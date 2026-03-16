हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोHindu Nav Varsh 2026: इस फसल के स्वामी हैं गुरु, नव संवत के राजा होकर उत्पादन बढ़ाएंगे या मंदी आएगी

Hindu Nav Varsh 2026: इस फसल के स्वामी हैं गुरु, नव संवत के राजा होकर उत्पादन बढ़ाएंगे या मंदी आएगी

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष (विक्रम संव 20283) 19 मार्च 2026 से शुरू होगा. इस वर्ष के राजा गुरु के होने से प्रजा में सुख समृद्धि बढ़ेगी, अन्नोत्पादन में बढ़ोत्तरी लेकिन मंदी की चाल रह सकती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Mar 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindu Nav Varsh 2026: गुरौ नृपे वर्षति कामदं जलं महीतले कामदुधाश्च धेनवः। यजन्ति विप्रा बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवः सर्वजनेषु वर्तते।।

अर्थ है- जब किसी वर्ष राजा के रूप में गुरु (Jupiter) का प्रभाव होता है, तब धरती पर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली यानी समयानुकूल वर्षा होती है. पृथ्वी पर गायें भरपूर दूध देती हैं और समृद्धि बढ़ती है. ब्राह्मण यज्ञ और अग्निहोत्र जैसे धार्मिक अनुष्ठान अधिक करते हैं और समाज में उत्सव और आनंद का वातावरण बना रहता है.

हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 से शुरू (Hindu Nav Varsh 2026 Date)

अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक दुनियाभर में नए साल की शुरुआत पहली जनवरी (1st January) से मानी जाती है. लेकिन हिंदू धर्म के मुताबिक, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है. इस साल हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है. गुरुवार के दिन से विक्रम संवत 2083 शुरू होने के कारण इस वर्ष के राजा गुरु ग्रह होंगे. यानी पूरे वर्ष गुरु का अधिक प्रभाव रहेगा, जिससे कि पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, दान, व्रत, यज्ञ आदि अधिक होंगे. लेकिन कृषि क्षेत्र में गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं (Agriculture Astrology).

नव संवत्सर के राजा देवगुरु बृहस्पति

जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो ग्रहों के प्रभाव से राशि, देश-दुनिया, मौसम, अर्थव्यवस्था और खेती-बाड़ी पर इसका असर पड़ता है. इस बार नव संवत के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, जिन्हें मुख्य रूप से खरीफ फसल स्वामी माना जाता है. साथ ही गुरु को गेहूं, चने, पीली सरसों, हल्दी और पीले रंग के अनाज या फसलों का स्वामी भी माना जाता है.

कृषि और समृद्धि के लिए गुरु की शुभता

वैदिक ज्योतिष में गुरु को सबसे शुभ ग्रहों में एक माना गया है. इसे धन, समृद्धि, ज्ञान और विस्तार का प्रतीक बताया गया है. वर्ष का राजा होने के कारण फसलों के स्वामी के रूप में गुरु का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसे कृषि और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है. ज्योतिष जानकारों की मानें तो, गुरु ग्रह को ज्ञान, समृद्धि और वृद्धि के कारक गुरु जब वर्ष के स्वामी होते हैं तो कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए माना जा रहा है कि, इस वर्ष किसानों को बेहतर पैदावार मिल सकती है और कई प्रमुख फसलों का उत्पादन सामान्य से अधिक हो सकता है.

कृषि और मौसम पर प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार, हिंदू नववर्ष में गुरु का प्रभाव होने से इस साल वर्षा सामान्य या उससे बेहतर रहने की संभावना है. अच्छी वर्षा होने से खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे कि धान, गेहूं, दालें और तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन में सकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को बेहतर पैदावार मिल सकती है और कई प्रमुख फसलों का उत्पादन सामान्य से अधिक हो सकता है.

ये भी पढ़ें: New Year 2026 Prediction: नववर्ष 2026 में कौन होगा राजा और कौन मंत्री, ग्रहों की दशा और भविष्यवाणी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 16 Mar 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Guru Grah Hindu New Year Vikram Samvat 2083 Hindu Nav Varsh 2026

Frequently Asked Questions

हिंदू नववर्ष 2026 में कृषि और मौसम पर क्या असर पड़ेगा?

गुरु के प्रभाव से वर्षा सामान्य या उससे बेहतर रहने की संभावना है. इससे धान, गेहूं, दालें और तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग: आज 16 मार्च 2026 को घर बैठे करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन! लाइव आरती का आनंद लें!
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग: आज 16 मार्च 2026 को घर बैठे करें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन! लाइव आरती का आनंद लें!
ऐस्ट्रो
Hindu Nav Varsh 2026: इस फसल के स्वामी हैं गुरु, नव संवत के राजा होकर उत्पादन बढ़ाएंगे या मंदी आएगी
Hindu Nav Varsh 2026: इस फसल के स्वामी हैं गुरु, नव संवत के राजा होकर उत्पादन बढ़ाएंगे या मंदी आएगी
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: आज शाम 06:15 के बाद पलटेगी इन 5 राशियों की किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल? जानें 16 मार्च का राशिफल
16 मार्च का राशिफल: आज शाम 06:15 के बाद पलटेगी इन 5 राशियों की किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashial 16 March 2026: मीन राशि बिजनेस में मिलेगी नई दिशा, मार्केटिंग से बढ़ेगा मुनाफा
Aaj Ka Meen Rashial 16 March 2026: मीन राशि बिजनेस में मिलेगी नई दिशा, मार्केटिंग से बढ़ेगा मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में जहाजों को स्कॉर्ट करेगा अमेरिका? ट्रंप कब करेंगे ऐलान, 7 देशों संग बन रहे प्लान
होर्मुज में जहाजों को स्कॉर्ट करेगा अमेरिका? ट्रंप कब करेंगे ऐलान, 7 देशों संग बन रहे प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
क्रिकेट
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
विश्व
‘मैं मर गया हूं...’, मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का वीडियो आया सामने, जानें बीबी ने क्या कहा?
‘मैं मर गया हूं...’, मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का वीडियो आया सामने, जानें बीबी ने क्या कहा?
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
दिल्ली NCR
LPG Crisis: 'सप्लाई सामान्य है, कालाबाजारी रोकने के लिए...', दिल्ली में LPG संकट के बीच सरकार का बयान
'सप्लाई सामान्य है, कालाबाजारी रोकने के लिए...', दिल्ली में LPG संकट के बीच सरकार का बयान
जनरल नॉलेज
कैसे बना था आपका पसंदीदा 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रैप, इंजीनियरों की एक गलती ने किस तरह रचा इतिहास?
कैसे बना था आपका पसंदीदा 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रैप, इंजीनियरों की एक गलती ने किस तरह रचा इतिहास?
ब्यूटी
Eid Skincare Tips: ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल
ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget