Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 16 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा है, जो आपकी राशि से सातवां भाव बनाता है. इसलिए दिन का केंद्र स्वयं नहीं, बल्कि रिश्ते, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत रहेगी. सुबह तक स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग का प्रभाव रहेगा, जिससे बातचीत अधूरी रह सकती है या शब्द गलत ढंग से लिए जा सकते हैं. इस समय प्रतिक्रिया देने से ज्यादा जरूरी है कि आप स्थिति को सुनें और समझें.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है और सुकर्मा योग बनता है. यह समय अटके मामलों को निर्णायक मोड़ देने वाला है. शाम के बाद डील, समझौते या रिश्तों में नियम स्पष्ट करना आपके पक्ष में जाएगा.

Career: सुबह जिम्मेदारी बढ़ेगी लेकिन निर्णय टालना बेहतर है. दोपहर बाद मीटिंग और नेगोशिएशन से लाभ मिलेगा.

Love: अपेक्षाओं को लेकर तनाव हो सकता है. शाम को संवाद सुधरेगा.

Education: ध्यान रहेगा लेकिन तुलना से बचना जरूरी है.

Health: मानसिक थकान और सिर भारी रह सकता है.

Finance: पुराने बकाया या भुगतान निपटाने का सही समय है.

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहा है. यह दिन काम, जिम्मेदारी, सेवा और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण काम का दबाव ज्यादा महसूस होगा. छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद, जब चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में जाएगा और सुकर्मा योग बनेगा, तब हालात संभलने लगेंगे. अधूरे काम पूरे होंगे और आपकी मेहनत का असर दिखेगा. यह समय विवाद सुलझाने और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अच्छा है.

Career: सुबह टकराव से बचें. दोपहर बाद काम की गति सुधरेगी.

Love: रिश्तों में आलोचना से बचें. व्यवहारिक दृष्टि रखें.

Education: अनुशासन के साथ पढ़ाई होगी और परिणाम सुधरेंगे.

Health: थकान, पेट या नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें. नया जोखिम न लें.

उपाय: दुर्गा माता को सफेद मिठाई अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके पांचवें भाव में स्थित है. यह दिन बुद्धि, रचनात्मकता, पढ़ाई और भावनात्मक फैसलों से जुड़ा रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र के कारण नए विचार आएंगे, लेकिन अतिगण्ड योग के कारण मन अस्थिर रह सकता है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है. इससे सोच में स्थिरता आएगी और सुकर्मा योग के कारण लिया गया निर्णय लंबे समय तक असर देगा. शाम का समय पढ़ाई, प्लानिंग और रचनात्मक काम के लिए बेहतर है.

Career: रचनात्मक कामों में पहचान मिलेगी. सुबह जोखिम से बचें.

Love: भावनाओं में उतार-चढ़ाव रहेगा. शाम को स्पष्टता आएगी.

Education: कठिन विषयों को समझने में मदद मिलेगी.

Health: मानसिक बेचैनी या नींद की कमी हो सकती है.

Finance: सट्टा या जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहा है. दिन का प्रभाव घर, परिवार, भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक संतुलन पर रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण घरेलू मुद्दे या पुराने भावनात्मक विषय मन को बेचैन कर सकते हैं.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है और सुकर्मा योग बनता है. यह समय परिवार से जुड़ी बातचीत सुलझाने, घर के फैसले लेने और मन को स्थिर करने में मदद करेगा.

Career: काम में मन कम लगेगा लेकिन जिम्मेदारी निभानी होगी.

Love: भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस होगी. खुलकर बात करें.

Education: एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा.

Health: छाती, पेट या तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

उपाय: शिव जी को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

