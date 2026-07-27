Pushkar Development Project: आस्था, विरासत और आधुनिक विकास का नया अध्याय

Pushkar Development Project: राजस्थान की पवित्र तीर्थनगरी पुष्कर जल्द ही एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आ सकती है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले इस धार्मिक नगर के लिए 418.70 करोड़ रुपये की मेगा विकास योजना तैयार की गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य केवल शहर का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना भी है.

इस योजना के तहत ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, 52 घाटों का विकास, 16 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, बेहतर यातायात व्यवस्था और पर्यटन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाओं पर काम किया जाएगा. परियोजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना (DPR) तैयार हो चुकी है और संबंधित एजेंसियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है.

ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर सहित होंगे 20 बड़े विकास कार्य:

इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 20 प्रमुख विकास कार्य प्रस्तावित हैं. इन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) समेत छह अलग-अलग कार्यकारी एजेंसियों को दी गई है.

योजना का सबसे प्रमुख आकर्षण ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर होगा. ब्रह्मा मंदिर दुनिया के बेहद चुनिंदा और प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिरों में गिना जाता है. ऐसे में कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक व्यवस्थित होगी और मंदिर परिसर का धार्मिक वातावरण भी और आकर्षक बनेगा. इसके साथ ही पुष्कर परिक्रमा मार्ग का भी विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

52 घाटों के सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 87.50 करोड़ रुपये:

पुष्कर सरोवर की धार्मिक महत्ता सदियों पुरानी है. यहां स्नान और पूजा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. इसी कारण परियोजना में 52 घाटों के सौंदर्यीकरण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है.

इस कार्य पर 87.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. घाटों की संरचना को सुरक्षित रखते हुए उन्हें अधिक स्वच्छ, आकर्षक और सुविधाजनक बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु और पर्यटक बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकें. इससे धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

16 प्राचीन मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार:

विकास योजना में धार्मिक विरासत को संरक्षित रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है. करीब 11.20 करोड़ रुपये की लागत से 16 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.

इनमें ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और बावन भैरव मंदिर सहित कई ऐतिहासिक मंदिर शामिल हैं. मरम्मत और संरक्षण के दौरान इन मंदिरों की मूल स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

पर्यटकों के लिए बढ़ेंगी आधुनिक सुविधाएं:

धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ आधुनिक शहरी सुविधाओं को भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है.

योजना के तहत लगभग 33.95 करोड़ रुपये की लागत से दो एंट्री प्लाजा, पार्किंग, ट्राम वे स्टेशन और बस स्टॉप विकसित किए जाएंगे. इससे शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यातायात और पार्किंग संबंधी परेशानियों से काफी राहत मिल सकती है.

इसके अलावा शहर में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भी अलग से कार्य किए जाएंगे ताकि त्योहारों और मेलों के दौरान भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके.

हेरिटेज ट्राम, म्यूजियम और लाइट एंड साउंड शो बनेंगे आकर्षण:

परियोजना में धार्मिक महत्व के साथ पर्यटन अनुभव को भी यादगार बनाने की कोशिश की गई है.

इसके तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से हेरिटेज ट्राम शुरू करने का प्रस्ताव है. वहीं 17 करोड़ रुपये से आधुनिक सुविधाओं वाला म्यूजियम विकसित किया जाएगा, जहां पुष्कर के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा.

इसके अलावा करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से लाइट एंड साउंड शो और संगीतमय फव्वारों का निर्माण भी किया जाएगा. इससे शाम के समय पर्यटकों के लिए नया आकर्षण तैयार होगा और शहर की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

लेक फ्रंट डेवलपमेंट और स्वच्छता पर भी रहेगा फोकस:

परियोजना में 40 करोड़ रुपये की लागत से लेक फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे पुष्कर सरोवर के आसपास का क्षेत्र अधिक व्यवस्थित और आकर्षक बन सके.

इसके साथ ही सीवरेज सिस्टम और ठोस कचरा प्रबंधन को भी मजबूत किया जाएगा. धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, जिससे शहर का प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप लंबे समय तक सुरक्षित रह सके.

जल्द शुरू हो सकता है विकास कार्य:

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अनुसार, इस परियोजना की DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा चुकी है. इसे तैयार करने में विभिन्न हितधारकों के सुझावों और मुख्यमंत्री के निर्देशों को शामिल किया गया है. अब परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

अगर योजना निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में पुष्कर न केवल श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी बन सकता है.

FAQs

1. पुष्कर विकास परियोजना की कुल लागत कितनी है?

पुष्कर के समग्र विकास के लिए 418.70 करोड़ रुपये की मेगा परियोजना तैयार की गई है, जिसमें धार्मिक और पर्यटन दोनों क्षेत्रों का विकास किया जाएगा.

2. इस परियोजना में कौन-कौन से प्रमुख कार्य शामिल हैं?

योजना में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, 52 घाटों का सौंदर्यीकरण, 16 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, हेरिटेज ट्राम, म्यूजियम, लेक फ्रंट डेवलपमेंट और आधुनिक यातायात सुविधाएं शामिल हैं.

3. पुष्कर विकास परियोजना से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को क्या लाभ होगा?

इस परियोजना से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं, सुगम दर्शन, स्वच्छ घाट, आधुनिक पर्यटन सुविधाएं और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगी, जिससे पुष्कर का धार्मिक और पर्यटन अनुभव और बेहतर होगा.

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