Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 16 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके तीसरे भाव को सक्रिय कर रहा है. इसलिए दिन का फोकस बातचीत, दस्तावेज, छोटी यात्राएं और निर्णय लेने की शैली पर रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण बातों में अस्थिरता रह सकती है. जो कहना चाहते हैं, वह ठीक से सामने नहीं आएगा या सामने वाला अधूरी बात समझ सकता है. इस समय जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है और सुकर्मा योग बनता है. इससे सोच स्पष्ट होगी और आत्मविश्वास लौटेगा. शाम के बाद इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, कॉल या बातचीत का परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है.

Career: सुबह कन्फ्यूजन रहेगा. दोपहर बाद फैसले मजबूत होंगे.

Love: संवाद की कमी से दूरी महसूस हो सकती है. शाम को बात सुधरेगी.

Education: पढ़ाई में समझ बढ़ेगी लेकिन अभ्यास जरूरी है.

Health: कंधे, गर्दन या नसों में खिंचाव संभव है.

Finance: छोटे लाभ संभव हैं, बड़े फैसले टालें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: नारंगी

Lucky Number: 1

कन्या राशिफल (Virgo), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके दूसरे भाव में है. इसलिए धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण खर्च या बोलचाल में असंतुलन रह सकता है. कोई बात जो सामान्य थी, वह गलत लहजे में कहने से बिगड़ सकती है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद नक्षत्र विशाखा में जाने से स्थिति सुधरेगी. सुकर्मा योग के कारण धन से जुड़े निर्णय दोबारा सोचकर लिए जाएंगे और ज्यादा स्थिर रहेंगे. शाम के बाद बातचीत में संयम और समझ दिखाई देगी.

Career: काम स्थिर रहेगा लेकिन तारीफ देर से मिलेगी.

Love: परिवार या रिश्ते में शब्दों का चयन जरूरी है.

Education: ध्यान बना रहेगा, खासकर रिवीजन में.

Health: गले, दांत या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें. बचत पर फोकस करें.

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें.

Lucky Color: हल्का गुलाबी

Lucky Number: 5

तुला राशिफल (Libra), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं, निर्णय और आत्मछवि सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण मन अस्थिर रहेगा. आप खुद को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं और दूसरों की प्रतिक्रिया से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है और सुकर्मा योग बनता है. इससे आत्मविश्वास लौटेगा और आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे. शाम के बाद लिया गया फैसला ज्यादा स्थायी होगा.

Career: सुबह आत्मविश्वास डगमगा सकता है. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी.

Love: भावनात्मक स्पष्टता आएगी. रिश्ते में संतुलन बनेगा.

Education: एकाग्रता बढ़ेगी लेकिन ओवरथिंकिंग से बचें.

Health: थकान और मूड स्विंग संभव है.

Finance: कोई बड़ा निर्णय आज टालना बेहतर है.

उपाय: देवी दुर्गा का स्मरण करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके बारहवें भाव को सक्रिय कर रहा है. इसलिए दिन का प्रभाव खर्च, मानसिक उलझन और आंतरिक तनाव से जुड़ा रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण मन बेचैन रह सकता है और चीजें नियंत्रण से बाहर लग सकती हैं.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में जाएगा और सुकर्मा योग बनेगा. इससे मन को दिशा मिलेगी और आप अनावश्यक चिंता से बाहर निकल पाएंगे. शाम के बाद एकांत में किया गया काम या योजना लाभ देगी.

Career: पर्दे के पीछे का काम ज्यादा रहेगा. जल्दबाजी न करें.

Love: भावनाएं भीतर दब सकती हैं. खुलकर बात करना जरूरी है.

Education: पढ़ाई में मन कम लगेगा. ब्रेक लें.

Health: नींद और तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Finance: खर्च बढ़ सकता है. नियंत्रण जरूरी है.

उपाय: शिव जी को जल अर्पित करें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

