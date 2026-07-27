Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन घर में जलाएं ये दीपक, नहीं पड़ेगा ग्रहण असर

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है. 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ऐसे में कई लोग ग्रहण के दिन घर में पूजा और दीपक जलाने से जुड़े नियम जानना चाहते हैं.

धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय और उसके बाद घर की शुद्धि करने, भगवान का स्मरण करने और दीपक जलाने की परंपरा बताई गई है. हालांकि, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा. ऐसे में ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियम स्थानीय परंपरा के अनुसार ही अपनाने चाहिए.

ग्रहण के दिन कौन सा दीपक जलाएं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ग्रहण के दिन भगवान के सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. घी का दीपक पूजा, शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. आप घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान का ध्यान और मंत्र जाप कर सकते हैं.

अगर घी उपलब्ध न हो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है. खासतौर पर शनि और नकारात्मकता से जुड़े धार्मिक उपायों में तिल के तेल के दीपक का उल्लेख मिलता है.

ग्रहण के दौरान दीपक जलाने की धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यताओं में दीपक को प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ग्रहण के समय भगवान का ध्यान करते हुए दीपक जलाने को आध्यात्मिक साधना से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और व्यक्ति का ध्यान पूजा-पाठ में केंद्रित होता है.

हालांकि, दीपक जलाने से ग्रहण के खगोलीय प्रभाव में कोई वैज्ञानिक बदलाव होता है, ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसे पूरी तरह धार्मिक आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए.

ग्रहण के बाद क्या करें?

धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग ग्रहण के बाद स्नान करके पूजा स्थान की सफाई कर सकते हैं. इसके बाद भगवान की पूजा करके दीपक जलाया जा सकता है. अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र जाप, ध्यान और दान-पुण्य भी किया जा सकता है.

अगर ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है और वहां सूतक मान्य नहीं है, तो सामान्य धार्मिक दिनचर्या जारी रखी जा सकती है.

किस दिशा में जलाएं दीपक?

पूजा के दीपक के लिए पूर्व या उत्तर दिशा को कई धार्मिक और वास्तु परंपराओं में शुभ माना जाता है. हालांकि, ग्रहण के दिन दीपक जलाने की कोई एक सार्वभौमिक दिशा निर्धारित नहीं है. पूजा स्थान की सुविधा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार दीपक जला सकते हैं.

क्या कहते हैं ज्योतिषीय मत?

ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य ग्रहण को सूर्य से जुड़ी ऊर्जा और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालने वाली घटना के रूप में देखा जाता है. ऐसे समय में भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी जाती है.

हालांकि, ग्रहण के दिन दीपक जलाने से निश्चित रूप से धन, स्वास्थ्य या किसी अन्य लाभ की गारंटी नहीं मानी जा सकती. इसे श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के रूप में ही देखना उचित है.

FAQ

सूर्य ग्रहण 2026 कब लगेगा?

साल 2026 का सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह भारत में दिखाई नहीं देगा.

सूर्य ग्रहण के दिन कौन सा दीपक जलाना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं.

क्या सूर्य ग्रहण के दिन दीपक जलाना जरूरी है?

नहीं. दीपक जलाना धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है. इसे अनिवार्य नियम नहीं माना जाना चाहिए.

ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए?

धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग ग्रहण के बाद स्नान, पूजा स्थान की सफाई, भगवान का स्मरण और अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य कर सकते हैं.

क्या 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में लगेगा?

चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा.

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