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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 18 March 2026: आज मिलेगा सरकारी टेंडर का मौका, पर रहें सावधान!

Aaj Ka Kumbh Rashial 18 March 2026: आज मिलेगा सरकारी टेंडर का मौका, पर रहें सावधान!

Aquarius Horoscope 18 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Mar 2026 06:20 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 2वें भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों को प्रभावित करता है. सीधी बात आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि आपकी कमाई और आपकी बोलचाल, दोनों ही आपकी पहचान बनाते हैं.

सत्कर्म करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं, तो उसका असर भी तुरंत दिखेगा. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ है, जो मौके देगा अब उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन पॉजिटिव है. नए काम मिलने से आप उत्साहित रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट से काम नहीं चलेगा आपको रिजल्ट भी देना होगा.

ऑफिशियल ट्रैवलिंग के दौरान किसी करीबी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो आपको मानसिक रूप से खुश करेगी. लेकिन ध्यान रखें, काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बिगाड़ना आपकी गलती होगी.

भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन यह आधा काम ही करता है. बाकी आधा काम आपकी मेहनत से पूरा होगा. अगर आपने ढील दी, तो यह मौका भी हाथ से निकल सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन अवसर लेकर आया है. खासकर जो लोग हाल ही में नया बिजनेस शुरू किए हैं, उन्हें अपनी टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा. बिना सिस्टम के बिजनेस चलाने की कोशिश करेंगे, तो जल्द ही गड़बड़ होगी.

गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ा कोई टेंडर मिलने की संभावना है, जो आपके लिए बड़ा मौका हो सकता है. लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी है किसी भी डील को पाने के लिए गलत या अनुचित रास्ता अपनाने की कोशिश मत करें. यह शॉर्टकट आगे चलकर भारी नुकसान देगा.

आज आपको जो भी रिसोर्सेस मिले हैं, उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान दें. बेवजह एक्सपेंशन या रिस्क लेना समझदारी नहीं है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन आज खुशनुमा रहेगा. शादीशुदा लोग अपने जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनके मन की बात समझने की कोशिश करेंगे.

घर में पूजा-पाठ और धार्मिक माहौल बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

लेकिन एक बात ध्यान रखें अगर आप काम का तनाव घर लेकर आएंगे, तो यह शांति ज्यादा देर टिकेगी नहीं. आपको खुद यह तय करना होगा कि घर को स्ट्रेस फ्री रखना है या नहीं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी भारी रह सकती है. मानसिक दबाव महसूस होगा, जिससे फोकस डगमगा सकता है.

लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सुधरेगी और आपका आत्मबल मजबूत होगा. यही समय है जब आपको वापसी करनी है.

अगर आप सुबह की नेगेटिविटी में फंसे रहे, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा. इसलिए खुद को जल्दी संभालना जरूरी है यही आपकी असली परीक्षा है.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज स्थिति अच्छी रहेगी. आप खुद को फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही करें. अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना होगा.

अगर आप इसे कंट्रोल में रखेंगे, तो यह पॉजिटिव स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर: 2
लकी कलर: ब्राउन
अनलकी नंबर: 5

आज का उपाय

आज सत्कर्मों पर ध्यान दें और अपनी वाणी को मधुर रखें. किसी भी प्रकार के गलत या अनैतिक कार्य से दूर रहें. साथ ही, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का स्मरण करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें.

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FAQs:

1. क्या कुंभ राशि वालों को आज बिजनेस में लाभ मिल सकता है?
हाँ, गवर्नमेंट टेंडर मिलने की संभावना है, लेकिन सही तरीके से काम करना जरूरी है.

2. क्या आज करियर में प्रगति होगी?
हाँ, नए काम और भाग्य के साथ से प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.

3. कुंभ राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज कुंभ राशि के लिए ब्राउन रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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