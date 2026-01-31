Aaj Ka Rashifal: शनिवार (31 January 2026) का दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से चतुर्दशी की ओर बढ़ता हुआ आंतरिक परिवर्तन और मानसिक पुनर्संरचना का संकेत देता है. पुनर्वसु नक्षत्र आज उन स्थितियों को दोबारा समझने का अवसर देता है, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था. यह दिन टूटे हुए भरोसे, अधूरी योजनाओं और मानसिक बोझ को धीरे-धीरे हल करने की क्षमता रखता है.

दिन के पहले भाग में विश्कुम्भ योग दोपहर 1 बजकर 33 मिनट तक सक्रिय रहेगा, जिससे असमंजस, बेचैनी या निर्णयों में असंतुलन संभव है. इसके बाद स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी.

चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में मिथुन राशि में रहकर शाम 8 बजकर 02 मिनट के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का दूसरा भाग अधिक भावनात्मक, संवेदनशील और आत्मनिरीक्षण से भरा रहेगा.

आज सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल रहेगा, जब जोखिम और जल्दबाज़ी से बचना आवश्यक है. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक स्पष्टता और संतुलित निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा.

इन ग्रहयोगों का गहरा प्रभाव धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर दिखाई देगा. जाने आज का राशिफल-

धनु (Sagittarius) राशिफल, 31 January 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन विचार और व्यवहार के बीच संतुलन साधने का है. चंद्रमा का प्रभाव दिन के पहले भाग में आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा, लेकिन कई दिशाओं में सोच बिखर सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र यह संकेत देता है कि आज किसी पुराने विचार, योजना या विश्वास पर पुनर्विचार जरूरी है.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय आप भीतर से असमंजस महसूस कर सकते हैं. कोई ऐसा निर्णय सामने आ सकता है, जिसमें सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़े. ऐसे में जल्दबाज़ी नुकसानदेह होगी.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में यात्रा, कानूनी चर्चा या बड़े वादों से दूरी बनाए रखें. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मार्गदर्शन लेने, योजना बनाने और स्पष्ट निर्णय के लिए उपयुक्त रहेगा.

करियर में आज सीख और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिणाम धीरे आएंगे. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है. रिश्तों में आज स्पष्ट संवाद से गलतफहमी दूर हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से जांघ, कमर या थकान की समस्या संभव है.

Career. सीख और विस्तार.

Finance. खर्च पर नियंत्रण.

Love. साफ संवाद जरूरी.

Health. थकान या कमर दर्द.

Lucky Color. पीला

Lucky Number. 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 31 January 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, धैर्य और आत्मअनुशासन का है. पुनर्वसु नक्षत्र संकेत देता है कि आज आपको किसी पुराने दायित्व या अधूरे कार्य को दोबारा संभालना पड़ सकता है. चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यवहारिक बनाए रखेगा, लेकिन भावनाएं भीतर दब सकती हैं.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है. आप यह सोच सकते हैं कि बोझ सिर्फ आपके ही कंधों पर क्यों है. लेकिन यही दिन आपको भीतर से मजबूत भी बनाएगा.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में आर्थिक या प्रशासनिक निर्णय टालना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दस्तावेज़, योजना और दीर्घकालीन निर्णयों के लिए अनुकूल है.

करियर में आज जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपकी विश्वसनीयता परखा जाएगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में भावनाएं व्यक्त करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों या जोड़ों में दर्द संभव है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी.

Finance. स्थिरता बनी रहेगी.

Love. भावनाएं साझा करें.

Health. जोड़ों में दर्द.

Lucky Color. स्लेटी

Lucky Number. 10

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 31 January 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्पष्टता का है. पुनर्वसु नक्षत्र आपको यह समझने का अवसर देता है कि हर बदलाव का विरोध जरूरी नहीं. चंद्रमा का प्रभाव दिन के पहले भाग में आपको विचारशील बनाए रखेगा, लेकिन भीतर बेचैनी भी रह सकती है.

विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय गलतफहमी या अफवाह से मन विचलित हो सकता है. इसलिए सुनी-सुनाई बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में कोई भी सार्वजनिक बयान या भावनात्मक निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त सीमाएं तय करने और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए अनुकूल है.

करियर में आज नए विचारों पर काम होगा, लेकिन धैर्य जरूरी है. आर्थिक रूप से नए रास्ते दिख सकते हैं. रिश्तों में दूरी या भ्रम संभव है, लेकिन संवाद से समाधान निकलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी हो सकती है.

Career. नए विचारों पर काम.

Finance. नए अवसर.

Love. संवाद जरूरी.

Health. नींद की कमी.

Lucky Color. नीला

Lucky Number. 11

मीन (Pisces) राशिफल. 31 January 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा और आत्मिक है. चंद्रमा शाम के बाद आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे संवेदनशीलता बढ़ेगी. पुनर्वसु नक्षत्र संकेत देता है कि आज आपको खुद को समझने और स्वीकारने का अवसर मिलेगा. विश्कुम्भ योग के कारण सुबह के समय भ्रम या असमंजस रह सकता है. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मन शांत होता जाएगा.

सुबह 9 बजकर 52 मिनट से 11 बजकर 13 मिनट तक राहु काल में किसी भी भ्रमित निर्णय से बचें. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास और स्पष्टता देगा.

करियर में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक रूप से भावनाओं में बहकर खर्च न करें. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से जल तत्व से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. रचनात्मक सफलता.

Finance. भावनात्मक खर्च से बचें.

Love. भावनात्मक गहराई.

Health. जल तत्व से जुड़ी समस्या.

Lucky Color. समुद्री हरा

Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.