Makar Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 3वें भाव में स्थित हैं, जो साहस, प्रयास और कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है. सीधी बात आज जो भी मिलेगा, वह आपकी मेहनत और फैसलों पर निर्भर करेगा, न कि सिर्फ किस्मत पर.

अगर आप एक्टिव रहे और सही दिशा में प्रयास किया, तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. लेकिन अगर लापरवाही की या बिना सोचे-समझे निर्णय लिए, तो नुकसान भी उतना ही तेज होगा.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन रिजल्ट देने वाला है. आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, क्योंकि कोई पुराना टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है.

अगर आप लंबे समय से किसी काम पर मेहनत कर रहे थे, तो आज उसका आउटपुट दिख सकता है. लेकिन यहां एक गलती मत करना रिजल्ट मिलते ही ढीले पड़ जाना.

काम के सिलसिले में सफलता के अच्छे योग हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने फोकस को बनाए रखें. अगर आप ध्यान भटकाते हैं, तो मौके निकल जाएंगे.

जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है आज प्रयास करने पर अवसर मिल सकता है. लेकिन सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस के मामले में आज सावधानी और समझदारी दोनों की जरूरत है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को खास ध्यान देना होगा पैसे और व्यवहार से जुड़े मामलों में विवाद से बचें, क्योंकि यह छोटा झगड़ा बड़ा नुकसान कर सकता है.

सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है अपनी मनमर्जी चलाना. हर निर्णय लेने से पहले यह जरूर सोचें कि उसका परिणाम क्या होगा. बिना सोचे-समझे कदम उठाना सीधे नुकसान की ओर ले जाएगा.

दोपहर के बाद स्थिति आपके पक्ष में आती नजर आएगी और धन की आवक हो सकती है, जिससे आपको राहत मिलेगी. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खर्च बढ़ा दें बजट को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना आगे परेशानी तय है.

लव और फैमिली राशिफल

पर्सनल लाइफ में आज पॉजिटिविटी रहेगी. आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपके मन में नई भावनाएं जाग सकती हैं.

शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा आप अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताएंगे और शाम को मंदिर जाने का प्लान भी बन सकता है.

परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है, खासकर बड़े बुजुर्गों के साथ. उनके साथ समय बिताना न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगा.

अगर आप परिवार को नजरअंदाज करेंगे, तो बाद में रिश्तों में दूरी आ सकती है यह बात समझनी होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोष देने वाला है. आप अपने-अपने फील्ड में संतुष्ट नजर आएंगे, और यह संतुष्टि आपकी मेहनत का ही परिणाम है.

लेकिन यहां एक ट्रैप है संतुष्ट होकर रुक जाना. अगर आप यहीं रुक गए, तो ग्रोथ रुक जाएगी. आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा.

आज का दिन आपको यह सिखाता है कि कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज स्थिति अच्छी रहेगी. आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं.

आपकी लाइफस्टाइल ही आपकी हेल्थ को तय करती है. अगर आप इसे संतुलित रखेंगे, तो यह अच्छी स्थिति बनी रहेगी.

साथ ही, मानसिक शांति के लिए परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है यह आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 4

लकी कलर: मैरून

अनलकी नंबर: 9

आज का उपाय

आज किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छे से विचार करें और जल्दबाजी से बचें. बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनके साथ समय बिताएं. साथ ही, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही खर्च करें.

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FAQs:

1. क्या मकर राशि वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, पुराने टारगेट पूरे होने से सफलता मिलने के योग हैं.

2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

दोपहर के बाद धन की आवक हो सकती है, लेकिन फैसले सोच-समझकर लें.

3. मकर राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मकर राशि के लिए मैरून रंग शुभ माना गया है.

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