की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है.

दिन के पहले भाग में विश्कुम्भ योग दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक सक्रिय रहने से उलझन, असंतोष और जल्दबाज़ी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है. इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होंगी.

चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में मिथुन राशि में रहकर शाम 8 बजकर 02 मिनट के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग भावनात्मक और संवेदनशील हो सकता है.

आज सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल रहेगा, जबकि दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त सबसे संतुलित समय रहेगा. इन पंचांगीय प्रभावों का सीधा असर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर दिखाई देगा. जाने आज का राशिफल-

सिंह (Leo) राशिफल. 31 January 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसम्मान, निर्णय और जिम्मेदारी से जुड़ा है. चंद्रमा का प्रभाव दिन के पहले भाग में आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा, लेकिन दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होने की प्रवृत्ति भी रह सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र संकेत देता है कि आज आपको किसी पुराने मतभेद या अधूरी जिम्मेदारी को सुधारने का अवसर मिलेगा.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय भीतर असंतुलन रह सकता है. आप यह महसूस कर सकते हैं कि लोग आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं. ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी होगा.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में किसी भी तरह का टकराव, अहंकार से जुड़ा निर्णय या सार्वजनिक बहस नुकसानदेह हो सकती है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने और सही दिशा तय करने में मदद करेगा.

करियर के क्षेत्र में आज नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप संतुलित निर्णय लें. आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दिखावे या प्रतिष्ठा के कारण खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में आज अहंकार छोड़कर संवाद करना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से पीठ या थकान से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. नेतृत्व निभाएं, अहंकार से बचें.

Finance. दिखावटी खर्च से बचें.

Love. संवाद में नरमी रखें.

Health. थकान या पीठ दर्द.

Lucky Color. सुनहरा

Lucky Number. 1

कन्या (Virgo) राशिफल. 31 January 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण, व्यवस्था और जिम्मेदारी से जुड़ा है. पुनर्वसु नक्षत्र आपको किसी अधूरे कार्य या पुराने प्लान को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर देता है. चंद्रमा का प्रभाव आपको मानसिक रूप से सतर्क रखेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय निर्णय लेने में असमंजस रह सकता है. आप हर पहलू को परखना चाहेंगे, जिससे निर्णय टल सकता है.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में दस्तावेज़, लेखा-जोखा या तकनीकी निर्णयों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजनाबद्ध काम और स्पष्ट निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में आज मेहनत अधिक और प्रशंसा कम मिल सकती है, लेकिन यही मेहनत भविष्य में स्थिरता लाएगी. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में आज आलोचना के बजाय समझदारी से बात करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. मेहनत रंग लाएगी.

Finance. संतुलन बना रहेगा.

Love. आलोचना से बचें.

Health. पाचन या तनाव.

Lucky Color. हरा

Lucky Number. 5

तुला (Libra) राशिफल. 31 January 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन, समझौते और संबंधों से जुड़ा है. पुनर्वसु नक्षत्र आपको किसी पुराने रिश्ते या साझेदारी में सुधार का अवसर देता है. चंद्रमा का प्रभाव संवाद को बढ़ाएगा, लेकिन निर्णय लेने में द्वंद्व भी रहेगा.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है. आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को नजरअंदाज कर सकते हैं.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में कानूनी, साझेदारी या संबंधों से जुड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त स्पष्ट संवाद और समझौते के लिए उपयुक्त है.

करियर में आज सहयोग से काम बनेगा. आर्थिक रूप से खर्च संतुलित रहेगा. रिश्तों में आज स्पष्टता जरूरी है. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी या तनाव संभव है.

Career. सहयोग से सफलता.

Finance. संतुलित स्थिति.

Love. साफ संवाद जरूरी.

Health. नींद की कमी.

Lucky Color. गुलाबी

Lucky Number. 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल. 31 January 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन गहराई, आत्मनिरीक्षण और रणनीतिक सोच का है. पुनर्वसु नक्षत्र संकेत देता है कि आज आप किसी पुराने भावनात्मक या व्यावसायिक बोझ से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं. चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से संवेदनशील बना सकता है.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय मन में शंका या असंतोष रह सकता है. गुप्त चिंता या अविश्वास उभर सकता है. सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में किसी भी तरह का जोखिम या भावनात्मक निर्णय नुकसानदेह हो सकता है.

इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक संतुलन और स्पष्ट दिशा देगा. करियर में आज रणनीति से आगे बढ़ना जरूरी होगा. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में आज भावनाओं को संयमित रखना जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव या थकान संभव है.

Career. रणनीति से लाभ.

Finance. स्थिरता बनी रहेगी.

Love. भावनात्मक संयम जरूरी.

Health. तनाव या थकान.

Lucky Color. गहरा लाल

Lucky Number. 9

