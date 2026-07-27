Shani Vakri 2026: शनि की उल्टी चाल से इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की का रास्ता

Shani Vakri 2026: ज्योतिष के अनुसार शनि देव को कर्म, न्याय, अनुशासन और मेहनत का कारक माना जाता है. 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में वक्री रहेंगे. यानी करीब 138 दिनों तक शनि की वक्री चाल का प्रभाव देखने को मिलेगा.

शनि की वक्री चाल को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान व्यक्ति को अपने पुराने फैसलों, अधूरे कामों और जिम्मेदारियों पर दोबारा विचार करने का मौका मिलता है.

कुछ लोगों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो कुछ राशि वालों को लंबे समय से अटके कामों में गति और करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.

क्या होता है शनि का वक्री होना?

जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वक्री गति कहा जाता है. खगोलीय दृष्टि से यह पृथ्वी और ग्रहों की सापेक्ष गति से जुड़ा दृश्य प्रभाव है. ज्योतिष में ग्रह की वक्री अवस्था को उसके प्रभावों के पुनर्मूल्यांकन और पुराने मामलों के दोबारा सामने आने से जोड़कर देखा जाता है.

इस बार शनि मीन राशि में वक्री होंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस अवधि में व्यक्ति को अपने कर्मों, फैसलों और जिम्मेदारियों को लेकर अधिक गंभीर होने की जरूरत पड़ सकती है.

27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रहेगी शनि की वक्री चाल

शनि देव 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे. इस तरह शनि करीब 138 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे.

इस अवधि को लेकर ज्योतिष में कहा जाता है कि पुराने अधूरे कार्य फिर से सामने आ सकते हैं. नौकरी में पहले किए गए काम का दोबारा मूल्यांकन हो सकता है, वहीं व्यापार में पुरानी योजनाओं या सौदों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है. शनि की वक्री चाल को जल्दबाजी के बजाय धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का समय माना जाता है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल कुछ पुराने संपर्कों और रुके हुए अवसरों को फिर से सक्रिय कर सकती है. नौकरी करने वालों को पुराने प्रोजेक्ट या काम से फायदा मिलने की संभावना बन सकती है. आय से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है.

व्यापारियों के लिए भी पुराने क्लाइंट या संपर्क दोबारा काम आ सकते हैं. हालांकि, किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि वक्री का समय करियर में मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है. लंबे समय से किए गए प्रयासों पर अधिकारियों की नजर पड़ सकती है. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और प्रमोशन की दिशा में भी उम्मीद बन सकती है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में दबाव और काम में देरी की स्थिति भी बन सकती है. इसलिए इस दौरान धैर्य के साथ काम करना जरूरी होगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत बढ़ाने वाली हो सकती है. प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. नौकरी में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है.

जो लोग लंबे समय से किसी परीक्षा, नौकरी या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी रणनीति की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए. लगातार मेहनत से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना मानी जा रही है.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए शनि की चाल इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखती है. वक्री अवधि में पुराने कामों को पूरा करने और अपनी कार्यशैली में सुधार करने का अवसर मिल सकता है.

नौकरी करने वाले जातकों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का फायदा मिल सकता है. वहीं व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

शनि वक्री में किन बातों का रखें ध्यान?

शनि की वक्री अवधि को ज्योतिष में आत्ममंथन और सुधार का समय भी माना जाता है. इसलिए इस दौरान काम में लापरवाही करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करना चाहिए.

नौकरी में सहकर्मियों या अधिकारियों से अनावश्यक विवाद से बचें. व्यापार में बिना जांच-पड़ताल के कोई बड़ा फैसला न लें. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें. पुराने अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, शनि वक्री को केवल अशुभ घटना मानना सही नहीं है. शनि की वक्री चाल व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों, फैसलों और अधूरे कार्यों पर दोबारा विचार करने का अवसर भी देती है.

उनके अनुसार, 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि के वक्री रहने की अवधि में कुछ राशि वालों को करियर में पुराने प्रयासों का फल मिल सकता है. खासकर वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों को नौकरी, व्यापार और आय से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

नीतिका शर्मा का कहना है कि शनि कर्म और अनुशासन से जुड़े ग्रह माने जाते हैं. इसलिए इस अवधि में शॉर्टकट लेने के बजाय ईमानदारी से मेहनत करना, जिम्मेदारियों को पूरा करना और गलतियों को सुधारना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ राशि के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन में निश्चित परिणाम नहीं बताए जा सकते. शनि का वास्तविक प्रभाव जानने के लिए जन्म कुंडली, चंद्र राशि, दशा-अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है.

शनि वक्री में क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन शनिदेव का स्मरण और पूजा करना शुभ माना जाता है. जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य करना भी अच्छा माना जाता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है, इसलिए इस अवधि में ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए.

FAQ

शनि 2026 में कब वक्री होंगे?

शनि देव 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे.

शनि वक्री होकर किस राशि में रहेंगे?

2026 में शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे.

शनि वक्री से किन राशियों को लाभ मिल सकता है?

ज्योतिषीय आकलन के अनुसार वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर बन सकते हैं.

शनि वक्री में क्या करना चाहिए?

इस दौरान मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से काम करना चाहिए. अधूरे कार्य पूरे करने और गलतियों को सुधारने पर ध्यान देना बेहतर माना जाता है.

क्या शनि वक्री हमेशा अशुभ होता है?

नहीं. शनि वक्री को हमेशा अशुभ नहीं माना जाता. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह पुराने मामलों की समीक्षा और सुधार का समय भी हो सकता है. परिणाम व्यक्ति की जन्म कुंडली पर निर्भर करते हैं.

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