गुरु पूर्णिमा के बाद इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे गुरु ग्रह, करियर में मिलेगा लाभ

Guru Purnima 2026: हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु और ज्ञान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए विशेष माना जाता है. साल 2026 में 29 जुलाई बुधवार को गुरु पुर्णिमा मनाई जाएगी। ज्योतिष में भी गुरु यानी बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, करियर, धन, संतान और भाग्य का कारक माना गया है.

ऐसे में गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु ग्रह की स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति को शिक्षा, नौकरी, व्यापार और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. गुरु पूर्णिमा के बाद कुछ राशि वालों को लंबे समय से अटके कामों में गति मिलने और नए अवसर मिलने की संभावना मानी जा रही है.

मेष राशि

गुरु पूर्णिमा के बाद मेष राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से समय बेहतर हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आपकी कार्यक्षमता की तारीफ हो सकती है. जो लोग नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी नए संपर्क बनने और पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु की कृपा से करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की उम्मीद बन सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.

व्यापारियों को नए क्लाइंट या बिजनेस डील मिल सकती है. विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रहने की संभावना है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा के बाद भाग्य का साथ मिलने की संभावना है. करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावट दूर हो सकती है. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.

जो जातक प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद हो सकती है. बिजनेस में निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु ग्रह माने जाते हैं. इसलिए गुरु की स्थिति इस राशि के लिए विशेष महत्व रखती है. गुरु पूर्णिमा के बाद नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है.

काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है और किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार आने की उम्मीद है. मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी गुरु की शुभ स्थिति करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ तरक्की का रास्ता भी खुल सकता है.

जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता की सराहना हो सकती है.

गुरु को क्यों माना जाता है करियर का कारक?

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, उच्च अध्ययन, गुरु, भाग्य और विस्तार से जोड़ा जाता है. कुंडली में गुरु की मजबूत स्थिति को व्यक्ति के ज्ञान और निर्णय क्षमता के लिए शुभ माना जाता है.

करियर से जुड़े मामलों में गुरु की स्थिति के साथ 10वें भाव, 6वें भाव और 11वें भाव को भी देखा जाता है. इसलिए केवल राशि देखकर करियर की निश्चित भविष्यवाणी करना उचित नहीं है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु ग्रह की शुभता को करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसरों से जोड़कर देखा जा सकता है. मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के लिए गुरु से जुड़े शुभ प्रभाव करियर में आगे बढ़ने के अवसर दे सकते हैं.

उनका कहना है कि गुरु की कृपा का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को अपनी मेहनत और सही निर्णयों पर भी ध्यान देना चाहिए. केवल ग्रहों की स्थिति सफलता की गारंटी नहीं देती.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, गुरु की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति, भाव, दृष्टि और दशा-अंतर्दशा का अध्ययन करना जरूरी है. इसलिए सभी जातकों पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होगा.

गुरु पूर्णिमा के बाद क्या करें?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के बाद भी अपने गुरु, शिक्षक और माता-पिता का सम्मान करना शुभ माना जाता है. जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना, शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना और ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना भी सकारात्मक माना जाता है.

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव का स्मरण करके अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा और मंत्र जाप किया जा सकता है.

FAQ

गुरु पूर्णिमा के बाद किन राशियों को लाभ मिल सकता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को करियर में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं.

गुरु ग्रह किस चीज का कारक माना जाता है?

बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, उच्च अध्ययन, भाग्य, विस्तार और गुरु का कारक माना जाता है.

क्या गुरु की कृपा से नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है?

ज्योतिषीय मान्यता में गुरु की शुभ स्थिति को करियर में उन्नति और अवसरों से जोड़ा जाता है. हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्ति की पूरी कुंडली पर निर्भर करते हैं.

गुरु को मजबूत करने के लिए क्या करें?

धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरुवार को गुरु और भगवान विष्णु का स्मरण, जरूरतमंदों की मदद और शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है.

क्या गुरु पूर्णिमा के बाद सभी राशियों पर गुरु की कृपा रहेगी?

गुरु का प्रभाव हर राशि और व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अलग हो सकता है. इसलिए केवल राशि के आधार पर निश्चित फल नहीं बताया जा सकता.

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