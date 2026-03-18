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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 18 March 2026: आज मिलेगा सफलता का मौका! जानें कैसे करें खर्चों पर कंट्रोल और पाएं तरक्की

Aaj Ka Meen Rashial 18 March 2026: आज मिलेगा सफलता का मौका! जानें कैसे करें खर्चों पर कंट्रोल और पाएं तरक्की

Pisces Horoscope 18 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Mar 2026 06:20 AM (IST)
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Meen Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आपका बौद्धिक विकास तेज होगा और सोचने-समझने की क्षमता मजबूत रहेगी.

लेकिन सीधी बात सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे एक्शन में बदलना पड़ेगा. दिन आपको मौके देगा, लेकिन अगर आप ढीले पड़े तो वही मौके हाथ से निकल जाएंगे.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. वर्कस्पेस पर आपकी एनर्जी हाई रहेगी और आप अपने काम को तेजी से पूरा करेंगे. इसका रिजल्ट भी मिलेगा अच्छे काम के लिए बॉस से तारीफ सुनने को मिल सकती है.

लेकिन एक चीज साफ समझ लो खर्चे भी साथ-साथ बढ़ेंगे, जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं. अगर आपने फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं रखा, तो कमाई बढ़ने के बावजूद बचत नहीं होगी.

दूसरों की मदद करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यह सिर्फ नैतिक बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली भी आपके लिए नए मौके खोल सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में शुरुआत में तालमेल की कमी दिखेगी, जिसका असर परिवार तक पहुंच सकता है. हल्का तनाव रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सुधर जाएगी.

आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे बिजनेस पटरी पर आएगा. लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं सिर्फ कर्मचारियों पर निर्भर रहना.

अगर आप खुद एक्टिव नहीं रहेंगे, तो बिजनेस धीरे-धीरे कमजोर होगा. आपको हर छोटे-बड़े फैसले में शामिल होना पड़ेगा, तभी ग्रोथ दिखेगी.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शुरुआत में हल्का मतभेद रह सकता है, खासकर काम और समय के तालमेल को लेकर. लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ज्यादा देर टिकेगा नहीं.

नजदीकी रिश्तों और दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है, जहां कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी.

संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, जिससे घर का माहौल पॉजिटिव बनेगा. लेकिन आपको यह समझना होगा कि परिवार को समय देना आपकी जिम्मेदारी है, कोई ऑप्शन नहीं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत वाला है. आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित रहेंगे और जी-जान से मेहनत करेंगे.

लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं सही दिशा में मेहनत जरूरी है. अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत हुई, तो मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा.

आज आपको अपने फोकस और प्लानिंग दोनों को मजबूत रखना होगा.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, खासकर गैस या एसिडिटी.

यह सीधा संकेत है कि आपका खानपान सही नहीं है. अगर आप इसे इग्नोर करेंगे, तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है.

आज से ही अपनी डाइट और रूटीन पर कंट्रोल लाना शुरू करें वरना बाद में पछताएंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर: 8
लकी कलर: क्रीम
अनलकी नंबर: 3

आज का उपाय

आज जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपने काम में खुद सक्रिय रहें. साथ ही, अपने खानपान को संतुलित रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

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FAQs:

1. क्या मीन राशि वालों के लिए आज का दिन फाइनेंशियली अच्छा है?
हाँ, आमदनी बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है.

2. क्या आज करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, मेहनत के अच्छे परिणाम और बॉस से सराहना मिल सकती है.

3. मीन राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज क्रीम रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
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