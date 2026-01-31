Aaj Ka Rashifal: 31 January 2026, शनिवार का दिन पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से आरंभ होकर चतुर्दशी की ओर बढ़ता है. यह संक्रमण का दिन है, जहां मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पुराने ढर्रे से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है. आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव दिनभर बना रहता है, जो टूटे हुए संवाद, अधूरे प्रयास और रुकी हुई परिस्थितियों को दोबारा गति देने का संकेत देता है. यह नक्षत्र सुधार और पुनर्निर्माण से जुड़ा माना जाता है.

दिन के पहले भाग में विश्कुम्भ योग दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक सक्रिय रहेगा, जिससे निर्णयों में असंतुलन, उलझन या जल्दबाज़ी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है. इसके बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट होती जाएंगी.

चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में मिथुन राशि में रहकर शाम 8 बजकर 02 मिनट के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन की मानसिक ऊर्जा विचारों से भावनाओं की ओर शिफ्ट होगी.

आज सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल रहेगा, जब जोखिम और विवाद से बचना आवश्यक है. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय माना जाएगा.

इन पंचांगीय स्थितियों का गहरा प्रभाव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर दिखाई देगा.

मेष (Aries) राशिफल. 31 January 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम, धैर्य और रणनीतिक सोच की परीक्षा लेता है. चंद्रमा का प्रभाव दिन के पहले भाग में मिथुन राशि में होने से आपका मन एक साथ कई दिशाओं में दौड़ सकता है.

आप स्वभाव से तेज निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको रुककर सोचने की सलाह देती हैं. पुनर्वसु नक्षत्र यह संकेत देता है कि किसी पुराने निर्णय या अधूरे कार्य को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है.

दिन के पहले हिस्से में विश्कुम्भ योग के कारण भीतर असंतुलन या बेचैनी रह सकती है. इस वजह से छोटी बातों पर प्रतिक्रिया तेज हो सकती है. ऐसे में शब्दों और निर्णयों दोनों में संयम जरूरी होगा.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम, बहस, कानूनी चर्चा या भावनात्मक निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. इस समय विवाद से दूरी बनाना ही समझदारी होगी.

इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको मानसिक स्पष्टता देगा. यह समय महत्वपूर्ण बातचीत, योजना बनाने या किसी वरिष्ठ से सलाह लेने के लिए अनुकूल है.

करियर के क्षेत्र में आज काम की गति धीमी लग सकती है, लेकिन यह ठहराव अस्थायी है. यदि आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

भावनात्मक रिश्तों में आज व्यवहारिक संवाद ही स्थिति संभालेगा. आवेश में बोले गए शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, सिर दर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

Career. धैर्य रखें, रणनीति पर टिके रहें.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें.

Love. शब्द सोच-समझकर बोलें.

Health. थकान और मानसिक दबाव.

Lucky Color. लाल

Lucky Number. 9

वृषभ (Taurus) राशिफल. 31 January 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन स्थिरता, जिम्मेदारी और व्यवहारिक निर्णयों का है. चंद्रमा का प्रभाव आपको धन, संसाधन और पारिवारिक विषयों की ओर अधिक केंद्रित रखेगा. पुनर्वसु नक्षत्र किसी पुराने आर्थिक या पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने का अवसर देता है, लेकिन इसके लिए धैर्य आवश्यक होगा.

दिन के पहले भाग में विश्कुम्भ योग के कारण मन में असमंजस रह सकता है. आप किसी निर्णय को लेकर दो राय में फंसे रह सकते हैं. ऐसे में जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें और तथ्यों पर ध्यान दें.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में निवेश, उधार, संपत्ति या किसी बड़े आर्थिक सौदे से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थायी सिद्ध हो सकता है.

करियर में आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वरिष्ठों की अपेक्षाएं आपसे अधिक रहेंगी, लेकिन यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ काम करेंगे तो आपकी छवि मजबूत होगी. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि त्वरित लाभ की अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा.

रिश्तों में आज भरोसे और स्थिरता की आवश्यकता है. भावनाओं को दबाने के बजाय शांत तरीके से बात करना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से गले, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पहचान मिलेगी.

Finance. स्थिरता बनी रहेगी.

Love. भरोसा और संयम जरूरी.

Health. थकान या गले की समस्या.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini) राशिफल. 31 January 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक रूप से अत्यंत सक्रिय है क्योंकि चंद्रमा दिन के पहले भाग में आपकी ही राशि में स्थित है. विचारों की गति तेज रहेगी और आप एक साथ कई योजनाओं पर सोच सकते हैं. पुनर्वसु नक्षत्र आपको किसी पुराने विचार, संवाद या प्रोजेक्ट को दोबारा सुधारने का अवसर देता है.

हालांकि दिन के पहले हिस्से में विश्कुम्भ योग के कारण भ्रम या गलतफहमी की संभावना बनी रहेगी. इसलिए सुनी-सुनाई बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में कोई वादा, कानूनी बातचीत या महत्वपूर्ण ईमेल भेजने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजना, मीटिंग, प्रस्तुति और संवाद के लिए अनुकूल समय है.

करियर में आज नए विचारों पर काम हो सकता है. आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, लेकिन स्पष्टता जरूरी होगी. आर्थिक रूप से छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. रिश्तों में आज बातचीत की भूमिका अहम है. गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

Career. संवाद से लाभ, योजना जरूरी.

Finance. छोटे खर्च बढ़ सकते हैं.

Love. साफ बातचीत जरूरी.

Health. नींद की कमी.

Lucky Color. हरा

Lucky Number. 5

कर्क (Cancer) राशिफल. 31 January 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक बदलाव और आंतरिक जागरूकता का है. चंद्रमा शाम 8 बजकर 02 मिनट के बाद आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन के दूसरे भाग में भावनाएं अधिक गहरी हो सकती हैं. पुनर्वसु नक्षत्र आपको पुराने भावनात्मक बोझ से मुक्त होने का संकेत देता है.

दिन के पहले हिस्से में विश्कुम्भ योग के कारण मन में बेचैनी या अनिश्चितता रह सकती है. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप भीतर से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक निर्णय या पारिवारिक विवाद से दूरी बनाए रखें. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मचिंतन, संवाद और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में आज आपको धैर्य के साथ काम करना होगा. तुरंत परिणाम न दिखें तो निराश न हों. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन सीमाएं तय करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन या जल तत्व से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Career. धैर्य से आगे बढ़ें.

Finance. स्थिति स्थिर.

Love. भावनात्मक संतुलन जरूरी.

Health. पाचन या थकान.

Lucky Color. सफेद

Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.