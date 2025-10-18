Aaj Ka Mesh Rashifal (18 October 2025): आकस्मिक धन लाभ, करियर में प्रगति, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 18 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 18 October 2025: आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आकस्मिक लाभ और नई अवसरों से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके 5वें भाव में होने के कारण अचानक धन लाभ और निवेश में सफलता मिलने की संभावना है. फेस्टिव सीजन के चलते व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी और नए ऑर्डर प्राप्त होंगे. परिवार में व्यस्तता के कारण कार्यस्थल पर समय कम लगेगा, लेकिन कर्मचारियों और सहकर्मियों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे. ब्रह्म योग का प्रभाव आपके विचारों और निर्णयों में स्पष्टता लाएगा, जिससे आप अपने वर्कस्पेस पर दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल:
खेल-कूद और शारीरिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. खान-पान में संयम रखें, अधिक तला-भुना और जंक फूड से परहेज करें. मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.
व्यापार और धन राशिफल:
हैंडीक्राफ्ट, इंटीरियर और त्योहारी सीजन संबंधित बिजनेस में मुनाफा अधिक रहेगा. निवेश और व्यापारिक सौदों में संतुलन बनाए रखें. आकस्मिक धन लाभ संभव है.
करियर / नौकरी राशिफल:
ऑफिस में कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं में बदलाव की जरूरत है. जो भी आधिकारिक कार्य लंबित हैं, वे आज तेजी से आगे बढ़ेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.
लव और पारिवारिक जीवन:
पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें. परिवार में सहयोग और उत्साह का वातावरण रहेगा.
युवा और छात्र:
परीक्षा या प्रतियोगिता से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं. योजना और समय प्रबंधन से लाभ मिलेगा.
भाग्यशाली अंक: 1
रंग: सिल्वर
अभाग्यांक: 5
उपाय:
- घर में तांबे या चाँदी का छोटा बर्तन रखें.
- सुबह हल्के व्यायाम और ध्यान का अभ्यास करें.
FAQs:
Q1: आज निवेश करना शुभ है?
A1: हाँ, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, लेकिन संतुलित और सोच-समझकर निवेश करें.
Q2: यात्रा के लिए समय शुभ है?
A2: पूर्व दिशा की यात्रा आज लाभकारी रहेगी. दोपहर 12:15–01:30 अभिजीत मुहूर्त और 02:30–03:30 लाभ-अमृत समय शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL