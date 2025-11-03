Aaj Ka Mesh Rashifal (3 November 2025): मेष राशि खर्चों पर लगाम लगाएं, बिजनेस में मुश्किलें बढ़ेंगी
Today Aries Horoscope 3 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 3 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपको आत्मनिरीक्षण और धैर्य की परीक्षा देने वाला रहेगा. चंद्रमा आपके व्यय भाव में स्थित हैं, जिससे आर्थिक दबाव और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है. "विष दोष" के कारण परिस्थितियां आपकी अपेक्षाओं के विपरीत जा सकती हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
पुरानी बीमारियां या कोई लंबा चला आ रहा दर्द आज फिर उभर सकता है. विशेषकर पेट, आंख या मानसिक थकान से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. योग और ध्यान का अभ्यास करें, जल अधिक मात्रा में पीएं.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज भाग्य साथ नहीं देगा. लेन-देन और निवेश में सावधानी बरतें. किसी करीबी साझेदार से मतभेद या नुकसान की आशंका है. किसी भी नई योजना को फिलहाल टाल दें. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में विरोधियों की चालों से सावधान रहें. आपके मेहनत के बावजूद काम में देरी या बाधा आ सकती है. किसी सीनियर से विवाद होने की स्थिति से बचें. आज नम्रता से व्यवहार करना ही आपकी ढाल बनेगा.
लव और पारिवारिक जीवन:
पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है. रिश्तों में दूरी बढ़ने न दें. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है. आज संवाद बनाए रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा वर्ग पर किसी प्रकार की कानूनी या सामाजिक परेशानी का खतरा है, इसलिए अनुशासन में रहें. छात्रों को एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, अतः ध्यान केंद्रित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनाएं.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जप करें. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिन की शुरुआत करें, कार्यों में सफलता मिलेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
