धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन घर में जलाएं ये दीपक, नहीं पड़ेगा ग्रहण असर

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन घर में जलाएं ये दीपक, नहीं पड़ेगा ग्रहण असर

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन घर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाने की धार्मिक मान्यता क्या है? जानें पूजा और दीपक से जुड़े नियम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है. 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ऐसे में कई लोग ग्रहण के दिन घर में पूजा और दीपक जलाने से जुड़े नियम जानना चाहते हैं.

धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय और उसके बाद घर की शुद्धि करने, भगवान का स्मरण करने और दीपक जलाने की परंपरा बताई गई है. हालांकि, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. ऐसे में ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियम स्थानीय परंपरा के अनुसार ही अपनाने चाहिए.

ग्रहण के दिन कौन सा दीपक जलाएं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण के दिन भगवान के सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. घी का दीपक पूजा, शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. आप घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान का ध्यान और मंत्र जाप कर सकते हैं.

अगर घी उपलब्ध न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है. खासतौर पर शनि और नकारात्मकता से जुड़े धार्मिक उपायों में तिल के तेल के दीपक का उल्लेख मिलता है.

ग्रहण के दौरान दीपक जलाने की धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यताओं में दीपक को प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ग्रहण के समय भगवान का ध्यान करते हुए दीपक जलाने को आध्यात्मिक साधना से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और व्यक्ति का ध्यान पूजा-पाठ में केंद्रित होता है.

हालांकि, दीपक जलाने से ग्रहण के खगोलीय प्रभाव में कोई वैज्ञानिक बदलाव होता है, ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसे पूरी तरह धार्मिक आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए.

ग्रहण के बाद क्या करें?

धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग ग्रहण के बाद स्नान करके पूजा स्थान की सफाई कर सकते हैं. इसके बाद भगवान की पूजा करके दीपक जलाया जा सकता है. अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र जाप, ध्यान और दान-पुण्य भी किया जा सकता है.

अगर ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है और वहां सूतक मान्य नहीं है, तो सामान्य धार्मिक दिनचर्या जारी रखी जा सकती है.

किस दिशा में जलाएं दीपक?

पूजा के दीपक के लिए पूर्व या उत्तर दिशा को कई धार्मिक और वास्तु परंपराओं में शुभ माना जाता है. हालांकि, ग्रहण के दिन दीपक जलाने की कोई एक सार्वभौमिक दिशा निर्धारित नहीं है. पूजा स्थान की सुविधा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार दीपक जला सकते हैं.

क्या कहते हैं ज्योतिषीय मत?

ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को सूर्य से जुड़ी ऊर्जा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाली घटना के रूप में देखा जाता है. ऐसे समय में भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी जाती है.

हालांकि, ग्रहण के दिन दीपक जलाने से निश्चित रूप से धन, स्वास्थ्य या किसी अन्य लाभ की गारंटी नहीं मानी जा सकती. इसे श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के रूप में ही देखना उचित है.

FAQ

सूर्य ग्रहण 2026 कब लगेगा?

साल 2026 का सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह भारत में दिखाई नहीं देगा.

सूर्य ग्रहण के दिन कौन सा दीपक जलाना शुभ माना जाता है?

 धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं.

क्या सूर्य ग्रहण के दिन दीपक जलाना जरूरी है?

नहीं. दीपक जलाना धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है. इसे अनिवार्य नियम नहीं माना जाना चाहिए.

ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए?

धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग ग्रहण के बाद स्नान, पूजा स्थान की सफाई, भगवान का स्मरण और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य कर सकते हैं.

क्या 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में लगेगा?

चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Solar Eclipse 2026 Surya Grahan 2026 Solar Eclipse Lamp Surya Grahan Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन घर में जलाएं ये दीपक, नहीं पड़ेगा ग्रहण असर
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन घर में जलाएं ये दीपक, नहीं पड़ेगा ग्रहण असर
ऐस्ट्रो
Shani Vakri 2026: शनि की उल्टी चाल से इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की का रास्ता
Shani Vakri 2026: शनि की उल्टी चाल से इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की का रास्ता
धर्म
Pushkar Development Project: आस्था, विरासत और आधुनिक विकास का नया अध्याय
आस्था, विरासत और आधुनिक विकास का नया अध्याय
धर्म
Pushya Nakshatra 2026: कब बनेगा पुष्य नक्षत्र? क्या इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है?
कब बनेगा पुष्य नक्षत्र? क्या इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है?
Advertisement

वीडियोज

बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
LIVE: संसद में पेपर लीक पर पेश होगा बिल, बवाल की तैयारी में विपक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
रामदास अठावले का ओवैसी को जवाब, 'PM मोदी की उम्र भले बढ़ रही हो...'
विश्व
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
मुज्तबा खामेनेई बोले- हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी
क्रिकेट
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
‘ये बच्चा वापस नहीं आने देगा’, वैभव पर इरफान ने क्या कुछ कहा
साउथ सिनेमा
'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: पेपर लीक के बाद क्या सदन में पेश होगा परिसीमन बिल?
पेपर लीक के बाद क्या सदन में पेश होगा परिसीमन बिल?
बिहार
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद? AISA की नेहा ने कहा- 'उन्हें छोड़ दें वरना...'
ट्रेंडिंग
जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस
जर्मनी में रहने वाले भारतीय ने बताया यूरोप की बेहतर जिंदगी का राज, वीडियो ने छेड़ी बहस
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget