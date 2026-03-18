Dhanu Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 4वें भाव में स्थित हैं, जो घर, सुख-सुविधा और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा. सीधी बात आज आपका फोकस घर और मानसिक शांति पर रहेगा, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा उलझन भी यहीं से आएगी.

प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं, और अगर आपने बिना सोचे-समझे रिएक्ट किया, तो मामला और बिगड़ सकता है. आज का दिन “संयम और सही निर्णय” का है, वरना छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, बढ़ेगी कमाई, माता रानी रहेंगी मेहरबान

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. काम में उतार-चढ़ाव रहेगा, जिससे आपका मन विचलित हो सकता है. लेकिन बार-बार सोचते रहना और निर्णय टालना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी.

आपको अपनी प्लानिंग को तुरंत एक्शन में लाना होगा. ज्यादा सोच-विचार करते रहेंगे, तो मौके हाथ से निकल सकते हैं.

एक और जरूरी चेतावनी काम में गलती करने से बचें. इस बार छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है, और आपको पेनल्टी तक भरनी पड़ सकती है. इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा. आपको अपनी प्लानिंग में बदलाव करना पड़ सकता है, और खर्चे भी बढ़ेंगे. यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर देखें आय के साधन भी बन रहे हैं.

यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है बिना सोचे-समझे लोन लेना. अगर बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर्ज लेना जरूरी है, तभी लें. सिर्फ खर्चों को मैनेज करने के लिए कर्ज लेना आपको और गहरे में ले जाएगा.

आज आपको अपने फाइनेंस को लेकर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. इमोशनल या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान देगा.

लव और फैमिली राशिफल

पर्सनल लाइफ में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. चन्द्रमा-शनि के विष दोष के कारण लाइफ पार्टनर की बातों से आपको ठेस लग सकती है. साथ ही ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव हो सकता है.

यहां सबसे बड़ी गलती होगी हर बात का जवाब देना. अगर आप हर बात को दिल पर लेकर रिएक्ट करेंगे, तो स्थिति और खराब होगी.

आज आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी. हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता कई बार रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज एक कड़ा मैसेज है मौज-मस्ती में अपने टारगेट को मत भूलो. अगर आपने आज अपना फोकस खो दिया, तो इसका असर सीधे आपके फ्यूचर पर पड़ेगा.

आपको अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी होगी. डिस्ट्रैक्शन हर जगह हैं, लेकिन सफल वही होता है जो खुद को कंट्रोल में रखता है.

आज का दिन आपको डिसिप्लिन सिखाने वाला है या तो आप इसे अपनाओ, या फिर पीछे रह जाओ.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज राहत नहीं मिलेगी. पुरानी समस्याएं बनी रह सकती हैं और आपको लगेगा कि सुधार नहीं हो रहा.

लेकिन यहां भी सच्चाई यही है अगर आप अपनी दिनचर्या को सही नहीं कर रहे, तो सुधार कैसे होगा? सिर्फ दवा से नहीं, आदतों से फर्क पड़ता है.

आज आपको अपने खानपान, नींद और रूटीन पर ध्यान देना होगा. लापरवाही जारी रखी, तो समस्या लंबी चलेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग:

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ब्लू

अनलकी नंबर: 1

आज का उपाय

आज अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें, खासकर परिवार के मामलों में. किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को सोच-समझकर लें और बिना जरूरत कर्ज लेने से बचें. साथ ही, भगवान विष्णु का ध्यान करें और नीले रंग का उपयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा.

काबुल हमला: क्या यह 'तीसरे विश्व युद्ध' की आहट है? 16 मार्च की रात के बाद अगले 45 दिन पूरी दुनिया के लिए क्यों हैं 'रेड अलर्ट'!

FAQs:

1. क्या धनु राशि वालों को आज प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानी हो सकती है?

हाँ, प्रॉपर्टी विवाद की संभावना है, इसलिए सावधानी से निर्णय लें.

2. क्या आज बिजनेस में नुकसान होगा?

खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के साधन भी बनेंगे, इसलिए संतुलन बना रहेगा.

3. धनु राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज धनु राशि के लिए ब्लू रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.